34 techmerken die op spectaculaire wijze failliet gingen of verdwenen zijn

(Pocket-lint) - In de loop der jaren zijn tech start-ups en giganten gekomen en gegaan. In de steeds veranderende wereld van technologie moet een bedrijf meer doen dan alleen met de tijd meegaan om te overleven.

We hebben de afgelopen decennia zelfs grote bedrijven failliet zien gaan en zelfs de meest veelbelovende producten kunnen in een oogwenk verouderd raken.

We hebben de geschiedenisboeken doorzocht om enkele van de meest interessante bedrijven op te sporen die ten onder zijn gegaan, ondanks dat ze tijdens hun hoogtijdagen in de voorhoede van de industrie stonden.

Bedrijfsjaren: 1985 - 2010

Lot: concurrentie van Netflix en andere video-on-demand-diensten leidt uiteindelijk tot de ondergang van Blockbuster. In 2010 moest het bedrijf faillissement aanvragen.

Best bekend om: Verhuur van thuisfilms en games

Blockbuster was een in Amerika gevestigd bedrijf dat thuisfilms en videogames verhuurde via fysieke winkels.

Het werd in de jaren negentig wereldwijd bekend, maar had later te lijden onder de concurrentie van Netflix en andere video-on-demand-diensten.

Blockbuster wees een verkoopaanbieding van Netflix voor $ 50 miljoen in het jaar 2000 af, maar werd in 2010 gedwongen faillissement aan te vragen na een dalende verkoop in de jaren die volgden.

Bedrijfsjaren: 1982 - 2009

Lot: SyQuest had het moeilijk in de jaren negentig vanwege de populariteit van Zip-drives en beschrijfbare cds. De verkoop daalde en in 1998 vroeg SyQuest eind 1998 faillissement aan.

Best bekend om: Gegevensopslag uit verwisselbare cartridge

SyQuest was een vroege fabrikant van harde schijven voor personal computers. Het bedrijf produceerde ook schijfstations met cartridges, waardoor het de meest populaire manier was om grote digitale documenten over te brengen naar professionele printers.

Aan het eind van de jaren negentig begon SyQuest het moeilijk te krijgen in een markt waar Zip-drives en beschrijfbare cds aan populariteit wonnen en in capaciteit toenamen. Online bestandsoverdracht via FTP bleek ook een beter systeem voor zakelijke gebruikers en de verkoop van SyQuest-producten daalde. Door toenemende financiële verliezen moest SyQuest in 1998 faillissement aanvragen.

Bedrijfsjaren: 1980 - 2013

Lot: gekocht door EMC in 2008

Best bekend voor: de ZIP-drive (afgebeeld)

In de tijd dat fysieke media een belangrijk onderdeel van de computerwereld waren, was Iomega een grote naam in de industrie.

Dit bedrijf produceerde een reeks verschillende opslagoplossingen die bedoeld waren om de bescheiden 3,5-inch diskette te vervangen.

De bekendste van Iomegas producten was de Zip-drive - een schijfopslagsysteem met hoge capaciteit dat begon met een capaciteit van 100 MB, maar later duizelingwekkende hoogten van 750 MB zou bereiken. Net als veel andere opslagmedia had de bescheiden Zip-drive later te lijden van zowel cd als dvd, waardoor het begin jaren 2000 uit de gratie raakte.

Iomega probeerde het hoofd boven water te houden door verschillende nieuwe producten uit te brengen, zoals mp3-spelers, externe harde schijven en NAS-apparaten, maar geen van hen was succesvol genoeg.

Ondanks de problemen werd Iomega in 2008 voor $ 213 miljoen door EMC gekocht en in 2013 werden de producten omgedoopt tot LenovoEMC.

Bedrijfsjaren: 1999 - 2001

Lot: gedwongen te sluiten in 2001 om te voldoen aan een Amerikaanse uitspraak over auteursrechtschending

Napster werd oorspronkelijk opgericht als een baanbrekende peer-to-peer-service voor het delen van bestanden waarmee gebruikers digitale bestanden, meestal liedjes, via internet konden delen.

Het was destijds een baanbrekende service, maar het bedrijf kwam al snel in juridische problemen vanwege inbreuk op het auteursrecht.

Napster werd gedwongen zijn activiteiten te staken en failliet te verklaren. Napsters merk en logo werden uiteindelijk overgenomen door Roxio, die het merk herstartte als Napster 2.0.

Later werd de nieuwe Napster gekocht door Best Buy voor $ 121 miljoen en vervolgens samengevoegd met Rhapsody in 2011. In 2016 kreeg het merk Napster een nieuw leven en blijft het vandaag de dag opereren als een Spotify-concurrent.

Bedrijfsjaren: 1982 - 2013

Lot: Compaq werd in 2002 voor 25 miljard dollar overgenomen door HP

Best bekend om: Personal computers

Compaq werd oorspronkelijk opgericht in 1982 en had een primaire focus op het ontwikkelen en verkopen van computers en aanverwante producten.

Compaq was met name het eerste bedrijf dat de IBM Personal Computer legaal reverse-engineerde en werd in de jaren negentig beroemd in de branche en werd in die tijd de grootste leverancier van computers.

Compaq had moeite om te concurreren met de computerreuzen HP en Dell, en had vooral te lijden onder de prijzenoorlogen van die tijd. Het bedrijf werd in 2002 door HP overgenomen voor $ 25 miljard en het merk werd door HP gebruikt voor goedkopere systemen totdat het in 2013 werd stopgezet.

Jaren van gebruik: 1999-2000

Lot: het bedrijf heeft in slechts 18 maanden $ 135 miljoen aan durfkapitaal uitgegeven en werd op 18 mei 2000 onder curatele gesteld en geliquideerd

Best bekend om: Online Fashion en een van de eerste spectaculaire mislukkingen van de dotcom-boom

Boo.com was een Brits bedrijf dat in 1999 werd gelanceerd en merkmodeproducten via internet verkocht. Dit was een van de eerste bedrijven die rond die tijd spectaculair faalde tijdens de dotcom-bust.

Boo.com ging failliet terwijl het overspoeld werd met verhalen over een uitbundige zakelijke levensstijl en gebrek aan goed management. Het is sindsdien vaak aangehaald als "een klassiek voorbeeld van een mislukte e-commercestrategie" en een waarschuwing voor andere soortgelijke bedrijven die volgden.

Bedrijfsjaren: 1994 - 2002

Lot: 3dfx ging eind jaren negentig snel achteruit en werd overgenomen door Nvidia, voornamelijk voor intellectuele eigendomsrechten nadat het in 2002 failliet was gegaan.

Best bekend om: Grafische chips

3dfx Interactive was in de jaren 90 een grote naam in de gamewereld. Het bedrijf vervaardigde voornamelijk 3D-grafische verwerkingseenheden en vervolgens grafische kaarten waarvan de meest populaire de Voodoo en Voodoo2 waren.

3dfx Interactive leed in latere jaren en ging uiteindelijk failliet in 2002 toen het door Nvidia werd overgenomen voor de intellectuele eigendomsrechten.

Bedrijfsjaren: 1975-1982

Fate: eindigde in surseance van betaling en faillissement in 1982.

Best bekend voor: DMC-12 auto (zoals gebruikt in Back To The Future)

De DeLorean Motor Company (DMC) was een autobedrijf dat misschien wel het meest bekend was vanwege de DeLorean DMC-12-sportwagen die veel te zien was in de Back To The Future-filmtrilogie.

Het bedrijf werd oorspronkelijk opgericht door John DeLorean in 1975. John DeLorean stond in de branche bekend als een capabele ingenieur en zakelijke innovator.

Hij vertrouwde ook, zoals bekend, zwaar op de Britse regering voor de financiering van de start-up voor een bedrag van ongeveer $ 120 miljoen met de belofte om zijn fabrieken in Noord-Ierland te bouwen. De Britse regering was wanhopig om te helpen banen te creëren in Noord-Ierland en het geweld van die tijd te onderdrukken.

Ondanks de financiering en steun begonnen een gebrek aan vraag, kostenoverschrijdingen en ongunstige wisselkoersen het bedrijf uiteindelijk te schaden. In een wanhopige poging om het bedrijf in leven te houden, werd John DeLorean zelfs gefilmd terwijl hij geld aannam om deel te nemen aan drugshandel en de drugsdeal besprak met undercover FBI-agenten. Hij werd later vrijgesproken van alle aanklachten, maar zijn bedrijf lag aan flarden en DMC ging in 1982 failliet.

Bedrijfsjaren: 1951 - 2008

Lot: Wang Labs heeft waarschijnlijk gefaald omdat het zich specialiseerde in computers voor tekstverwerking en zich niet aanpaste aan het tijdperk van personal computers voor algemeen gebruik in de jaren tachtig.

Best bekend voor: Tekstverwerkers en personal computers

Wang Laboratories werd oorspronkelijk opgericht in 1951, maar bereikte een hoogtepunt in de jaren tachtig, toen het een jaaromzet had van meer dan $ 3 miljard en meer dan 33.000 mensen in dienst had.

Wang Labs focus lag vooral op computers voor tekstverwerking en het was een groot succes toen de industrie dit nodig had.

Maar later stortte de markt voor zelfstandige tekstverwerkingssystemen in toen de personal computer voet aan de grond kreeg. Wang Laboratories slaagde er niet in om zich aan te passen en met de tijd mee te veranderen om de dreiging van personal computers met tekstverwerkingssoftware te realiseren. Als gevolg hiervan werd het bedrijf in 1992 gedwongen het faillissement aan te vragen.

Wang Laboratories werd overgenomen door Getronics en vervolgens verkocht aan KPN in 2007 en CompuCom in 2008 voordat het na die tijd feitelijk ophield te bestaan als een apart merk of divisie.

Bedrijfsjaren: 1998 - 2001

Lot: het bedrijf verloor geld op het grootste deel van zijn verkopen en had als gevolg daarvan een kort bestaan en werd opnieuw het slachtoffer van de dotcom-bubbel.

Best bekend voor: Online dierenbenodigdheden

Pets.com was een internetbedrijf dat dierenbenodigdheden online verkocht tijdens de dotcom-boom. Het bedrijf slaagde erin om in het begin goed te verkopen vanwege de aandacht die het aanvankelijk kreeg, maar dankzij de zwakke bedrijfsfundamentals verloor het geld op de meeste van die verkopen. Dit slechte financiële beheer zou uiteindelijk de ondergang van het bedrijf betekenen.

Net als Boo.com werd Pets.com een van de spectaculaire mislukkingen van het dotcom-boomtijdperk. De ondergang kostte ook meer dan $ 300 miljoen aan investeringskapitaal dat het bedrijf tijdens het opstarten had weten te verwerven.

Jaar van werking: 1996 - 2001

Lot: het bedrijf verloor meer dan $ 800 miljoen en moest in 2001 sluiten, met als gevolg dat 2.000 werknemers hun baan verloren.

Best bekend om: Online boodschappen bezorgen

Webvan werd opgericht in 1996 tijdens het hoogtepunt van de dotcom-bubbel. Het bedrijf was een online levensmiddelenbedrijf dat producten rechtstreeks bij de klanten thuis bezorgde. Webvan probeerde een agressief uitbreidingsplan uit te voeren dat gericht was op snelle groei in 26 steden, wat leidde tot enorme uitgaven. Het bedrijf bereikte een piek in 2000 met een omzet van $ 178,5 miljoen, maar had ook een enorme uitgave van $ 525,4 miljoen.

De gedwongen poging tot snelle groei leidde ertoe dat het bedrijf meer dan $ 800 miljoen verloor, waardoor het gedwongen werd te sluiten en in 2001 failliet te gaan, waarbij 2.000 werknemers hun baan verloren. WebVan was zijn tijd misschien ver vooruit met een dienst die nu met succes wordt uitgevoerd door Amazon en anderen.

Bedrijfsjaren: 1998 - 2001

Het lot: Kozmo, een ander bedrijf dat failliet ging na het uiteenspatten van de dotcom-zeepbel, werd in 2001 gedwongen zijn deuren te sluiten.

Best bekend om: Online bezorgservice

Kozmo.com was een met durfkapitaal gefinancierd online bedrijf dat gedurfde beloften deed van gratis levering van een uur lang een groot aantal producten, waaronder videos, games, dvds, muziek en nog veel meer. Het was in wezen zijn tijd ver vooruit, maar faalde helaas toen de dotcom-zeepbel barstte.

Veel medewerkers van Kozmo.com ontdekten het falen van het bedrijf pas toen ze bij hun dienst arriveerden en de voordeuren op slot troffen.

Bedrijfsjaren: 1999 - 2016

Lot: in 2008 kondigde de site aan dat het in de afgelopen 12 maanden 47% van de unieke gebruikers had verloren. In 2016 stopte Friends Reunited na 16 jaar bestaan.

Best bekend om: sociale netwerken

De Friends Reunited-site is oorspronkelijk gemaakt door een man en vrouw-team dat vanuit huis werkt en op zoek is naar een sociale netwerkwebsite die is bedoeld om oude vrienden te herenigen en mensen te helpen liefde en werk te vinden. Gebruikers moesten een jaarlijkse vergoeding betalen, maar konden dan informatie over zichzelf posten die door anderen kon worden doorzocht.

In 2005 was Friends Reunited zo populair geworden dat het meer dan 15 miljoen gebruikers had en werd gekocht door het Britse tv-bedrijf ITV plc voor £ 120 miljoen. Twee jaar later maakte de site een winst van £ 22 miljoen, maar de waardering begon dramatisch te dalen in de maanden en jaren die volgden. Met de opkomst van Linkedin, Facebook en andere gratis sites, begon het gebruikersbestand van Friends Reunited af te nemen en in 2016 werd de site gedwongen te sluiten.

Operationele jaren: 1994 - 2009 (Yahoo Geocities Japan bestaat nog steeds)

Lot: In 2009 ongeveer tien jaar nadat GeoCities werd gekocht door Yahoo! het werd stilgelegd ondanks dat het nog steeds 38 miljoen gebruikers had.

Best bekend om: Vroege webhostingservice

GeoCities was een webhostingservice die oorspronkelijk werd opgericht in 1994. In 1999 was het de op twee na meest bezochte website ter wereld. Het was rond deze tijd dat GeoCities werd gekocht door Yahoo! voor $ 3,57 miljard. Twee jaar later maakte GeoCities geen winst en maakte officieel een verlies van $ 8 miljoen bekend voor het einde van het jaar.

Yahoo! probeerde verschillende veranderingen door te voeren om de winst te verbeteren, maar ondanks zijn populariteit bleef GeoCities worstelen. In 2009 werd GeoCities toegevoegd aan de steeds groter wordende lijst van diensten die door Yahoo! en gebruikers werden aangemoedigd om in plaats daarvan over te stappen naar de betaalde hostingservice van het bedrijf.

Bedrijfsjaren: 1995 - 2002

Lot: In 1999, Yahoo! verwierf broadcast.com voor $ 5,7 miljard en sloot de dienst drie jaar later af.

Best bekend voor: Internetradio

Broadcast.com werd in 1995 opgericht als een internetradiobedrijf dat snel online populair werd, zozeer zelfs dat het vier jaar later werd overgenomen door Yahoo! voor 5,7 miljard dollar.

De site en zijn diensten werden later een onderdeel van Yahoo! Broadcast Services die later in 2002 werden stopgezet.

Bedrijfsjaren: 1937 - 2008

Lot: De Polaroid Corporation werd in 2001 failliet verklaard en de "nieuwe" Polaroid die uit de as kwam werd in 2008 zelf failliet verklaard.

Best bekend voor: Instant Cameras

Polaroid was een Amerikaans bedrijf dat oorspronkelijk werd opgericht in 1937 en vooral bekend stond om zijn instantfilm en cameras. Op het hoogtepunt had het bedrijf 21.000 mensen in dienst en verdiende het een omzet van $ 3 miljard.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwierp het bedrijf verschillende slimme producten voor de geallieerden, waaronder een infrarood nachtkijker, maar het waren de instant filmcameras van het bedrijf die oorspronkelijk in de jaren vijftig en zestig werden uitgebracht die echt naam maakten.

In latere jaren zou de opkomst van nieuwe technologieën de wereld van fotografie veranderen. Nieuwe ontwikkelingen zoals een uur filmverwerking, camcorders en, misschien wel het belangrijkste, digitale cameras, zouden leiden tot een afname van de fascinatie voor instant cameras. Als gevolg daarvan vroeg het bedrijf in 2001 faillissement aan. Een nieuw bedrijf zou uit de as herrijzen, maar ook dat ging in 2008 failliet.

Bedrijfsjaren: 1973 - heden (nu eenmansbedrijf)

Lot: Sinclair heeft in de loop der jaren verschillende successen en mislukkingen gezien. Door financiële problemen heeft het bedrijf in 1985 haar rechten op Amstrad overgedragen. Sinclair Research Ltd bestaat nog steeds als een eenmansbedrijf.

Best bekend voor: ZX Spectrum / C5 elektrisch voertuig

Sinclair is een bedrijf in consumentenelektronica dat oorspronkelijk werd opgericht in 1973. Het bedrijf zou in de loop der jaren veel verschillende namen hebben gehad, maar het was in de jaren tachtig dat de ZX Spectrum werd uitgebracht en van Sinclair een begrip zou maken. De bestverkochte computer van die tijd in het VK, de ZX Spectrum, zou het bedrijf naar duizelingwekkende hoogten van succes brengen.

Desondanks zouden financiële problemen in de jaren tachtig ertoe leiden dat het bedrijf zijn volledige computerproductassortiment en de merknaam "Sinclair" in 1986 voor £ 5 miljoen aan Amstrad zou verkopen.

Het bedrijf bleef bestaan, maar met toenemende verliezen zag de toekomst er onzeker uit en in 1997 was Clive Sinclair zelf de enige werknemer. In de loop der jaren volgden verschillende uitvindingen en apparaten, waaronder de C5 Electric Vehicle en de X-1 .

Bedrijfsjaren: 1888 - heden

Lot: In 2012 vroeg Kodak faillissement aan en moest hij stoppen met het maken van digitale cameras, zakvideocameras en digitale fotolijsten en zich richten op de zakelijke markt voor digitale beeldverwerking. Later verkocht Kodak veel van zijn patenten aan verschillende bedrijven, waaronder Apple, Google, Facebook en meer.

Best bekend om: film en cameras

Kodak is waarschijnlijk een van de bekendste en oudste bedrijven op deze lijst van bedrijven die failliet gaan. Het werd oorspronkelijk opgericht in 1888 en in de 20e eeuw slaagde het erin de dominante naam in de fotografische industrie te worden.

Kodak kon helaas niet mee met de tijd van de digitale fotografie en begon in de jaren negentig financieel te worstelen. Ondanks verschillende pogingen om het bedrijfsmodel te veranderen, bleef de winst lijden en in 2012 werd het bedrijf gedwongen faillissement aan te vragen.

Kodak verkocht vervolgens het merendeel van zijn patenten aan Apple, Google, Facebook en meer voor $ 525.000.000. Daarna kwam het uit het faillissement om de activiteiten in verpakkingen, drukkerijen, grafische communicatie en professionele dienstverlening voort te zetten.

Bedrijfsjaren: 1994 - 1999

Lot: Netscape is overgenomen door AOL, maar heeft vooraf alle broncode voor zijn browser vrijgegeven en de Mozilla-organisatie gemaakt die later Firefox zou uitbrengen. Netscape werd in 2008 stopgezet als browser, maar het merk bleef bestaan en is momenteel een niet-operationele dochteronderneming van Facebook.

Best bekend om: Internetbrowser

Netscape was een van de eerste en misschien wel meest populaire browsers van de begindagen van het world wide web.

Op zijn hoogtepunt, halverwege de jaren negentig, had de browser een marktaandeel van 90 procent, maar zou het later verliezen van Microsofts Internet Explorer. In 2006 had Netscape een marktaandeel van slechts één procent.

Netscape werd overgenomen door AOL waar de ontwikkeling doorging tot 2007, maar hield toen op te bestaan. Het merk Netscape bleef echter in een of andere vorm bestaan en is momenteel een niet-operationele dochteronderneming van Facebook.

Bedrijfsjaren: 1995 - 2013

Lot: AltaVista was in het begin een van de meest populaire zoekmachines, zozeer zelfs dat het werd gekocht door Yahoo! in 2003, maar zou in 2013 worden gesloten.

Beste bekend voor: zoekmachine

AltaVista was een zoekmachine die in 1995 werd opgericht en die later een van de populairste zoekmachines van die tijd zou worden.

In latere jaren verloor het echter, net als andere zoekmachines, van de mijt van Google en ondanks dat het werd overgenomen door Yahoo! in 2003 werd het gedwongen te sluiten in 2013.

Bedrijfsjaren: 1992 - 2011

Lot: In 2010 werd Palm gekocht door HP, maar in 2011 zou een slechte verkoop HP dwingen de productie van Palm-producten en het merk te beëindigen.

Best bekend om: Handheld-apparaten

Palm, Inc was een bedrijf dat zich richtte op de productie van persoonlijke digitale assistenten (PDAs) en andere elektronische apparaten. Het merk staat bekend om de ontwikkeling van de eerste PDA en de eerste versies van webOS, een multitasking-besturingssysteem voor smartphones.

Een korte geschiedenis van Palm

In 2010 werd Palm door HP gekocht voor 1,2 miljard dollar. HP zou doorgaan met het creëren van een lijn van WebOS-producten, maar zonder de naam Plam. Na slechte verkopen stopte HP in 2011 met de productie van Palm-producten en het merk als geheel, waarmee een einde kwam aan de 19-jarige geschiedenis.

Bedrijfsjaren: 2012 - 2016

Lot: In 2016 werd Pebble gedwongen te sluiten en terugbetaalde Kickstarter-donateurs vanwege financiële problemen. Het intellectuele eigendom van Pebble werd later gekocht door Fitbit, die ook een deel van het Pebble-personeel inhuurde.

Best bekend om: Smartwatches

Pebble maakte voor het eerst furore in 2012 door de meest gefinancierde Kickstarter-campagne van die tijd te worden. Het bedrijf slaagde erin om $ 10,3 miljoen op te halen voor zijn eerste smartwatch-product.

Het begon toen serieus te verkopen in 2013 en was binnen enkele dagen uitverkocht. In 2014 had Pebble een miljoen producten verkocht en in 2015 zou het twee nieuwe smartwatches lanceren, waarmee opnieuw Kickstarter-records werden verbroken door 20,3 miljoen dollar op te halen van meer dan 75.000 donateurs.

Ondanks dit succes had Pebble het financieel moeilijk en moest ze geldschieters terugbetalen. In 2016 moest het bedrijf noodgedwongen volledig sluiten. Het intellectuele eigendom werd later gekocht door Fitbit, werknemers verhuisden ook, maar het merk Pebble zou ophouden te bestaan.

Bedrijfsjaren: 1928 - 2006 (toen het stopte met de verkoop van cameras)

Lot: In 2003 fuseerde Minolta met Konica Corporation om Konica Minolta te vormen. In 2006 verkocht het bedrijf een deel van zijn SLR-cameraactiviteiten aan Sony en trok het zich terug uit de cameras en fotografische filmactiviteiten.

Best bekend om: cameras

Minolta was een Japanse fabrikant van cameras en aanverwante accessoires. Het bedrijf werd oorspronkelijk opgericht in 1928 en is vooral bekend door het maken van de eerste geïntegreerde autofocus 35 mm spiegelreflexcamera. In zijn hoogtijdagen werd Minolta gezien als een van de meest innovatieve camerafabrikanten ter wereld. Vooral rond de periode tussen de jaren vijftig en tachtig. In latere jaren zou het bedrijf het echter moeilijk hebben.

In 1991 bleek het ontwerp van de autofocus-spiegelreflexcamera van Minolta inbreuk te maken op de patenten van Honeywell en de procesvoering kostte het bedrijf $ 127,6 miljoen aan schadevergoedingen en juridische kosten. Een paar jaar later, in 2003, fuseerde Minolta met Konica tot Konica Minolta Ltd. Het nieuwe bedrijf duurde te lang om de digitale SLR-markt te betreden en bij de tijd te blijven. Als gevolg daarvan had het bedrijf te lijden en in 2006 kondigde Konica Minolta aan dat het de camera- en fotobusiness zou verlaten en een deel van zijn spiegelreflexcamera-activiteiten aan Sony zou verkopen. Het bedrijf gaat verder in andere gedaanten, maar de naam is dat de camera-industrie grotendeels geschiedenis is.

Bedrijfsjaren: 1994 - 2008

Lot: in 1999 eiste de dotcom-zeepbel een nieuw slachtoffer en de aandelenkoers van theGlobe.com leed zwaar. In 2000 had het bedrijf geen winst gemaakt en werd het gedwongen zijn vlaggenschipsite te sluiten en het grootste deel van zijn personeel te ontslaan.

Best bekend om: Vroeg sociaal netwerken

TheGlobe.com was een dienst voor sociale netwerken in 1994. Het bedrijf haalde de krantenkoppen door naar de beurs te gaan en de grootste winst op de eerste dag van een IPO in de geschiedenis tot die datum te publiceren.

Tijdens de hoogtijdagen van de dotcom-bubbel deed theGlobe.com het buitengewoon goed en breidde het uit met acties om het tijdschrift Computer Games, Chips and Bits en meer te kopen. Het bedrijf kreeg ook bekendheid toen een van de oprichters betrapt werd op een gekke avond in de stad - afgebeeld in een glanzende leren broek die danst op een nachtclubtafel. Hij werd later "de CEO in de plastic broek" genoemd en werd gebruikt om de excessen van de dotcom-miljonairs van die tijd te benadrukken. Kort daarna begon de markt te veranderen en daalden de aandelenkoersen snel.

Het bedrijf werd getroffen door een aantal rechtszaken, waaronder acties voor het verzenden van ongevraagde spam-e-mails, zes vermeende class action-rechtszaken voor aandeelhouders, een rechtszaak wegens octrooi-inbreuk en meer. Het resultaat van deze acties was het einde van theGlobe.com in 2008.

Bedrijfsjaren: 2005 - 2006

Lot: vóór de lancering had de Gizmondo hoge verwachtingen en werd hij geacht te kunnen concurreren met Nintendo en Sony. Uiteindelijk was het een totale mislukking. Met minder dan 25.000 verkochte eenheden, werd het door GamePro genoemd als de slechtst verkopende handheld-console in de geschiedenis. In 2006 vroeg het bedrijf faillissement aan. Gedurende zijn tijd had het meer dan $ 300 miljoen aan schulden opgebouwd.

Best bekend om: Handheld-gameconsole

De Gizmondo was een draagbare gameconsole die oorspronkelijk gepland was voor een release in 2005. Er werd verwacht dat deze gameconsole het buitengewoon goed zou doen en beschikte over vele functies die hem voor die tijd high-end maakten. Verwacht werd dat het in staat zou zijn om te concurreren met Sony en Nintendo in een tijd dat deze bedrijven de markt domineerden.

Vóór de lancering besteedde het bedrijf extravagant miljoenen aan promotie en marketing, maar het apparaat werd gelanceerd met slechts 25.000 verkochte eenheden. Het resultaat was een enorme flop, waarbij de Gizmondo werd uitgeroepen tot "de slechtst verkopende handheld-console in de geschiedenis".

De directeuren en leidinggevenden bleken ook banden te hebben met de Zweedse maffia of een crimineel verleden te hebben. Deze bevindingen ontsierden de bedrijfsnaam verder en het werd gedwongen faillissement aan te vragen nadat het meer dan $ 300 miljoen aan schulden had opgebouwd.

Bedrijfsjaren: 1997 - 2009

Lot: Het bedrijf ging in 2001 failliet, maar het domein etoys.com leefde voort en is nu eigendom van Toys "R" Us.

Best bekend om: online speelgoedverkoper

eToys.com was een detailhandelsbedrijf dat speelgoed online verkocht. Oorspronkelijk opgericht in 1997, ging het bedrijf in 1999 naar de beurs en schoot in de daaropvolgende periode in waarde door deel uit te maken van de dotcom-razernij.

Net als andere bedrijven uit die tijd leed etoys.com toen de zeepbel barstte en in 2001 failliet ging. Daarna verwierf KB Toys de rest van de activa van het bedrijf voor $ 5 miljoen.

Het domein is sindsdien verschillende keren van eigenaar veranderd en is nu eigendom van Toys "R" Us.

Bedrijfsjaren: 1998 - 2017

Lot: In 2017 stortte het bedrijf in en liet het resterende personeel van 200 onbetaald en werkloos achter.

Best bekend om: ultraluxe mobiele telefoons

Vertu werd gelanceerd in 1998 en was een Britse fabrikant van luxe handgemaakte mobiele telefoons. Het werd oorspronkelijk opgericht door Nokia, maar heeft zijn hoofdkantoor in Hampshire, Engeland. Het idee was om telefoons specifiek op de markt te brengen als modeaccessoires met de nadruk op vakmanschap en stijl in plaats van functionaliteit.

Vertu lanceerde zijn vlaggenschipmodel in 2003 met een telefoon met een toetsenbord met 5 karaat robijnlagers. Later in 2010 lanceerde het bedrijf zijn eerste smartphone met gebeeldhouwde saffiertoetsen die tussen £ 5.000 en £ 17.300 kosten, afhankelijk van de aangepaste opties.

De apparaten werden vaak gezien als technologisch gebrekkig en niet veel meer dan bling. Desondanks slaagde het bedrijf erin om tegen 2013 zon 350.000 klanten te verwerven en waren de apparaten te koop in honderden verkooppunten. Later ging het bedrijf failliet nadat plannen om het te redden mislukten en het sloot zijn deuren in 2017, waardoor 200 medewerkers onbetaald en werkloos achterbleven.

Bedrijfsjaren: 2008 - 2018

Fate: Het social media influence platform hield in 2018 op te bestaan nadat het in 2014 door Lithium werd overgenomen. Dat bedrijf lanceerde zijn eigen dienst en zag niet langer de noodzaak om Klout draaiende te houden.

Best bekend om: Een tool om je bereik/invloed op sociale media te meten.

Klout werd oorspronkelijk gelanceerd in 2008 na het ophalen van ongeveer $ 40 miljoen aan investeerdersfinanciering. Het is ontworpen om een sociaal rankingsysteem te bieden waarmee mensen hun online reputatie en hun potentiële bereik op sociale-mediasites kunnen meten.

Het was een dienst die vaak bekritiseerd werd, maar ook in de jaren daarna veel gebruikt werd. Het was ook de voorloper van de influencer-wereld waarin we nu leven.

Klout werd in 2014 overgenomen door Lithium en dat bedrijf lanceerde kort daarna zijn eigen dienst voordat Klout in 2018 werd gesloten.

Bedrijfsjaren: 2001 - 2018

Lot: het bedrijf achter StumbleUpon begon met het maken van een nieuwe tool die bekend staat als Mix.com en vond het gepast om StumbleUpon-accounts en -gegevens over te zetten naar die nieuwe services.

Best bekend om: als een "ontdekkings- en advertentie-engine" waarmee gebruikers nieuwe delen van het web met één klik tegelijk konden ontdekken.

StumbleUpon werd opgericht in 2001 tijdens de beginjaren van het web toen de dotcom boom/bust in volle gang was. Het was een van de eerste sociale-mediaplatforms en stelde gebruikers in staat nieuwe delen van het web te ontdekken door op een knop te klikken in plaats van op de traditionele manier te zoeken.

Het werkte in wezen als een aanbevelingsmotor die gebruikers nieuwe sites liet zien op basis van hun feedback en de vergelijkbare interesses van andere gebruikers.

In 2007 werd StumbleUpon door eBay gekocht voor $ 75 miljoen, en twee jaar later kocht het zichzelf terug . Bijna tien jaar later maakte een van de oprichters, Garrett Camp, een aankondiging dat StumbleUpon zou worden samengevoegd met de nieuwe dienst Mix.com van het bedrijf.

Bedrijfsjaren: 1998 - 2001

Lot: de acceptatie en aantrekkingskracht van Flooz door klanten bleek beperkt en de sluiting in 2001 werd gezien als een vroege indicator van de dotcom-crisis.

Best bekend om: Online valuta

Flooz.com begon met een bescheiden doel om een valuta in te voeren die uniek is voor internetverkopers als beloning voor loyale klanten op dezelfde manier als frequent flyer-miles of loyaliteitsbeloningszegels. Deze "Flooz"-tegoeden kunnen worden verdiend bij verkopers of rechtstreeks bij Flooz worden gekocht.

Helaas bleek de acceptatie van de valuta door handelaren uiterst beperkt en vernietigde het al snel de aantrekkingskracht. Flooz.com viel al snel ten prooi aan het barsten van de dot-com-bubbel en werd gedwongen te sluiten. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werden de gekochte of verdiende Flooz-tegoeden waardeloos en niet-restitueerbaar.

Bedrijfsjaren: 1976 - 2018?

Lot: net als veel andere winkelketens in de winkelstraten, begon Maplin in 2018 het knelpunt te voelen en ging aan het begin van dat jaar de administratie in.

Best bekend om: Verkoop van een reeks elektronica, maar ook specialistische apparatuur voor hobbyisten

Maplin (ook bekend als Maplin Electronics) is sinds de jaren 70 een bekende naam in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf verkocht talloze elektronica via winkels in het hele land, maar werd in 2018 gedwongen tot administratie nadat het geen koper kon vinden.

De CEO van het bedrijf, Graham Harris, gaf onder meer de economie en de Brexit-onzekerheid de schuld als oorzaak van de mislukking. De onmiskenbare dominantie van Amazon heeft ongetwijfeld ook een zware impact gehad op het bedrijf en op vele andere retailers die zijn ondermijnd door de e-commercegigant.

In 2018 sloot Maplin meer dan 200 winkels en verloren meer dan 2.500 mensen hun baan. De Maplin die iedereen kende, hield op te bestaan. In 2019 is Maplin echter opnieuw gelanceerd met een website en blijft het onder dat merk handelen.

Bedrijfsjaren: 1999 - 2017

Lot: Jawbone worstelde met de concurrentie op de moeilijke markt van wearables en werd in 2017 geliquideerd

Best bekend om: Bluetooth-oortelefoons, draadloze luidsprekers en fitnesstrackers maken

Jawbone was een consumentenelektronicabedrijf dat in 1999 werd opgericht als Aliph en later werd omgedoopt tot Jawbone.

Het bedrijf richtte zich op het maken van Bluetooth-oortjes, draadloze luidsprekers en fitnesstrackers en draagbare producten. Het bedrijf kreeg in de loop der jaren verschillende financieringsrondes van verschillende kanten en het leek een tijdje goed te gaan. Jawbone werd in 2012 zelfs geschat op $ 1,5 miljard.

Maar door te werken in een zeer nichemarkt die later zou worden gedomineerd door Fitbit, Garmin en Apple, begon Jawbone te lijden en werd uiteindelijk in 2017 geliquideerd.

Bedrijfsjaren: 1933 - 2012

Lot: komeet één waarschijnlijk een van de grootste verliezen van elektronische winkels in het VK

Best bekend om: producten verkopen als een "out-of-town discount-magazijn" in het Verenigd Koninkrijk

Comet was een elektronicawinkelketen in het Verenigd Koninkrijk. het werd oorspronkelijk opgericht in 1933 en floreerde in latere jaren, en groeide enorm in de jaren zestig en zeventig.

Het bedrijf begon te worstelen tijdens de economische crisis tussen 2007 en 2012. Een prijsgevecht met andere grote elektronicawinkels zoals Currys en online e-commerce retailers zoals Amazon zou het ongedaan maken van Comet betekenen en het werd in 2012 bestuurd.

Bedrijfsjaren: 2010 - 2018

Lot: Na in 2015 te zijn overgenomen door het Zuid-Koreaanse berichtenbedrijf Daum Kakao, sloot Path in 2018 zijn deuren voor het publiek.

Best bekend om: een sociale-mediasite zijn die is ontworpen om te wedijveren met Facebook met een sterke focus op mobiele gebruikerservaring en kleine groepen vrienden.

Path is oorspronkelijk opgericht in 2010 en gemaakt door een voormalige Facebook-manager en de maker van Napster. Het had meer dan $ 70 miljoen aan investeringsfinanciering opgehaald en was van plan een service te creëren die kon wedijveren met Facebook.

Path had een sterke focus op mobiele apparaten en probeerde anders te zijn dan de rest van de sociale netwerken van die tijd door gebruikers te beperken tot 50 contacten, hoewel dat aantal uiteindelijk steeg tot 500.

In 2012 kreeg het bedrijf te maken met enige controverse en kritiek toen werd ontdekt dat de app toegang had tot telefooncontacten van gebruikers en deze opsloeg zonder toestemming van de gebruiker. Een jaar later kreeg het ook een boete van $ 800.000 voor het opslaan van gegevens van minderjarige gebruikers.

Desondanks werd Path in 2015 voor een onbekend bedrag overgenomen door het Zuid-Koreaanse berichtenbedrijf Daum Kakao, waarna de dienst in 2018 werd gesloten.