Hoe u een VPN gebruikt om uzelf online te beschermen

(Pocket-lint) - Virtual Private Networks, of VPNs, bestaan al jaren. Traditioneel werden ze gebruikt voor veilige verbindingen met bedrijfsnetwerken, hetzij om toegang te krijgen tot bestandssystemen of zakelijke e-mail.

Gezien de opkomst van internetgebruik sinds hun oprichting, gebruiken veel gebruikers het nu om hun aanwezigheid in cyberspace te beveiligen door hun IP-adres te maskeren voor andere gebruikers, waardoor hun activiteiten onzichtbaar worden.

Hier kijken we naar een aantal applicaties voor VPNs die vaker worden gebruikt. De wettigheid van sommige van deze activiteiten kan als twijfelachtig worden beschouwd, dus ga op eigen risico verder.

Onlangs is er in de pers meer berichtgeving gekomen over regeringen en hackers die naar iemands online activiteiten kijken. Hoewel het merendeel hiervan alleen wordt uitgevoerd in het belang van de nationale veiligheid, wilt u wellicht uw zichtbaarheid voor organisaties en individuen beperken door een VPN te gebruiken om uw activiteiten voor anderen te verbergen.

Zorg er voor de ultieme bescherming voor dat de VPN-provider die u kiest geen logboeken van de activiteiten van zijn gebruikers opslaat. Sommigen doen dat, dus zorg ervoor dat u het controleert.

Veel online services zoals BBC iPlayer, Netflix en zelfs de Apple Store zijn vergrendeld op een bepaalde geografische locatie. In het geval van streamingdiensten is dit meestal te wijten aan licenties rond programmas. Een omroeporganisatie betaalt vaak voor het recht om een bepaald programma in een bepaalde regio uit te zenden en de toegang daartoe is daarom beperkt tot die bepaalde regio.

Door een VPN te gebruiken, is het mogelijk om deze beperking te omzeilen door bijvoorbeeld toegang te krijgen tot Netflix vanuit het VK via een VPN-server in de VS, waardoor toegang wordt verkregen tot alleen VS-programmering. Hetzelfde geldt voor toegang tot de BBC iPlayer van buiten het VK, maar dan via een Britse VPN-server.

Vaak onderweg? Wilt u toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie via de wifi in uw plaatselijke coffeeshop? We raden aan om in deze situatie een VPN te gebruiken, omdat het meestal onmogelijk is om te weten wie er nog meer op dat netwerk zit.

Ze hebben mogelijk de hardware en kennis om gegevens op te sporen die worden gedeeld via openbaar open Wi-Fi. Dit is zeker het geval als u vaak onderweg online bankiert.

Als u op het werk of op de universiteit bent en u moet die belangrijke eBay-veiling waarop u biedt, controleren, maar eBay is geblokkeerd voor uw locatie, dan kunt u een VPN gebruiken om het probleem te omzeilen.

Soms kun je met een VPN deze beperking omzeilen en ervoor zorgen dat je die veiling wint voor het enige ontbrekende Optimus Prime-model uit je verzameling.

Gesprekken via VOIP-services, zoals Skype, kunnen relatief gemakkelijk worden gehackt als u zich op een openbaar Wi-Fi-netwerk bevindt. Het gebruik van een VPN maakt het veel moeilijker voor degenen die je persoonlijke gegevens niet willen weten om naar te luisteren.

Het is belangrijk om te beslissen wat u het meeste uit een VPN wilt halen, aangezien dit bepaalt welke functies u het meest waardeert. Als u een van de 37 procent wilt zijn die er een gebruikt voor privacy, bijvoorbeeld om te voorkomen dat serviceproviders uw surfgedrag verkopen, wilt u meer lezen over het interne beleid van het bedrijf. Als u alleen uw gegevens wilt verbergen voor mensen in uw lokale netwerk, bent u misschien blij met een breder scala aan producten.

Terwijl sommige VPNs een maandelijks bedrag in rekening brengen, biedt een handvol een gratis laag. Zorg ervoor dat u de uitsplitsing van de functies leest. Een proefperiode kan een handige manier zijn om te beslissen of een dienst iets voor u is, maar als een gratis dienst te mooi klinkt om waar te zijn, is de kans groot dat dit het geval is.

Zorg ervoor dat u er een kiest die door anderen wordt vertrouwd. U kunt onze functie Beste VPNs bekijken met informatie over de beste VPNs op de markt. Als je op zoek bent naar een alternatieve weergave of meer details, kunnen fans van Reddit de VPNReviews-subreddit bekijken om wat praktische ervaringen te lezen.

Als u een VPN gebruikt om te voorkomen dat een derde partij gegevens verzamelt over uw browsegeschiedenis, wilt u zeker weten dat uw provider niet hetzelfde doet. Lees de kleine lettertjes, bekijk de recensies en gebruik zoekmachines om te zien wat anderen zeggen over het logboekbeleid van de VPN.

Voorstanders van privacy pleiten tegen het kiezen van een VPN die zich bevindt in de "14 Eyes" -lijst van landen die inlichtingen delen. De Amerikaanse overheid zou bijvoorbeeld een bedrijf kunnen vragen om zijn klantgegevens over te dragen in het kader van onderzoeken. Houd hier rekening mee als u naar een VPN kijkt vanwege bezorgdheid over rondneuzen.

Zorg ervoor dat u weet hoe u de VPN op uw apparaat instelt. Sommige providers bieden apps voor iPhone en Android. Als u zich vooral zorgen maakt over mobiel browsen, controleer dan de beschikbare apps. Evenzo, als u er een wilt die voornamelijk op Windows wordt gebruikt, hoeft u zich geen zorgen te maken over de mobiele apps.

ThatOnePrivacySite biedt een VPN-vergelijkingstabel waarmee u de door u gekozen provider kunt opzoeken. Als u zich vooral zorgen maakt over privacy, controleer dan of u op de hoogte moet zijn van eventuele problemen.

Alleen omdat u een VPN gebruikt, betekent niet dat u veilig bent. Uit onderzoek van High-Tech Bridge is gebleken dat sommige VPNs verouderde of onveilige codering gebruiken. Het bedrijf voert een gratis online checker uit om de verbinding te testen, vooral ideaal als je een gratis proefperiode hebt.

Zoals bij elke beveiligingsmethode, is er maar zoveel dat het kan helpen. Een VPN weerhoudt je er niet van om creditcardgegevens in een e-mailzwendel over te dragen of je harde schijf op een luchthaven te verliezen. Volg dezelfde basisbeveiligingsregels als u zou doen zonder de service.

Geschreven door Steve Dye. Bewerken door Dan Grabham.