(Pocket-lint) - Het valt niet te ontkennen dat Photoshop kan helpen bij het maken van behoorlijk spectaculaire beelden. Het kan echter vaak te veel worden gebruikt voor beeldmanipulatie, waarbij het soms de natuurlijke schoonheid van een foto bederft en de talenten van een fotograaf maskeert.

De wereld zit vol met prachtige bezienswaardigheden die zelfs zonder bewerkingssoftware adembenemend kunnen zijn.

We hebben een selectie geweldige fotos van je gevonden om van te genieten, en geen van deze is gemanipuleerd om elementen toe te voegen of te verwijderen via software.

Contrast en helderheid waren misschien aangepast, maar alles in deze opnamen was aanwezig op het moment dat ze werden gemaakt.

Het universum in radiofrequentie

In oktober 2016 onthulde het Galactic and Extragalactic All-sky Murchison Widefield Array (GLEAM) -project met hoge resolutie dit beeld van de meest nauwkeurige radio-survey van het heelal. Opvallend door het midden is de Melkweg die alleen al meer dan 300.000 sterren omvat.

Sultan de Pit Pony

Sultan the Pit Pony is een sculpturaal aardewerk van 200 meter door Mick Petts in Caerphilly, Zuid-Wales. Deze luchtfoto ervan werd door Jonathan Webb aan de Royal Geographical Society voorgelegd voor de tentoonstelling " Britain from the Air ".

Het beeld zelf is gemaakt als eerbetoon aan de geliefde pitponys die in de loop der jaren containers met kolen uit de mijnen hebben gehaald. Nu fungeert het ook als windjack voor evenementen in de nabijgelegen arena.

Heet water op Antarctica

Dankzij de natuurkundige wetten (en het zogenaamde Mpemba-effect ) bevriest warm water sneller dan koud water. Dit effect is in actie te zien op deze foto gemaakt op Antarctica van iemand die heet water in de lucht gooit en het onmiddellijk ziet bevriezen.

U kunt ook verschillende videos van dit fenomeen op YouTube zien.

The Overflowing Glory Hole bij Lake Berryessa

Lake Berryessa heeft een kunstmatige afvoer met een diameter van 22 voet die helpt om overtollig water weg te filteren wanneer het waterpeil van het meer te hoog wordt. Deze structuur staat bekend als het "Glory Hole" en leidt tot een val van 60 meter door een rechte pijp. Het is zelden in gebruik, maar werd onlangs vloeiend gevangen door een drone die boven haar hoofd vloog.

Dit was de eerste keer dat het in gebruik was sinds 2006.

Zuid-Afrika s nachts

Deze foto van Florian Breuer, die in 2013 werd ingezonden voor de Sony World Photography Awards , haalde de open shortlist en toont een indrukwekkende nachtelijke hemel boven zuidelijk Afrika.

Een weerspiegeling van Londen

Een andere inzending voor de Sony World Photography Awards, deze foto van Fabricio Pretti toont een weerspiegeling van Londen op het water van de rivier de Theems.

Ingewikkelde honingraat

Een heerlijke, delicate en ingewikkeld geconstrueerde honingraatstructuur. Dit visioen van schoonheid werd blijkbaar veroorzaakt doordat de imker de frames niet in de korf plaatste en de bijen werden vrijgelaten om deze honingraatstructuur te creëren. De natuur op zijn best.

Lavendel en tarwe naast elkaar

Genomen op de velden van Valensole, Zuid-Frankrijk, toont deze foto velden met lavendel en tarwe naast elkaar.

De boer die verantwoordelijk is voor dat land, krijgt misschien spijt van zijn fout door de kans te missen om zijn lavendel als glutenvrij te verkopen!

De Magdeburg Water Bridge

Je ogen bedriegen je niet, dit is geen optische illusie, het is de Magedeburg Waterbrug in Duitsland. Het is de grootste kanaalonderbrug van Europa, overspant de rivier de Eibe en verbindt kanalen zodat schepen gemakkelijk tussen het Rijnland en Berlijn kunnen varen.

Nog een indrukwekkend staaltje van Duitse techniek en een wonder van moderne waterwegen.

Een close-up van klittenband

Klittenband, een van de meest populaire bevestigingsmaterialen onder fabrikanten van kinderkleding, is geliefd bij ouders over de hele wereld. Maar hoe ziet het er van dichtbij uit? Nu weten we het.

Een weerspiegeling van de lucht

Een inzending voor de 35PHOTO jaarlijkse fotowedstrijd in 2016 door Mikhailov Andrey ziet een weerspiegeling van de lucht en wolken boven stilstaand water en geeft de indruk van een portaal naar een andere wereld.

Falcon 9 CRS-9

John Kraus nam deze opname met lange belichtingstijd van de Falcon 9 CRS-9- lancering in 2016, waarbij hij de lancering van de raket door de wolken vastlegde. Een fantastische foto gemaakt op ongeveer 20 mijl van het Launchpad.

Wat eronder ligt

Deze gedeeltelijk ondergedompelde foto van Ric Du Boisson laat zien hoe een ijsberg er onder water uitziet. Het enorme stuk ijs doet een schip van 3.000 ton dat in de buurt zit gemakkelijk in de schaduw.

Devils Bridge Duitsland

De Rakotzbrücke Devils Bridge in Kromlau, Duitsland is een 19e-eeuwse stenen brug met een prachtige boog die een perfecte cirkel vormt in zijn weerspiegeling beneden wanneer het water kalm is.

Er zijn veel schitterende fotos van de brug, maar geen enkele komt overeen met de fantastische geschiedenis die teruggaat tot 1860 toen de brug in opdracht van een plaatselijke ridder werd gebouwd. Helaas is het oversteken van de brug nu verboden om de structuur te behouden, maar we kunnen tenminste nog steeds de schoonheid ervan bewonderen en ons verwonderen over de constructie ervan.

Blikseminslagen boven New York

Moeder Natuur gebruikt haar magie weer, aangezien deze foto meerdere blikseminslagen vastlegt die tegelijkertijd over de Hudson in New York inslaan. Een van de effecten zou een boom in tweeën hebben gespleten.

TOW-raket wordt gelanceerd

Een Amerikaanse Marine-fotowedstrijd koos deze foto van Cpl. Jacob Johnson van zijn team vuurt een TOW-raket af vanaf een M-41 Sabre-wapensysteem tijdens een training in de woestijnen van Koeweit in 2012. Dat is ongeveer $ 59.000 aan raketten die worden afgevuurd, vastgelegd in één foto.

Een nacht in Deadvlei

Beth McCarley stuurde deze foto in 2016 naar de National Geographic Travel Photographer of the Year-wedstrijd . De maan was helder genoeg om de zandduinen te verlichten, maar nog steeds donker genoeg om de sterren van de Melkweg te zien. Trots in het midden van de foto staat een kameeldoornboom, vermoedelijk 900 jaar oud. Het is allang dood, maar door de harde omgeving niet ontbindend.

Een kwestie van perspectief

Hoewel deze er misschien uitziet alsof hij is bewerkt, is het in feite een enkele foto, precies vanuit de juiste hoek genomen. Een goede foto laten zien is allemaal een kwestie van perspectief.

De opstandige zonnebloem

Deze eenzame zonnebloem, die niet aan de norm voldoet, weigert dezelfde kant op te gaan als zijn kameraden.

De boom met gloeiende wortels

Hoewel het niet gefotoshopt was, ging er toch een enorme inspanning naar deze foto, aangezien bladeren van verschillende tinten zorgvuldig aan de voet van de boom werden gerangschikt om de illusie van gloeiende wortels te wekken.

Een gat in de hemel

Een ander beeld dat niet is gemanipuleerd, ziet eruit alsof het gemakkelijk Gods voetafdruk of een gat in de hemel kan zijn, maar het is slechts een zeldzame wolkenformatie en regenboog in de lucht boven Victoria, Australië.

De onderkant van een golf

Van de kusten van Hawaï (waar anders?) Komt deze foto van de onderkant van een prachtige golf die op het strand breekt.

Dit is een van een serie fotos van Clark Little die golffotografie heeft veranderd in een meesterlijke kunstvorm.

Een kunstwerk in een albumhoes

Voor VLPs albumhoes " Terrain " kreeg Bela Borsodi de opdracht om dit kunstwerk te creëren vanuit één enkele afbeelding. Met een OCD-niveau van aandacht voor detail slaagde de fotograaf erin om bijna alle regels te breken om raaklijnen te vermijden met prachtige resultaten.

De resulterende foto is pijnlijk, verwarrend en wonderbaarlijk.

Bibliotheek Stuttgart

Bijna een perfect bewijs van de kwaliteit van de Duitse techniek en vakmanschap, de bibliotheek van Stuttgart ( Stadtbibliothek Stuttgart ) is een lust voor het oog. Het is echter waarschijnlijk een nachtmerrie om schoon te blijven.

Een voorgrill van een in ijs gegoten jeep

Uit een van de koudere delen van Amerika komt deze overgebleven ijsafval van een vrachtwagen die hier eerder geparkeerd stond. Indrukwekkend intact gelaten nadat het voertuig vertrok, zou je kunnen denken dat de foto op de een of andere manier was gemanipuleerd.

Lunar Earthrise

In 2015 heeft NASA deze foto van zijn Luna Reconnaissance Orbiter vrijgegeven, waarop de aarde boven de horizon van de maan oprijst.

Hoewel het niet in de traditionele zin gephotoshopt was, was het technisch samengesteld uit een reeks fotos genomen op 135 mijl boven de verre krater "Compton" van de maan met behulp van de hoge resolutie camera met een smalle hoek van de Orbiter.

De perfect getimede golf

Deze foto was duidelijk gemaakt, je kunt de zandbank zien die ze achter de vrouw hebben gebouwd om het effect te creëren, maar het is nog steeds een indrukwekkende prestatie en een prachtige kiek.

De gigantische dobbelstenen

Deze gigantische dobbelsteen spoelde aan op de oever van Lake Coeur dAlene in Noord-Idaho en bracht de lokale bevolking in verwarring. Het zorgde zeker voor een goede foto.

Met as bedekte tempel in Japan

In 2014 brak Mount Ontake uit en spuwde as en zwavel door de omgeving. Reddingswerkers werden op camera vastgelegd terwijl ze zich een weg baanden door een met as bedekte tempel om wandelaars en toeristen te redden die vastzaten op de berg.

Hoewel het een trieste scène was omdat er meerdere mensen stierven, zorgde het zeker voor een interessante foto en wekt het de indruk van een gekleurd zwart-wit beeld.

Laguna Colorada vanuit de ruimte

In 2015 heeft NASA een serie fotos vrijgegeven die door astronauten zijn gemaakt vanuit het standpunt van het internationale ruimtestation. Een van deze fotos bevatte een van Laguna Colorada, een deel van het Boliviaanse Andesgebergte.

Destijds had het meer een rijke roodbruine kleur veroorzaakt door algen die gedijen in het zoute water, maar er wordt gezegd dat het van kleur verandert afhankelijk van het zoutgehalte en de temperatuur van het water.

Is dit hoe een golf op de Rode Zee eruit ziet?

Deze foto werd in 2013 in Australië gemaakt. Op relatief kalme wateren dreigt een hoge rode golf de boot en de eenvoudige fotograaf snel te overspoelen. Het kalme wateroppervlak komt niet overeen met de binnenkomende golf - dat komt omdat het een inkomende stofstorm is.

Een Cubaanse smaragdgroene kolibrie

Elk jaar organiseert de British Ecological Society een fotowedstrijd . Zoals u zich kunt voorstellen, is de kwaliteit van de inzendingen erg hoog en is het ongetwijfeld moeilijk om een winnaar te kiezen. Deze foto van de ironisch genaamde David J. Bird toont een kolibrie in beweging en werd verkozen tot winnaar van 2016.

Aangezien de kolibrie zijn vleugels ergens tussen de 10 en 15 keer per seconde slaat, moet het een indrukwekkend sluiterwerk zijn geweest om deze foto te maken.

Bijna perfecte dorpssymmetrie

Dit dorp in China heeft een bijna perfecte symmetrie met de percelen en indeling van de huizen. Ziet er bijna te perfect uit om echt te zijn, maar dat is het wel.

Melkweg boven de wolkenoceaan

Deze foto van de Melkweg boven het Himalaya-gebergte in Nepal, een finalist op de shortlist van de International Images for Science-wedstrijd 2016 , werd door Yevhen Samuchenko ingediend bij de Royal Photographic Society.

Een enorme uitgestrektheid van sterren bevindt zich bovenop een oceaan van bewolking die blijkbaar de aarde eronder bedekt.

De vuurtornado

Alsof het niet erg genoeg is om je huis in brand te steken, dan komt er blijkbaar ook een tornado bij betrokken. De aanwezige brandweerlieden doen hun best, maar er is niet veel meer over van dit arme huis.

Vuurtornados zijn een natuurlijk voorkomend fenomeen dat wordt veroorzaakt door sterke wind die het vuur in een razernij slaat.

De Slow Mo Guys hebben een interessante video die het in actie laat zien.

Een bevredigende lijn wijnglazen

Iemand heeft fantastisch werk verricht door deze wijnglazen op een rij te zetten. Bestudeer de foto te lang en het ziet eruit als een soort begin.

De geschilderde bomen

In 2010 vond een door de mens veroorzaakte ramp plaats in Hongarije waarbij 261 miljoen gallons slib uit een reservoir barsten waar het werd vastgehouden als een bijproduct van aluminiumwinning. De " rode modderramp " zoals het werd genoemd, liet 10 mensen dood en 150 gewond. Het resulteerde ook in een vlek op de omgeving.

De plaatselijke stad Devecser is sindsdien een haven van duurzame energie geworden en streeft naar waste-to-energy-systemen om het gebied te helpen hervormen met groene energie en te produceren. Wat aantoont dat goede dingen ook van slechte dingen kunnen komen.

Macro sneeuwvlokken

De Russische fotograaf Alexey Kljatov nam een oude camera, een macrolens en een doe-het- zelfcamera- rig om een aantal zeer indrukwekkende macro-opnamen van sneeuwvlokken te maken . De resulterende afbeeldingen lijken bijna te perfect om echt te zijn.

Motor op het water

In 2015 werkte Robbie Maddison, meervoudig wereldrecordhouder en motorcrossatleet, samen met DC Shoes om een onmogelijke droom te verwezenlijken: met zijn crossmotor over open water rijden.

Het eindresultaat was een serie indrukwekkende fotos en een geweldige reclamecampagne.

De boze zee-aap

Het is je misschien vergeven als je denkt dat iemand de gigantische aap die onder de golven leeft boos had gemaakt met deze foto, maar het zijn gewoon de boze golven die zijn vastgelegd bij Lake Erie in Noordoost-Amerika.

Dave Sandford, een professionele sportfotograaf van beroep, legde deze en een reeks andere fotos vast nadat hij gedurende een periode van vier weken tot zes uur per dag de kielzog van het meer had gefotografeerd .

Het gezwollen stenen huis

Hoewel dit er misschien uitziet als iets dat slecht is gefotoshopt, is dit huis eigenlijk een echt huis in Nas montanhas de Fafe, Portugal. Bekend als " Casa do Penendo ", is het een architectonisch monument dat werd gebouwd in 1972.

Gods USB-kabels

Deze enorme puinhoop van wat lijkt op USB-kabels is eigenlijk een luchtfoto die rechtstreeks uit Google Maps is genomen en waarop Waubra, Australië en een in aanbouw zijnde windmolenpark te zien zijn. De USB-uiteinden zijn in feite de connectoren waar de windturbines straks op worden bevestigd.

Zonneschijn halo

Deze briljant getimede en ongelooflijk goed ingelijste foto legt een verbazingwekkende lichtstraal vast die door de wolken valt.

Een olifant in het water

Je moet deze twee keer bekijken, maar als je dat doet, zie je een echt geweldig getimede visie. Terwijl emmers water door de lucht worden losgelaten over deze badende olifant, verschijnt er ook een andere in het water in de lucht.

Een glooiende zonsondergang

Nog een geweldig uitzicht, liefdevol gemaakt door de natuur zelf. Een fantastische zonsondergang lijkt over de baai te rollen en bedekt zowel het water als de lucht in een oranjerode tint.

Een bevroren landschap

Deze afbeelding toont een winterwonderland, met een lucht verborgen door dikke ononderbroken wolken. Het lijkt bijna op een plafond van watten.

Een hond in brand

Deze hond is bedekt met kleurrijk poeder en losgelaten in een park. Het resultaat is een foto die een hond in brand lijkt te laten zien, maar eigenlijk gewoon een blije hond is die wat speeltijd krijgt.

Een waterige vraag

Een ander moment van perfecte timing als een waterstraal uit een drinkfontein vormt een bijna perfect vraagteken in de lucht. We houden ervan dat de verlichting op deze ook een schitterende schaduw op de muur erachter werpt.

Vallende tijd

Deze afbeelding van een klok die van de muur valt en het omringende behang meeneemt, is bijna te perfect. Het lijkt erop dat het al geruime tijd langs de muur naar beneden werkt en toch daar wordt vastgehouden, voorkomen dat het tegen de grond botst door een lekker kopje papier.

Een storm vernietigde het landschap

Deze luchtfoto uit Duitsland toont de nasleep van een storm. Aan de kant van de weg zijn bomen omvergeworpen. Gelukkig zijn ze niet op het asfalt gevallen, maar het resultaat is best indrukwekkend.

Een verbrande elektrische paal

De nasleep van de bosbranden in de Pacific North West van de VS in 2020 zijn hier op camera vastgelegd.

Een elektrische pool lijkt met Photoshop uit de afbeelding te zijn gekloond, maar in werkelijkheid werd hij in deze zwaartekracht tartende positie gebrand.

Ijzig

Hier in Engeland klagen we graag over het weer en genieten we er toch van als we een witte kerst hebben.

In Michigan zijn de dingen een beetje anders en als de temperaturen zo laag kunnen worden als min 46 graden Celsius, wordt het een beetje ijzig. Dit is een echte foto van het resultaat. Een momentopname van de pier bij Lake Michigan, bedekt met ijs, een mooi uitzicht.

IJswol

Dit rare en prachtig ogende materiaal ziet eruit als iets dat is gemaakt in een computersimulatie.

Het is eigenlijk ijswol, ook wel bekend als haarijs. het is een dun, fijn en zijdeachtig uitziend ijs dat zich op verschillende plaatsen in de wereld rond dood hout vormt.

Bossig

Heb je je ooit afgevraagd hoe de binnenkant van een struik eruitziet? Nou, vraag het je niet meer af, want deze doorgesneden afbeelding laat je zien hoe ze eruit zien. Op het eerste gezicht ziet het er niet echt uit, maar het is geweldig.

Een vreemd besneeuwde telefooncel

Vanuit de straten van Hokkaido, Noord-Japan, komt deze geweldige foto van een telefooncel die gedeeltelijk bedekt is door een sneeuwstorm tot het punt dat het eruit ziet als een besneeuwde hoed.

Ghost pauw

Deze ziet er zeker uit als een slim Photoshop-werk. Hier slaagde onze gelukkige fotograaf erin om een foto te maken van een albino pauw die over een standaard pauw vliegt. Het resulterende beeld lijkt te laten zien dat de geest van de pauw zijn lichaam verlaat.

