47 van de grappigste onbedoelde zoekopdrachten naar afbeeldingen die je zult zien

(Pocket-lint) - Als u ooit een foto op internet heeft moeten zoeken, weet u hoe geweldig en krachtig Google Afbeeldingen zoeken kan zijn. Snel zoeken en je kunt in principe alles vinden. De algoritmen voor beeldanalyse van Google worden met de dag slimmer, wat betekent dat het afbeeldingen beter dan ooit begrijpt.

Een fout in uw zoekopdracht kan echter hilarische resultaten opleveren. We hebben enkele van de leukste problemen met het zoeken naar afbeeldingen opgespoord die internet te bieden heeft.

Ga met ons mee op een reis van grinniken en goede tijden en dankzij de Twitter-gebruikers die zo vriendelijk waren om hun fouten met de wereld te delen.

Birkensocks

Birkenstocks is een merk van sandalen en iedereen weet dat het zonde is om sandalen en sokken samen te dragen, maar misschien zijn deze sandaalsokken acceptabel? Julia was zeker niet teleurgesteld over haar vondst, maar misschien zou ze dat wel zijn als ze er wat in haar kerstsok zou vinden.

Nerd Stark

Een ander toevallig Game of Thrones-beeld heeft zijn weg gevonden naar onze lijst door Eddard Stark in een enorme nerd te veranderen. Als hij bij het lezen van boeken was gebleven, zou hij misschien zijn hoofd hebben gehouden.

Babes met baardagaam

Baardagamen zijn behoorlijk magnifieke wezens. We weten niet zeker of we ze babes zouden noemen, maar dit is ongetwijfeld een verbluffend voorbeeld.

Kat uilen

Sinds de tijd dat de eerste kat die "ik kan cheeseburger" vroeg, zijn katten het onderwerp geweest van menig hilarisch meme en internetbeeld. Kattenuilen zijn veel nuttiger voor chortles dan voor het bewaren van voedsel.

Pompoen gekruide stoel

Pumpkin Spice is ongelooflijk populair en de belangstelling ervoor groeit elk jaar. Mensen lijken te willen zien dat het in elk denkbaar levensmiddel wordt gebruikt, maar koffie en thee zijn absoluut een favoriet. Tijdens haar zoektocht naar Chai kwam Chelsea Atkinson deze prachtig aangeklede stoel tegen.

Drug Snuggler

Als je een drugssmokkelaar bent, raden we je af om op deze manier door de douane te komen. Deze afbeelding uit de stonerfilm Harold en Kumar verschijnt op hilarische wijze als je per ongeluk "drugssmokkelaar" verkeerd typt in Google Afbeeldingen.

Oorlog pug

Mopshonden. Is er iets dat ze niet kunnen doen? Nou, het blijkt dat ze er niet fel uit kunnen zien in gevechtspantser, dat is zeker. Toch stellen onbedoelde zoekopdrachten naar "war pugs" niet teleur.

Lama Del Ray

Zoals albumhoezen gaan, is deze iets heel speciaals. We weten niet zeker of de maker van de afbeelding de draak steekt met Lana Del Reys " Born to Die " of niet, maar het is zeker een gelukkige toevallige vondst.

Duck Shoes

PETA heeft het een en ander te zeggen over dierenbont dat als kleding wordt gebruikt, maar we vragen ons af wat ze te zeggen hebben over deze denkbeeldige vogelschoenen. Waterproof en het toppunt van mode? Wat wil je nog meer.

Jimmy Falcon

Als de Amerikaanse komiek, acteur en televisiepresentator Jimmy Fallon klauwen had, zou hij er dan zo geweldig uitzien?

Dog with a Man Bum

Mensen zoeken online naar nogal vreemde dingen. We weten niet zeker waarom je naar een van deze dingen zou zoeken, maar het valt niet te ontkennen dat de resultaten grinnikwaardig zijn.

Zijn Obama muizen?

Barack Obama is in zijn tijd een paar dingen genoemd. Is hij een man of is hij een muis? Het antwoord hangt af van wie u het vraagt en Google heeft mogelijk de antwoorden. De hilarische antwoorden met grote oren.

Printh

Als Mike Tyson en Prince op de een of andere manier een kind hadden gekregen, zou dit het resultaat kunnen zijn geweest. In werkelijkheid was deze afbeelding een eerbetoon aan Prince, oorspronkelijk gedeeld door Mike Tyson zelf op Twitter .

Het is een Tarp

Admiraal Ackbar was nooit een grote fan van zeilen. Hij zag gewoon het nut er niet in. Tenzij je ze natuurlijk als een soort valstrik gebruikte.

Black History Moth

Bij veel van deze bewerkte en gephotoshopte afbeeldingen vragen we ons af wat de oorspronkelijke gedachte achter hun creatie was, maar in plaats daarvan blijven we verbaasd over hun schoonheid.

Vladimir Poutine

Poutine is een beroemd populair Candiaans gerecht dat oorspronkelijk werd gemaakt met friet, kaaskwark en jus. Het wordt tegelijkertijd belachelijk gemaakt en geprezen. Waarom de Russische president iets heeft waar zijn haar zou moeten zijn, is ons een raadsel.

Pokermon

Sommige hiervan zijn eenvoudig genoeg. Zoals deze afbeelding van Pokemon die poker speelt. Een geweldige nabootsing van de klassieke olieverfschilderijen " Honden die poker spelen " uit de 19e eeuw.

Jensen Ackles Bears

Jensen Ackles, ster van horror fantasy show Supernatural, heeft er nog nooit zo fantastisch uitgezien. We weten niet precies waarom hij in een beer is veranderd, noch waarom hij een tutu draagt, maar we houden er net zoveel van als Taylor .

Barokke Obama

Noah Moyers verkeerde type brengt ons de vreugde van ex-president Barack Obama in volle koninklijke glorie als een extraatje van Black Adder. Prachtig, glorieus, raadselachtig, net als de man zelf, alleen met meer franjes.

Burgerrechten Cat

Alsof Barack Obama het dragen van een pruik niet genoeg was, zou dit kleine poesje de look met nog meer finesse kunnen trekken. Tiddles ziet eruit alsof hij alles weet over de lange arm van gerechtigheid en hij is het beu om hetzelfde oude snikverhaal te horen.

Holografische kat

Met de manier waarop de technologie vordert, zou het ons niet verbazen dat realistische hologrammen de komende jaren mainstream worden. We zouden ook niet geschokt zijn als de eerste toepassingen realistische projecties van katten zijn.

Ryan Goosling

Meneer Gosling is het onderwerp geweest van menig meme. Hij is ook het onderwerp van vele fantasieën van vrouwen, maar we durven te wedden dat ze hem nooit zo zouden zien waggelen. Ryan Goosling, zoals hij voortaan zal heten, is de meester van de gevederde wereld en een prachtig beest om te aanschouwen.

Tesla Cat

Elon Musk maakt een aantal behoorlijk speciale autos en als bedrijf loopt Tesla voorop in de autotoekomst. Maar hoe zou iemand deze door bliksem aangedreven furball temmen?

Battle Pantoffels

Het komt weer in die tijd van het jaar. Er hangt kou in de lucht, de verwarming staat aan, je hebt koude tenen - waarom zou je ze niet opwarmen met een mooi paar gebreide Duitse Panzer-tanks? We vermoeden dat het onwaarschijnlijk is dat Ophelia Brown deze schoenen als alternatief voor haar balletschoenen overweegt, maar we zijn er zeker van dat ze comfortabel zijn en ja, we zouden er graag wat willen voor Kerstmis.

Tom Tanks

Er is een iconische scène in Saving Private Ryan waarin Tom Hanks een tank doodt met een pistool (soort van). Deze faux pas voor het zoeken naar afbeeldingen lijkt de vraag te stellen: wat als Tom Hanks de tank was? Wat de gedachte achter deze beelden ook is, Tom Tanks heeft het zeker naar zijn zin.

Dame en de Trump

De Amerikaanse president Donald Trump is het mikpunt van veel grappen en de bron van geweldige humor voor internet. Een per ongeluk verkeerd type bij het zoeken naar de klassieker "Lady and the Tramp" resulteert in talloze grappige beelden die hem belachelijk maken met het thema uit de film.

Cats of Thrones

Game of Thrones is waanzinnig populair, maar wat als de cast volledig uit katten bestond? Zou de strijd om de ijzeren troon niet ooit zo iets leuker en veel minder bloederig zijn? De kat-lookalikes voor de cast van Game of Thrones zijn bijna te puuuurfect.

Hondenbrood

Doge komt zeker in de buurt. Bij het zoeken naar "hondenrassen" was Berry verrast dat dit heerlijke brood van hondenbrood in plaats daarvan terugkwam. Dit deeg stelt niet teleur.

Mangoeroe

Wat gebeurt er als je een mango en een kangoeroe combineert? Een heerlijk sappig en kleurrijk beestje met een stevige kick. Deze Mangaroo is wat je krijgt als je per ongeluk het toetsenbord stampt tijdens het zoeken op Google Afbeeldingen.

The Last Pupper

Het Laatste Avondmaal is misschien wel een van de beroemdste en bekendste schilderijen die ooit hebben bestaan. Het originele werk van Leonardo Da Vinci toont het laatste avondmaal van Jezus Christus met zijn apostelen voordat hij aankondigde dat een van hen hem zou verraden. Als zijn discipelen allemaal puppys waren geweest, zou het dan zo slecht zijn gegaan met de zoon van God?

We houden van deze afbeelding en vinden het een beetje hilarisch dat Doge voorop staat.

Jabascript

Jabba the Hutt stelt het niet op prijs dat er naar verwezen wordt als een "dummy", maar kennis, zoals ze zeggen, is macht, dus we moeten de gigantische nerd bewonderen omdat hij probeert zijn horizon te verbreden. JabbaScript is de nieuwe codeertaal van het rijk en u zult gehoorzamen.

Kat trouwjurk

Als een gekke kattendame het in haar hoofd zou krijgen om een huwelijksceremonie voor haar favoriete katachtige te organiseren, dan is dit hoe we ons zouden voorstellen dat het eruit zou zien. We weten niet zeker hoe gemakkelijk het zou zijn om een kat in zon outfit te krijgen of te voorkomen dat ze je dood krabben als je hem aantrekt, maar het is iets "speciaals".

Kimono Draak

Niet te veel mensen kunnen een traditionele Japanse kimono trekken, als iemand dat kan, deze glorieuze Komodovaraan. We vinden het geweldig dat iemand de tijd heeft genomen om dit kleurrijke meesterwerk te maken.

Hondentrein

Deze zoekopdracht is een van de weinige afbeeldingen op onze lijst die eigenlijk echt is in plaats van een foto die is bewerkt om het hilarischer te maken. De afbeelding komt uit een artikel met de titel " Man bouwt hondentrein om geredde pups mee uit te nemen op kleine avonturen ", wat op zichzelf al iets heel speciaals is.

Hotler

Toevallige spelfouten van de naam van de Duitse dictator leidden tot een aantal behoorlijk interessante en pittige resultaten in Google Afbeeldingen zoeken. Als je een lachje wilt, kun je ook zoeken naar afbeeldingen van " sexy Hitler " voor een aantal behoorlijk spectaculaire afbeeldingen. Eenmaal gezien, kunnen ze niet ongezien zijn. Je bent gewaarschuwd.

Lamb Broer

Als je op zoek bent naar inspiratie voor je diner, maar per ongeluk een verkeerd type intypt en deze schattigheid ontdekt, kun je overwegen om vegetariër te worden. Slechts twee lamsbroeders die chillen en wat rustige tijd samen doorbrengen.

Brei een butthole

We kunnen ons voorstellen dat breipatronen voor dit soort dingen een mooie nichemarkt zijn en een echte eye-opener als je op zoek bent naar knoopsgaten. Toch moet je, ondanks het onderwerp, het vakmanschap van deze twee bewonderen.

Corgi korte broek

Er ontwikkelt zich hier plotseling een op Corgi gebaseerd thema dat we niet hadden verwacht. We nemen aan dat u dat ook niet was? Als je je hond in mensenkleding gaat verkleden, kun je dat net zo goed goed doen. Danny Phantom kreeg zeker meer dan hij had verwacht toen hij op zoek was naar mode-inspiratie.

Ariana Gandi

Mahatma Gandhi stond nauwelijks bekend om zijn vrouwelijke listen. Hij was de architect van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid en een vredelievende man die over de hele wereld bekend staat om zijn grote werken. We weten niet zeker of we hem herinneren als beroemd vanwege zijn geweldige haar. Deze ontdekking op Google Afbeeldingen was echter behoorlijk fantastisch.

Corgo-schip

Als wij Britten ooit hebben besloten het Britse rijk te hervormen, dan is dit misschien wel hoe we het hebben gedaan. De koningin is tenslotte een bekende fan van Corgis. Laten we de invasie Corgis laden en ons klaarmaken om thee en koekjes naar alle uithoeken van de wereld te brengen.

Badkuip Pugs

Lindsay kreeg veel meer dan ze had verwacht toen ze op zoek ging naar vervangende pluggen voor haar badkuip. We zijn er vrij zeker van dat deze zeepachtige honden niet zouden stoppen met het weglopen van water, maar ze hebben zeker ons hart verwarmd. Zien Mopsen er echter nooit gek uit?

CPU-taart

Een slip van de vingers is het verschil tussen een cupcake en een centrale verwerkingseenheid. Je moet het handwerk op de kers hier bewonderen, hoewel we niet zeker weten of de verwerkingskracht te hoog zou zijn. Toch een heerlijke vergissing.

Christus Prat

Chris Pratt was de herder van de roofvogels in Jurrasic World, zoals Jezus dat was voor zijn discipelen. Hier wordt Christus Pratt gezien die voor zijn kudde zorgt. Emily McCaslin was niet teleurgesteld over haar toevallige vondst en wij ook niet.

Spongedog

Als je zowel van honden als van Spongebob Squarepants houdt, dan zul je dit prachtige werk van rare internetbeelden zeker goedkeuren. Een hond verkleed als je favoriete stripfiguur.

Stark Trek

Stel je voor dat je op zoek was naar Star Trek-fotos en dit in plaats daarvan tegenkwam? We houden eigenlijk van het idee dat Robert Downey Jr. een Star Trek-kapitein speelt. Het is volkomen redelijk om te geloven dat Tony Stark zich ook zijn eigen ruimteschip kon veroorloven.

Steven Zeemeeuw

Sommige mensen hebben moeite om namen te spellen. Soms resulteert dit op zijn minst in grappige Google Image-zoekopdrachten als er niets anders is.

Battlehsheep

Dit schaap is een taai koekje. Als je een schaap de strijd in stuurt, moet je ervoor zorgen dat het klaar is voor actie.

