Strava-privacy: hoe u het delen beheert, uw activiteiten verbergt en u afmeldt voor de heatmap

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Strava is een geweldig fitnesstoestel en favoriet bij veel hardlopers en fietsers. Een gebruiksvriendelijke app, compatibel met zowelAndroid- als iPhone-apparaten , en integratie met de meeste andere sporthorloges en trackers zoals Fitbit en Garmin - betekent dat het een soort universele taal is voor atleten en fitnessfans.

Het bedrijf kwam echter in de krantenkoppen terecht na de publicatie van zijn heatmap en alles wat erin werd onthuld.

Die koppen zijn niet gericht op de verbazingwekkende reikwijdte van Stravas platform, maar op het potentieel voor sommigen om gebieden uit te kiezen waar Strava activiteiten volgt op locaties die je misschien niet verwacht - militaire installaties in operationele gebieden waren van bijzonder belang.

De meeste fitnessplatforms bieden een soort route-ontdekkingsfunctie die is ontwikkeld door de gebruikers. Strava is hier bijzonder goed in dankzij het delen van routes van zijn gebruikers.

De heatmap is in wezen al die routes die op dezelfde kaart zijn gelegd, waardoor donkere gebieden overblijven waar geen Strava-activiteit is en door rood en geel naar witgloeiend gaan waar veel activiteit is. Er zijn meer dan 1 miljard activiteiten geüpload naar Strava, dus het is een heel reële kaart van waar Strava-gebruikers spelen.

De kaart van de wereld ziet er fantastisch uit, maar het is de mogelijkheid om in te zoomen en de exacte gebruikte routes te zien die hem interessant maakt. U kunt naar een locatie zoeken en hardlooproutes bekijken, bijvoorbeeld om te zien of er een bruikbare hardlooproute is op een vakantielocatie. De heatmap op straatniveau is nu beperkt tot Strava-gebruikers, dus je moet ingelogd zijn om hem te zien.

De media-furore van 2018 kwam neer op het feit dat de heatmap van Strava ook locaties liet zien waar Strava-gebruikers minder verwacht worden, zoals diep in Afghanistan of Syrië, met de suggestie dat het waarschijnlijk gaat om militaire gebruikers die gegevens delen in deze regios, misschien zonder het te weten.

De heatmap zelf is ontleend aan geanonimiseerde openbare activiteitsgegevens, dus op zichzelf onthult het niet wie wat waar heeft gedaan, hoewel een deel van die informatie beschikbaar is binnen Strava zelf - en het hangt allemaal af van je instellingen.

Als de heatmap je doet schrikken en je echt niet wilt worden opgenomen, heeft Strava een enkel aankruisvakje dat ervoor zorgt dat je gegevens niet worden opgenomen.

Ga naar je Strava-account op de website op: https://www.strava.com/settings/privacy . Scroll naar beneden op de pagina naar Metro en Heatmap. Verwijder het vinkje uit het selectievakje Uw activiteiten opnemen in Metro en Heatmap

Dat is alles wat u hoeft te doen om ervoor te zorgen dat deze informatie niet met Strava wordt gedeeld voor de heatmap en u kunt dit doen in de app of op de website.

Als Strava-gebruiker kun je door in je omgeving te zoeken populaire hardlooproutes ontdekken, wat perfect is om alternatieve plekken te vinden om te hardlopen of fietsen. Het is gemakkelijk te doen via uw account, klik gewoon op het tabblad "Verkennen".

Dit onthult veel gegevens en het is waar het belangrijk is om uw instellingen te beheren om ervoor te zorgen dat u het niveau van privacy heeft dat voor u geschikt is.

U kunt bijvoorbeeld naar segmenten kijken en delen van routes zoeken. Segmenten (praten als een Strava-gebruiker) zijn geweldig, omdat je in je omgeving kunt zoeken, je prestaties kunt vergelijken met die van andere gebruikers en jezelf kunt uitdagen om op het scorebord te klimmen. Binnen een hardloop- en fietscontext is het waarschijnlijk een van de beste functies die Strava biedt (Garmin doet het ook, maar het is niet zo productief).

Het geeft je ook een manier om door te klikken en te zien wie die route loopt, gebruikersprofielen te onderzoeken, gemeenschappelijke routes en routegeschiedenis voor de gebruiker te bekijken - wat sommige mensen misschien niet willen.

We hebben de heatmap hierboven specifiek behandeld, maar er is nog veel meer binnen Strava om grip op te krijgen als het om privacy gaat.

Standaard is uw profiel openbaar beschikbaar en kunnen Strava-gebruikers u, uw routes en uw fotos zien. U kunt zien wanneer u een route hebt gelopen en hoe snel, en ook waar u bent begonnen - wat vaak uw thuisadres zal zijn.

Laten we de instellingen bekijken en uitleggen wat ze doen en hoe u ze kunt gebruiken. De instellingen zijn beschikbaar in de Strava-app op je telefoon en op de website.

Er zijn vier belangrijke secties in de privacy-instellingen: profielpagina, activiteiten, groepsactiviteiten en flyby. Strava biedt bedieningselementen voor elke sectie, zodat u een vervolgkeuzelijst kunt maken en de optie kunt kiezen die bij u past. Elk geeft aan wat het betekent, dus het is redelijk gemakkelijk om mee om te gaan.

De meeste opties zijn voor "iedereen" of "volgers". Volgers zijn de mensen die u volgt - en dat kunnen vrienden of trainingspartners zijn, maar het kunnen evengoed vreemden zijn, afhankelijk van hoe u uw account instelt. Als u uw profielpagina heeft ingesteld op iedereen, kan iedereen u zien en uw gegevens bekijken, maar als u deze instelt op volgers, moet u degenen die u volgen goedkeuren, zodat u betere controle krijgt over wie om te zien wat.

Voor activiteiten kun je ervoor kiezen om dingen te beperken tot alleen volgers of deze volledig privé te houden en dat wordt de standaard. Maar als je eenmaal een activiteit hebt voltooid, kun je ervoor kiezen om alleen die activiteit openbaar te maken. Als je bijvoorbeeld een marathon voor een goed doel hebt gelopen, zou je ervoor kunnen kiezen om dat te delen, maar niet alle trainingsruns die je trainingsroutes onthullen, bijvoorbeeld.

Met Flybys kun je een activiteit van minuut tot minuut opnieuw afspelen en andere atleten op die route zien, zodat je kunt zien hoe dichtbij je was. Flybys is standaard uitgeschakeld en wordt alleen weergegeven als u iedereen uw gegevens laat zien.

Met Strava kun je je trainingslogboek met iedereen delen of volledig verbergen. Nogmaals, iemand kan misschien een patroon van je training bedenken dat je misschien niet leuk vindt - laat je je huis elke zondagochtend leeg achter?

Aan de andere kant wil je misschien niet dat mensen zien hoe actief of inactief je bent geweest. Nogmaals, het is gemakkelijk om uit te schakelen via de trainingslogpagina.

Dit is een interessante optie omdat u hiermee in wezen gevoelige gebieden kunt verbergen die u niet op uw activiteitenkaart wilt opnemen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is uw huis, omdat u in feite iedereen die uw activiteiten kan bekijken, laat zien waar u woont.

Je start en stopt waarschijnlijk, je rent en rijdt voor je voordeur, toch? Misschien onthult je routekaart dat je altijd via een verborgen ingang de achterkant van je tuin verlaat? Dit is een van de handigste bedieningselementen op Strava om je thuislocatie praktisch privé te houden.

Beste Android-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 3 februari 2021

Dat zou kunnen laten zien dat die griezelige persoon die je onlangs in de sportschool hebt ontmoet waar je woont, of als je geen privacycontroles hebt gebruikt, iemand die Strava gebruikt die naar activiteit in jouw omgeving kijkt en je profiel tegenkomt.

U kunt echter een adres invoeren en ervoor kiezen om een gebied van de kaart te verbergen met een straal tot 1000 meter. Dit betekent dat je ook niet kunt worden opgenomen in segmenten in de buurt van die zone, maar het betekent ook dat je het exacte huis waar je naar / van rent, kunt verbergen. In feite is het de bedoeling om je deel te laten uitmaken van de lokale Strava-gemeenschap, maar je huis privé te houden.

Toptip voor gebruikers in het VK: gebruik een postcode in plaats van uw daadwerkelijke deurnummer.

Zoals we hierboven vermeldden, zijn segmenten een van de geweldige dingen aan Strava en het is nogal triest om niet opgenomen te worden, vooral als je denkt dat je de top kunt bereiken.

Segmenten zijn kleine onderdelen van een route - misschien van de ene brug naar de andere langs een jaagpad dat gebruikers een idee geeft van hoe ze zich verhouden tot andere Strava-gebruikers. Het is een uitdaging en een wedstrijd, maar als je wilt, moet je het gedeelte Activiteiten van de privacyinstellingen wijzigen. Om op Segments te worden opgenomen, moet u iedereen uw activiteiten laten zien, dus misschien is dit de grootste beslissing die u moet nemen over privacy op Strava.

Segmenten zijn overal, kijk gewoon in je omgeving en versla een paar van die lokale tijden!

Het doel van Strava is om een gemeenschap van atleten te delen en dat is het ook. Zoals bij veel sociale en online netwerken, wordt ervan uitgegaan dat u weet wat u deelt en dat u zich er prettig bij voelt.

Voor de meeste gebruikers is het delen van routes en prestatie-informatie geen probleem. Als je in een afgelegen gebied woont en je routines niet wilt onthullen, of als je niet precies wilt delen in welk huis je in de buitenwijken woont, dan biedt Strava dit soort bedieningselementen.

Als je je zorgen maakt, heb je nu een foto van alle Strava-maatregelen en kun je privé gaan en activiteiten delen op individuele basis als je dat wilt, of gebruik Strava gewoon als je eigen persoonlijke trainingslogboek.

Maar vergeet niet dat andere apparaten die u gebruikt mogelijk ook uw activiteiten delen, dus zorg ervoor dat u de instellingen van uw GPS-horloge controleert - Garmin Connect heeft bijvoorbeeld ook eigen privacy-instellingen, net als Strava.

Geschreven door Chris Hall.