VPN-software op uw desktop installeren

(Pocket-lint) - Als u op zoek bent naar het opzetten van een virtueel particulier netwerk (VPN) op uw pc of laptop en u weet niet precies hoe, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Hier bekijken we de stappen die nodig zijn om precies dat te doen.

Welke VPN-service u ook kiest , ze bieden meestal allemaal een desktop- of mobiele client die u naar uw apparaat kunt downloaden en die een eenvoudige installatie en configuratie mogelijk maakt.

In de meeste gevallen is het gewoon een kwestie van de clientsoftware downloaden, het programma installeren en vervolgens starten. Of je nu kiest voor een betaalde of gratis service, je moet een account aanmaken bij de VPN-provider en deze gegevens gebruiken om in te loggen op de service.

Desktopclients zijn heel eenvoudig te installeren en het installatieproces geeft u een gebruikersnaam en wachtwoord.

Zoals bij de meeste andere VPNs zijn er ook add-ons voor browsers (Chrome, Firefox en Opera), samen met software voor mobiele telefoons voor iOS-, Windows- en Android-besturingssystemen.

Inloggen op de VPN is eenvoudig: gebruik gewoon de login en het wachtwoord die u hebt ingesteld toen u zich aanmeldde voor de service.

Wat is een VPN?

De meeste VPN-services bieden een eenvoudig bedieningspaneel waarmee u de VPN naar wens kunt in- of uitschakelen en waarmee u de locatie van de VPN-server waarmee u verbinding maakt, kunt wijzigen. Het in- of uitschakelen is net zo eenvoudig als metaforisch "de schakelaar omdraaien".

Als u op de serverlocatie klikt, wordt een vervolgkeuzelijst geopend met alle beschikbare serverlocaties. Kies gewoon degene die aan uw behoeften voldoet.

Door gebruik te maken van de gratis optie die veel VPN-providers bieden, kunt u "proberen voordat u koopt" om er zeker van te zijn dat het aanbod aan uw behoeften voldoet.

Over het algemeen worden de gratis opties op de een of andere manier beperkt, hetzij door verbindingssnelheid of door de hoeveelheid gegevens. Velen bieden ook slechts een beperkt aantal van de beschikbare locaties aan waar hun servers zich bevinden.

Er moet echter voldoende functionaliteit beschikbaar zijn om te beslissen of een bepaalde VPN geschikt is voor uw behoeften.

Probeer het eens en u zult vast en zeker iets vinden dat past bij uw privacybehoeften op internet. Bekijk onze gids voor de beste VPNs die er zijn .

Geschreven door Steve Dye. Bewerken door Dan Grabham.