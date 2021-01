De beroemdste internetmemes aller tijden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Oxford English Dictionary definieert "meme" als "een afbeelding, video, stuk tekst, typisch humoristisch van aard, dat snel wordt gekopieerd en verspreid door internetgebruikers, vaak met kleine variaties."

En als je enige tijd op Reddit of Buzzfeed hebt doorgebracht, zul je waarschijnlijk veel mensen vinden die geloven dat dit is waar het internet voor is gemaakt.

Nou, ze zeggen dat lachen het beste medicijn is, dus lach een glimlach naar enkele van de beste, stomste en beroemdste memes die we op internet hebben gevonden.

Verander van gedachten

In het begin van 2018 plaatste komiek Steven Crowder een foto waarop hij aan een tafel zat met een bordje met de tekst "Mannelijk privilege is een mythe, verander van gedachten".

Zijn acties waren bedoeld om het debat buiten een Texas University op gang te brengen voor zijn podcast en YouTube-kanaal. De resultaten waren interessant.

De foto werd al snel een sjabloon voor veel memes waarbij mensen de woorden op de poster veranderden, maar ook iemand anders achter het bureau Photoshopping. De meme bleek ook ongelooflijk populair op de Subeddit / r / dankmemes .

Succesjongen

Succeskind (ook bekend als "Ik haat zandkastelen") werd populair rond 2008 toen een foto van een zelfvoldane baby op het strand op sociale media op internet werd gebruikt, voornamelijk als persoonlijke profielfotos.

Later werd de foto gephotoshopt en veranderd in duizenden verschillende memes in de stijl van dierenadvies of verwijzend naar zijn schijnbare haat tegen zandkastelen.

Succeskind heet de echte naam Sammy Griner en is nu een paar jaar ouder, maar lijkt nog steeds net zo tevreden over zichzelf op alle recente fotos die we hebben gezien. Zijn roem hielp ook om met succes de nieuwe nier van zijn vader te betalen nadat een pleidooi voor financiering voor een transplantatie medio 2016 online ging. Dus misschien is hij toch succesvol!

Ermahgerd meisje

In 2012 werd een bericht met de titel "Just a book owners smile ..." verzonden naar Reddit en kort daarna werd de glorie die Ermahgerd-meisje is geboren. Met een jong meisje, overspoeld met nerdy opwinding en zwaaiend met een drietal Goosebumps-boeken, werd de foto al snel synoniem met "oh my God" niveaus van opwinding.

Sommigen zeggen dat de verkeerde spelling van "oh mijn God" als "ermahgerd" bedoeld is om de moeilijkheid weer te geven die het spreken met beugels voor tieners zou veroorzaken. Als gevolg hiervan wordt de tekst bij deze memes vaak in dezelfde richting verkeerd gespeld.

Ermahgerd heeft veel spin-off memes voortgebracht in de vorm van verschillende opgewonden dieren die naar lekkernijen en smakelijke stukjes kijken.

Het meisje op de originele foto werd uiteindelijk gevonden. Maggie Goldenberger was eigenlijk gewoon verkleedpartijtjes aan het spelen met vrienden toen de foto werd gemaakt en vond het vele jaren later hilarisch toen ze over de meme vertelde.

Zwijg en neem mijn geld

In de geanimeerde sciencefiction-serie Futurama is een bezorger Philip J. Fry te zien die vastzit ergens in de 31e eeuw na een ongelukkig incident met een cryogene vriesmachine.

In seizoen zes werd een aflevering uitgezonden genaamd "Attack of the Killer App" waarin de makers Apple parodiëren met de release van de nieuwe "eyePhone". Fry haast zich om een van de nieuwe apparaten te kopen en onderbreekt het verkoopgenie met de zin: "Zwijg en neem mijn geld!"

Frys woorden en een schermafdruk van hem die met geld zwaaide, werden al snel een beroemde internetmemo en een subreddit .

Veel andere nerdy memes verschenen ook in dezelfde richting en werden een eenvoudige uitdrukking van verlangen naar een uitvinding, voorgesteld idee of consumentenproduct.

Triest Keanu

Keanu Reeves is zoiets als een internetlegende tot op het punt dat sommigen hebben gezegd dat hij misschien onsterfelijk is . Er is zelfs een Snopes-pagina gewijd aan het wegnemen (of afdwingen) van enkele mythen.

Dus toen hij werd beetgenomen door paparazzi die jammerlijk snacken op een broodje op een bankje in de stad New York, werd "Sad Keanu" geboren.

De foto werd voor het eerst een meme in 2010 toen hij op Reddit en Green-ovale verscheen en vanaf dat moment leidde tot Keanu die met sandwich en al werd gephotoshopt naar andere fotos en instellingen over de hele wereld.

De meme kreeg zoveel aandacht dat de BBC Keanu er zelfs naar vroeg in een interview met hem in 2011.

Dat escaleerde snel

Een favoriete meme voor als dingen een beetje gek of uit de hand lopen op internet, deze meme komt uit een gedenkwaardig citaat van Will Farrell toen hij personage Ron Burgundy speelde in Anchorman uit 2004.

Deze zin werd veelvuldig geciteerd op internet op prikborden, sociale netwerken en in blogcommentaarsystemen. De Anchorman-film heeft vanwege zijn populariteit een aantal andere memes voortgebracht, maar dit is misschien wel de meest bekende.

Plafond cat

Ceiling Cat is misschien wel een van de vroegst bekende internetmemes die teruggaat tot 2003, toen de originele foto van een gemberkat die door een gat in het plafond tuurde, aan FunnyJunk werd voorgelegd.

De afbeelding werd later een Photoshop-meme en verscheen in veel verschillende variaties op internet. De meest populaire en meest voorkomende versie verscheen pas in 2006, toen de foto de tekst "Ceiling Cat let you ..." kreeg.

Deze meme was zo populair dat er een mythologie omheen verscheen die beweerde dat Ceiling Cat het LOLcat- equivalent van God was en dat zijn aartsvijand Basement Cat verwant was aan de duivel.

Chagrijnige kat

Grumpy Cat is een bijzonder prikkelbaar ogend poesje dat de echte naam "Tardar Sauce" draagt. Deze meme nam opnieuw een hoge vlucht dankzij Reddit, eind 2012, toen originele fotos van Grumpy Cat online werden geplaatst.

Verschillende gephotoshopte fotos van Grumpy Cat verschenen online met bijschriften die zijn afkeer uitdrukken voor waar het onderwerp ook over ging.

Grumpy Cat bleek zo populair dat het allerlei soorten spin-offs voortbracht, waaronder knuffels, boeken, t-shirts en zelfs een koffiedrankje.

Domo

Domo-kun is van Japanse afkomst en was oorspronkelijk een mascotte voor een van de grote tv-stations daar. Hij was oorspronkelijk te zien in schetsen in 1998.

Het personage verscheen voor het eerst in meme-vorm toen twee Domo-kuns in een afbeelding werden gefotoshopt om eruit te zien alsof ze een kitten achtervolgden, een relevante dreiging dat God een kitten zou doden.

Die meme zag zelf veel verschillende iteraties, toen begon Domo-kun te verschijnen in op rampen gebaseerde fotos die de indruk wekken dat hij de oorzaak van de ellende was.

Ramp meisje

In 2004 verscheen online een foto van een jong meisje met een duivelse glimlach voor een brandend huis. Het werd vier jaar later opgepikt door Buzzfeed en kreeg al snel de aandacht van internet met posts en re-posts over het hele internet.

Zoës gezicht is sindsdien in een groot aantal rampscènes beland, variërend van WO II tot moderne zinkgaten en natuurrampen.

Afsluiten 12

Een heel simpele meme die laat zien hoe een auto agressief met hoge snelheid de snelweg verlaat. Deze foto wordt eenvoudig aangepast door een bijschrift aan het verkeersbord toe te voegen dat de voorkeur van de auteur tussen twee keuzes laat zien. Eenvoudig, effectief en altijd zo populair.

Afgeleid vriendje

Deze meme is tamelijk ongebruikelijk omdat hij voortkwam uit een stockfoto. Dat beeld werd oorspronkelijk geknipt door fotograaf Antonio Guillem, die het in 2015 naar iStock uploadde. Pas twee jaar later werd het een populaire meme. Met eenvoudige bijschriften toegevoegd aan de afbeelding om dingen uit het echte leven weer te geven waar mensen door worden afgeleid.

Deze meme bleef populair in de maanden die volgden, tot het punt dat tegen het einde van 2018 het zelfs werd verboden voor gebruik in een advertentie door een rekruteringsbedrijf dat de aantrekkingskracht van zijn aanbiedingen ten opzichte van de huidige banen van kijkers liet zien.

De meest interessante man ter wereld

In 2006 verscheen Jonathan Goldsmith in een reeks reclamecampagnes voor Dos Equis-bier waarin hij werd gepitcht als "de meest interessante man ter wereld".

Tijdens die campagne was zijn slogan "Ik drink niet altijd bier, maar als ik dat doe, geef ik de voorkeur aan Dos Equis ...". De campagne ging van start en de resulterende meme werd geboren - allemaal met hetzelfde formaat "Ik doe niet altijd ..." en eindigend "... maar als ik dat doe ..."

Video-spin-offs doken overal op en Jonathan Goldsmith verscheen zelfs in een Reddit Ask Me Anything .

Nokia 3310

De klassieke mobiele telefoon Nokia 3310 heeft in de loop der jaren een enigszins legendarische status gekregen. Oorspronkelijk uitgebracht in 2000, was deze telefoon een bruut apparaat; slijtvast en gaat lang mee in vergelijking met de kwetsbare telefoons van vandaag.

Het resultaat is veel grappige memes geweest die beweren dat de 3310 onverwoestbaar is met bijna goddelijke eigenschappen.

Doge

Deze meme is ontstaan in de diepten van 2010 en kwam tot leven dankzij enkele glorieuze fotos van Shiba Inus - een ras van kleine en behendige Japanse honden met een vragend gezicht. Gepost op een persoonlijke blog, verschenen de originele fotos met zon hond genaamd "Kabosu" nonchalant loungen op een bank met een zijdelingse blik op de camera.

Met de hulp van Reddit werd "Doge" toen geboren. Afbeeldingen van de hond worden in verschillende poses en situaties gefotoshopt, gepleisterd met interne monoloogcitaten in Comic Sans-lettertype en op internet afgeleverd zodat de wereld ervan kan genieten.

Deze populaire meme bracht een handelsmerkclaim voort, een satirische vorm van cryptocurrency ( Dogecoin ) en nog veel meer.

Strutting Leo

In 2010 werd Leonardo DiCaprio voor de camera betrapt terwijl hij vrolijk rondliep op de set voor de kaskraker Inception .

De afbeelding van DiCaprio werd prompt uitgesneden en online gezet als een exploiteerbare sjabloon op een transparante achtergrond, wat betekende dat iedereen er zijn zin in kon hebben en zo werd Strutting Leo geboren.

De uitgesneden foto vond vervolgens zijn weg naar een verscheidenheid aan verschillende scènes, waaronder een van Leo die nonchalant Mordor en over de maan binnenstapte.

Facepalm

De klassieke facepalm is een bekend symbool voor ontzetting over iemands dwaze acties - vooral wanneer een beoordelingsfout of gezond verstand van toepassing kan zijn.

Het meest voorkomende gebruik van deze meme is een afbeelding van Patrick Stewart die Jean-Luc Picard speelt in Star Trek met zijn hoofd in zijn handen als reactie op gebeurtenissen die zich afspelen op de brug van de Enterprise.

Sindsdien zijn er veel andere voorbeelden geweest, waaronder de vreugde van dubbele gezichtspalmen en deze prachtige collage.

Joseph Ducreux

Joseph Ducreux was een 18e-eeuwse Franse kunstenaar die bekend stond om zijn eigenaardige stijl van portretschilderijen. In 2009 voegde zijn bijzonder eigenzinnige zelfportret zich bij de wereld van internetmemes toen hij werd overgoten met rap-teksten.

De woorden die vaak op deze memes voorkomen, bevatten een archaïsche herinterpretatie van de originele teksten met een 18e-eeuwse draai. De eerste opgenomen versie luidde "Disregard Females, Acquire Currency" - een kijk op het nummer Get Money van Notorious BIG, maar sindsdien zijn er veel variaties geweest.

Getijdenpods

In 2017 ontstond ter wille van 10 seconden roem een verontrustende trend waarbij mensen begonnen met het opnemen van videos van zichzelf die wasmiddel aten en de resultaten uploadden naar YouTube. Deze trend resulteerde al snel in een groot aantal verschillende memes rond de domheid ervan.

Gelukkig is de zogenaamde "Tide Pod-uitdaging" niet langer een ding.

Wees zoals Bill

In de wondere wereld van het web zijn toetsenbordstrijders en onbeleefde mensen wijdverbreid. " Be like Bill " is bedoeld om die plaag en trollen in het algemeen te bestrijden door een boodschap van gezond verstand te sturen door middel van een simpele stokfiguur genaamd "Bill".

In een reeks stripverhalen met één frame wordt Bill in verschillende alledaagse situaties gebracht met eenvoudige richtlijnen over hoe te handelen - in feite tips om andere mensen in het echte leven en online niet te irriteren.

Goede kerel Greg

Het gerucht gaat dat Good Guy Greg zijn wortels heeft in de duistere diepten van 4chan. Deze eenvoudige foto van een opgewekte kerel is bedoeld om een vriendelijk en genereus mens te symboliseren die we allemaal graag onze vriend zouden noemen.

Het eigenlijke onderwerp van de originele foto is onbekend en was in 2011 onderwerp van debat op Reddit. Desalniettemin heeft Good Guy Greg zijn uitstekende houding sindsdien verspreid.

Scumbag Steve

Scumbag Steve is de antithese van Good Guy Greg. Hij staat voor alles wat Greg niet doet. Hij is egoïstisch en geeft niet om je gevoelens of om beleefd te zijn.

Op de originele foto van Scumbag Steve staat een jonge man met een baseballpet zijwaarts in een deuropening. De foto verscheen in 2011 op Reddit en werd al snel een populaire meme. Het bevat vaak tekst waarin Steve wordt afgeschilderd als een slechte koop die graag medicijnen van zijn grootouders steelt of geld leent en nooit mensen terugbetaalt.

Het echte onderwerp van de foto is Blake Boston, een rapper van de groep "Beantown Mafia" die beweert toch geen slechterik te zijn. Hoewel hij zeker het meeste uit zijn internetfaam haalt.

Donald Trumps eerste order

De Amerikaanse president Donald Trump is in de aanloop naar en tot ver in zijn presidentschap het onderwerp geweest van menig meme.

Een van onze (en de internet) favorieten is de Photoshop-meme die verschillende tekeningen, krabbels en heerlijke krabbels laat zien op de geopende map die in werkelijkheid zijn handtekening toonde op een uitvoerend bevel uit januari 2017.

Dit begon allemaal op Reddit met het plaatsen van een Dickbutt GIF .

Toen vonden verschillende voorbeelden van de meme hun weg naar Reddit en werd het vrolijke Twitter-account @TrumpDraws ook geboren.

Eerste wereld problemen

Deze meme neemt verschillende vormen aan en gebruikt vaak een verscheidenheid aan fotos, waaronder een vrouw die huilt met het hoofd in haar handen, een betraande foto van James Van Der Beek uit de tv-show Dawsons Creek uit de jaren 90 en meer.

Het idee hierachter is het samenvatten van de (vaak onbeduidende) frustraties van bevoorrechte volkeren in de ontwikkelde wereld. Deze memes zijn bedoeld om te worden afgeleverd met een vleugje ironische humor die grappen maakt over de triviale problemen in de eerste wereld.

Ik zal je vinden en ik zal je vermoorden

Van de Liam Neeson-film "Taken" komt een meme gebaseerd op het gedenkwaardige citaat van zijn personage, geparafraseerd als "Ik zal je vinden en ik zal je vermoorden."

De meme wordt gebruikt om ergernis te tonen met frustrerende situaties in het dagelijks leven, vaak op een vergelijkbare manier als de First World Problems-meme.

Men loopt niet zomaar Mordor binnen

Deze meme dateert uit 2001 en is afkomstig van Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring en toont Boromir (gespeeld door Sean Bean) die uitlegt hoe "Men niet zomaar Mordor binnenloopt" om de ring in het vuur van Mount Doom te gooien.

De meme bevat een afbeelding van Sean Bean en wordt vaak gebruikt om de moeilijkheid uit te drukken om iets bijzonder moeilijks te doen. De meme bleek zo populair dat hij zelfs als paasei op Google Maps verscheen.

De winter komt eraan

Sean Bean is zo populair gebleken in de meme-wereld dat hij opnieuw verscheen dankzij zijn personage Ned Stark van Game of Thrones .

Hier is het citaat van het personage "zet je schrap, de winter komt eraan" op verschillende manieren gebruikt om op humoristische wijze de toestroom van internetberichten over een specifiek evenement of product te voorspellen. Het klassieke voorbeeld is een toename van het aantal mensen dat klaagt over wijzigingen in hun Facebook-nieuwsfeed.

Wat als ik je vertel

Deze meme is een parafrasering van een scène uit de Matrix. In de film legt het personage Morpheus (gespeeld door Laurence Fishburne) aan het hoofdpersonage Neo (Keanu Reeves) uit dat hij bestaat in een computersimulatie. Hij stelt een keuze tussen twee pillen om de waarheid te achterhalen of om in zalige onwetendheid te blijven leven.

Net als veel andere memes, verscheen deze blijkbaar voor het eerst op Reddit en is sindsdien gebruikt om een openbaring over een bepaald gedrag te laten zien.

Philosoraptor

Philosoraptor is een ongebruikelijke in de meme-wereld zoals het tot stand kwam na het maken en copyrighten van een ontwerp voor een nieuw t-shirt.

Dat kan echter ook enige inspiratie van het internet hebben gehad, aangezien in 2007 een gephotoshopte afbeelding werd gepost op 4Chan van een velociraptor uit Jurrassic Park met een boek van Plato .

Sindsdien is de afbeelding van het Philosoraptor-t-shirt het onderwerp geweest van veel memes en gaat het simpelweg vergezeld van verschillende filosofische vragen die een intelligente dinosaurus zou kunnen overwegen.

Voorbeelden hiervan zijn "is een sleutel nog steeds een sleutel als er geen slot is?" en "wordt een vlieg zonder vleugels een wandeling genoemd?"

Pech Brian

Deze meme toont een jonge knul met beugels die een geruit vest en een brutale glimlach draagt. Het verscheen oorspronkelijk op Reddit in 2012 en werd gebruikt met een begeleidend bijschrift om verschillende gênante omstandigheden te beschrijven.

De foto bleek later te zijn van Kyle Craven die tot een bepaald niveau van internetfaam steeg nadat hij zichzelf had onthuld in een Reddit AMA. Kyle heeft ook een claim op roem nadat hij door Seth Rogan werd opgemerkt (en herkend) toen hij in het openbaar was.

In alle opzichten heeft hij niet zo veel geluk als het internet je doet geloven.

Walking Dead maakt Carl grappen

The Walking Dead is een zeer populaire, vaak controversiële tv-show over zombies. Ook populair is de spot drijven met de manier waarop het personage van de show Rick Grimes de naam van zijn zoon "Carl" uitspreekt.

Hij zei / schreeuwde en noemde het veel tijdens de verschillende seizoenen.

En men hoort het vaak verkeerd uitspreken als "Koraal".

Daarnaast bereikte de scène waarin Rick ontdekte dat zijn vrouw dood was, ook het internet in meme-vorm, maar dit keer als een stripverhaal voor arme papa-grappen .

Dat zou fantastisch zijn

Van de klassieker "Office Space" uit 1999 komt een meme die is afgeleid van het personage Bill Lumbergh van Gary Cole. Zijn enige doel in het leven lijkt te zijn dat mensen het papierwerk afmaken en in het weekend extra uren werken.

De meme is geïnspireerd door deze scène waarin Peter vrijdag probeert het kantoor uit te duiken, maar op het laatste moment wordt betrapt door Bill die hem vraagt om zaterdag binnen te komen.

Deze zin wordt vervolgens omgezet in een meme waarin om iets vreselijks wordt gevraagd, gevolgd door een niet-confronterende "dat zou geweldig zijn".

Dronken schat

Wat is er grappiger dan een baby die bier drinkt? Een dronken baby die dronken wijsheid uitspuugt, dat is wat. En zo werd deze meme geboren toen een foto van een kind dat naast een pint zat, in 2012 werd geüpload naar Reddit.

Deze eenvoudige meme werd populair op 9gag, Facebook en meer met een verscheidenheid aan verschillende bijschriften die aan de originele foto werden toegevoegd.

Daar heeft niemand tijd voor

In 2012 werd Kimberly Wilkins (ook bekend als Sweet Brown) geïnterviewd door een lokale nieuwszender in Oklahoma City nadat ze was geëvacueerd uit een flatgebouw dat in brand stond.

Haar quote eindigde:

".... Ik zei Oh Heer Jezus, het is een vuur, en toen rende ik naar buiten, ik pakte geen schoenen of niets Jezus! Ik rende voor mijn leven. Toen kreeg de rook me. Ik kreeg bronchitis. Ain Daar heeft niemand tijd voor! "

Dat zorgde voor hilarische golven op internet, vooral als het werd geautotuned.

In de tussentijd is de perfecte meme gemaakt en deze kan gemakkelijk worden gebruikt voor alles wat belastend is en waar je misschien geen tijd voor hebt.

Yo Dawg

Deze klassieke meme is geïnspireerd op het Amerikaanse tv-programma Pimp My Ride. Daarin verbeterden gastheer Xzibit en zijn team de autos van mensen, meestal door iets toe te voegen dat ze leuk vonden aan het voertuig, zodat ze het onderweg konden ervaren. En zo werd de meme geboren.

Deze meme volgt een eenvoudige formule waarbij X en Y worden vervangen door het relevante onderwerp:

"Yo dawg, ik hoed je als X, dus ik heb een X in je Y gezet zodat je kunt VERB terwijl je VERB"

Deze eenvoudige maar effectieve humor leende zich door de jaren heen voor duizenden memes, waarbij Xzibits glimlachende gezicht vrolijk werd gefotoshopt tot relevante afbeeldingen.

Geschreven door Adrian Willings.