Hoe u een VPN op uw telefoon instelt

(Pocket-lint) - Het opzetten van een VPN op uw telefoon is een snel en eenvoudig proces, aangezien zowel iOS als Android een ingebouwde VPN-functionaliteit hebben die kan worden gebruikt. Bijna alle VPN-providers hebben echter ook apps die kunnen worden gedownload en gebruikt om hun VPNs te configureren en in te stellen.

VPN staat voor Virtual Private Network en wordt gebruikt om een aantal redenen, waaronder het privé houden van internetgebruik of toegang tot services die regionaal zijn vergrendeld. VPNs helpen u ook om u te verbergen voor de meer "gevaarlijke" delen van internet.

Ze werken door uw aanwezigheid op internet effectief te camoufleren, zodat er niet kan worden gesnuffeld op wat u op internet doet, of dat nu overheden, hackers of adverteerders zijn die willen achterhalen waar u in geïnteresseerd bent om advertenties beter op u te richten. Het zal verrast zijn hoeveel organisaties geïnteresseerd zouden zijn in uw internetgewoonten, ongeacht of u iets verkeerd doet of niet.

Door al deze gegevens op uw smartphone te versleutelen met een VPN, of het nu op de iPhone of een Android-apparaat is, kunt u er zeker van zijn dat het browsen dat u doet en de apps die u gebruikt alleen voor uw ogen is en niet voor een derde partij.

U kunt over het algemeen een app downloaden in de App Store of Google Play Store om het proces te starten, maar als u handmatig een VPN moet toevoegen, doet u dit als volgt:

Klik onder de instellingenoptie op algemeen en scrol omlaag. Daar vind je een optie om een VPN op te zetten. Hier moet je de serververbindingsgegevens invoeren, de versleutelingsmethode kiezen die de VPN zal gebruiken en ook je inloggegevens invoeren voor je geabonneerde service. Dat is het. Wanneer u nu verbinding maakt met internet, ziet u een klein VPN-logo in de bovenste statusbalk, wat aangeeft dat u nu toegang heeft tot de buitenwereld via de door u gekozen VPN.

Het proces lijkt erg op elkaar als u een Android-apparaat gebruikt. Nogmaals, de meeste providers hebben een app die u kunt downloaden en deze zal de configuratie voor u uitvoeren, maar zo niet, dan is dit hoe.

Open de app Instellingen. Selecteer "Meer" onder het gedeelte Draadloos en netwerken. Selecteer VPN. In de rechterbovenhoek vind je een + teken, tik erop. De door u gekozen VPN-provider zal u al uw VPN-informatie bezorgen. Selecteer eenvoudig het gewenste protocol en voer alle informatie in. Druk op Opslaan. U kunt verbinding maken door terug te gaan naar de VPN-instellingen en uw VPN naar keuze te selecteren. U wordt gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Of u kunt ook op de menuknop met drie stippen drukken om uw VPN altijd aan te zetten.

Afhankelijk van de door u gekozen VPN-provider en als u voor een gratis optie heeft gekozen, kunnen er enkele beperkingen gelden voor uw browsen. De meeste gratis aanbiedingen zijn op de een of andere manier beperkt. Dit is meestal een datalimiet (bijv. 10 MMB / maand) of kan de doorvoersnelheid beperken. U kunt ook worden beperkt tot welke servers u verbinding kunt maken met een gratis aanbieding.

In de praktijk vonden we het opzetten en uitvoeren van een zeer snel proces, dat minder dan 5 minuten in beslag nam en iets dat iedereen zou moeten overwegen om hun aanwezigheid op het internet te waarborgen. Een klein nadeel is dat u mogelijk een lichte vermindering van de batterijduur van uw telefoon ziet als u uw VPN altijd aan houdt. Dit komt doordat het fulltime op de achtergrond draait, dus u kunt overwegen om de VPN uit te schakelen wanneer u geen verbinding maakt met internet met uw apparaat.

Geschreven door Steve Dye. Bewerken door Dan Grabham.