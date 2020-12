Zijn VPN-services legaal?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met een VPN, of Virtual Private Network, kunt u op internet surfen en anoniem browsen door uw IP-adres (uw digitale ID) en dataverkeer naar externe snoopers te verbergen.

Veel mensen gebruiken een VPN om sommige streamingdiensten te laten geloven dat ze zich in een ander land bevinden, of om te verbergen wat ze doen, waardoor velen geloven dat ze misschien illegaal zijn, maar hoewel dat misschien schandelijk klinkt, is het volkomen legitiem.

Een VPN werkt door gebruik te maken van een set servers die vaak in verschillende landen staan en worden beheerd door een specifiek VPN-bedrijf.

Door verbinding te maken met een VPN wordt een gecodeerde "tunnel" in de server tot stand gebracht, en vervolgens worden alle verbindingen naar de grote wijde wereld via deze servers geleid. Door dit te doen, wordt de identiteit van de eindgebruiker - dat ben jij - gemaskeerd en kun je vervolgens relatief anoniem surfen.

Bedrijven gebruiken vaak VPNs om personeel toegang te geven tot vertrouwelijke e-mailaccounts en bestandsservers met een hoge mate van beveiliging, meestal in bedrijfskritieke situaties.

VPNs zijn echter niet alleen beperkt tot bedrijven. U kunt een VPN op uw telefoon, desktop of zelfs smart-tv gebruiken om uzelf te beschermen en uzelf te verbergen voor internet.

Het is dit verbergen, of gebrek aan zichtbaarheid, dat sommigen heeft ondervraagd om te vragen of een VPN illegaal is of niet?

Het korte antwoord is nee. Maar als u doorgaat met het gebruiken van deze anonimiteit voor illegale doeleinden, is dat een andere zaak. Als u de wet overtreedt, overtreedt u de wet, of u nu een VPN gebruikt of niet.

Een van de grootste grijze gebieden over de legaliteit van het gebruik van een VPN is of je diensten mag vervalsen die geografisch gevoelig zijn, zoals Netflix. De Amerikaanse streamingdienst biedt verschillende programmeeropties voor verschillende markten, afhankelijk van de rechten voor bepaalde tv-programmas. Hetzelfde geldt voor toegang tot BBC iPlayer van buiten het VK. Sky Go ook.

De reden is dat de meeste tv-bedrijven veel geld verdienen door uitzendrechten voor hun shows te verkopen aan verschillende territoria en zelfs aan verschillende providers. Star Trek Discovery in de VS staat bijvoorbeeld op CBS, maar buiten de VS is het beschikbaar op Netflix. Netflix heeft naar verluidt meer dan $ 7 miljoen per aflevering betaald voor het voorrecht.

Als je een VPN in de VS gebruikt, zou je kunnen doen alsof je in een ander land bent en dus toegang krijgen tot de Netflix-versie van de show, waardoor je de advertenties of betalingen van CBS omzeilt. CBS verliest en Netflix wint.

In de meeste gevallen zult u merken dat de algemene voorwaarden waarop u zich aanmeldde toen u zich aanmeldde bij de service, dergelijke toegang verbieden.

Ja, maar het is nog steeds illegaal. Onthoud dat een VPN slechts een veilige manier is om op internet te surfen. Hoewel een VPN je sporen kan verbergen en je activiteit verborgen kan houden voor je internetprovider, maakt het torrenten van auteursrechtelijk beschermd materiaal tijdens het gebruik van een VPN het niet legaal. Je zult in de problemen komen als je gepakt wordt.

Hoewel een VPN-service inbreuk op het auteursrecht verbergt, beschermt het geen gebruikers die worden betrapt, zelfs niet nadat ze een VPN-service hebben gebruikt. Veel services hanteren echter geen logboekbeleid en IP-lekbescherming om situaties te helpen voorkomen waarin de identiteit van de gebruiker kan worden aangetast.

Nee. Veel VPNs bieden geen volledige "onzichtbaarheid" op internet, en sommige versleutelen niet alles wat je doet. Ontdek onze top 10 VPN-providers die volledige "onzichtbaarheid" en versleuteling bieden.

Het gebruik van een VPN zelf is niet illegaal, maar als je het gebruikt om illegale activiteiten te verbergen, is het nog steeds je nek om het hakblok.

Geschreven door Steve Dye. Bewerken door Dan Grabham.