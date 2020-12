Verandert een VPN uw IP-adres?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de meest gestelde vragen over VPN-services (Virtual Private Networking) is of ze uw IP-adres zullen wijzigen - en zo ja, wat dat eigenlijk betekent. Laten we beide eens bekijken.

Maar laten we eerst eens kijken wat een IP-adres is en waarom het belangrijk is.

Alles wat u met een netwerk verbindt, moet een uniek adres hebben, zodat het gegevens via dat netwerk kan verzenden en ontvangen. Op internet is dat adres een IP-adres; het IP staat voor Internet Protocol. Elke website, elke aangesloten computer, elke smartphone-app heeft een IP-adres nodig om te kunnen werken.

Voor thuisgebruikers en persoonlijke gebruikers wordt uw IP-adres automatisch door uw internetprovider (ISP) aan u verstrekt. Als je een router hebt, geeft de ISP het zijn eigen IP-adres en dat wordt gedeeld met alle apparaten waarmee het is verbonden (je router geeft dan elk van die apparaten een eigen IP-adres en stuurt elk datapakket naar het juiste apparaat. , daarom wordt het een router genoemd). Als het een zelfstandig apparaat is, zoals een smartphone, is het uniek voor dat apparaat.

Uw IP-adres kan worden gebruikt om te identificeren wie uw internetprovider is en waar u zich bevindt. Die locatie varieert van internetprovider tot internetprovider, dus ons IP-adres vertelt je bijvoorbeeld gewoon dat we ergens in het VK zijn; andere ISPs hebben specifieke IP-adresblokken voor specifieke delen van het land, dus uw IP-adres kan aangeven in welke stad u zich bevindt.

U lokaliseren op basis van uw IP-adres wordt vaak gebruikt om inhoud te beperken. Die "deze inhoud is niet beschikbaar in dit gebied" -berichten op YouTube, of de "deze pagina is niet beschikbaar voor gebruikers in de Europese Unie" -paginas op websites? Ze identificeren uw locatie aan de hand van uw IP-adres en schakelen u uit.

IP-adressen worden ook verzameld door advertentienetwerken en naast andere identificatiegegevens, zoals trackingcookies, gebruikt om een beeld te krijgen van uw surfgedrag.

En IP-adressen kunnen worden gebruikt in dagvaardingen die internetproviders dwingen de identiteit van hun klanten bekend te maken. Dat is een echte zorg in repressieve regimes waar het simpelweg bekritiseren van de autoriteiten je in de gevangenis kan zetten.

Het geeft je een andere. Dat komt omdat wanneer u via een VPN bent verbonden, uw internetgegevens niet rechtstreeks naar de site of service gaan die u bezoekt; het gaat naar de VPN-server, en die server maakt vervolgens verbinding met de site of service (soms via meerdere andere servers voor nog meer privacy). De site of service ziet het IP-adres van de server, niet u - dus terwijl u vanuit Birmingham, Belfast of Boston browst, denkt de site dat u zich in Bangalore, Bulgarije of België bevindt.

Je bent moeilijker te traceren, moeilijker te traceren en je hebt toegang tot inhoud die alleen beschikbaar is voor mensen die verbinding maken vanaf de plek waarvandaan je verbinding lijkt te maken.

Ja, maar alleen als onderdeel van een bredere beveiligingsstrategie: als u op internet aan het inzoomen bent op een VPN, maar u bent aangemeld bij Facebook of met malware gevulde software downloadt uit donkere hoeken van het web, maakt u het beste werk van de VPN ongedaan . Als privacy belangrijk is, betekent dat browsergebaseerde beveiliging en ook het vermijden van sociale netwerken.

U gaat terug naar het delen van uw echte IP-adres met de sites of services die u bezoekt.

Niet gewoonlijk. Als u de beste VPN-service heeft gekozen, heeft deze een beleid zonder logboeken: dat betekent dat er niets wordt bijgehouden, inclusief IP-adressen van klanten. Zodra u de verbinding verbreekt, vergeet de VPN-service dat u er ooit was.

Geschreven door Carrie Marshall. Bewerken door Dan Grabham.