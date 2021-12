52 beste tech life-hacks ooit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn enorm veel technische tips en trucs die je dagelijkse routine kunnen vereenvoudigen en je leven veel gemakkelijker kunnen maken.

Apple's oplaadsnoeren voor iOS-apparaten en Macs hebben bijvoorbeeld de neiging om na een paar jaar te rafelen, dus je moet vaak geld uitgeven om ze te vervangen (tenzij je er niet om geeft dat ze vlam vatten en alles wat je bezit en waar je van houdt verpest). Welnu, we kennen een handige hack die zal voorkomen dat je Apple-snoeren in de eerste plaats gaan rafelen.

We kennen zelfs stapels verschillende hacks - en iedereen zal je doen afvragen hoe je ooit zo lang zonder hebt overleefd.

Deze truc is misschien bekend, maar we dachten dat het nog steeds de moeite waard was om: Gebruik de spatiebalk om naar beneden te scrollen op een webpagina.

Je kunt zelfs de shift-toets en de spatiebalk tegelijkertijd ingedrukt houden om omhoog te scrollen.

Heb je een microfoon nodig, maar wil je er geen geld aan uitgeven? Eenvoudig.

Pak een koptelefoon die rondslingert, steek hem in de microfoonaansluiting en begin te praten. Dit is niet echt geheime kennis, maar als je er niets van af weet, denken we dat het je versteld zal doen staan. Natuurlijk is de kwaliteit niet geweldig, maar je kunt niet alles hebben.

Als je wat extra hulp wilt bij het online schrijven, dan raden we Grammarly ten zeerste aan. Deze tool geeft je tips en suggesties voor grammatica, spelling en algemene zinsconstructie, wat je ook doet op internet.

U kunt zelfs dubbelklikken op een woord om het te markeren en suggesties te krijgen voor andere woorden die u in plaats daarvan kunt gebruiken. Er is een Google Chrome-plug-in om ervoor te zorgen dat u gemakkelijk tekst kunt bewerken, op welke website u zich ook bevindt. En het is gratis!

Als je dacht dat emoji beperkt waren tot mobiele apparaten, denk dan nog eens goed na. Je kunt ze ook op desktop gebruiken.

Voor Mac: druk op control+command+spatiebalk om het emoji-menu te openen.

Voor pc: de nieuwste versie van Chrome heeft een emoji-menu. Klik met de rechtermuisknop ergens waar u kunt typen en klik op "Emoji" in het menu om toegang te krijgen tot alle beschikbare emoji's.

Als u zojuist per ongeluk een belangrijk tabblad in uw browser hebt gesloten, kunt u het eenvoudig opnieuw openen door op command+shift+t op een Mac of control+shift+t op een Windows-pc te drukken. Dit kan ook meerdere keren worden gebruikt, dus blijf drukken om alle tabbladen te openen die u recentelijk hebt gesloten. Het werkt zelfs nadat u uw browser volledig hebt gesloten en opnieuw hebt geopend.

Voor degenen onder jullie die kabelknippers zijn, deze site zal je bevallen: CanIStream. Het vertelt je waar elke film beschikbaar is om te streamen - en ook nog voor de laagste prijs.

Wanneer je internetverbinding uitvalt en de Google Chrome-browser je een foutmelding geeft, druk je op de spatiebalk om een T-Rex-spel te starten. Je zult je in ieder geval niet vervelen terwijl je wacht om weer online te gaan. Als u merkt dat uw internet terugkeert en uw spel verpest, hoeft u zich geen zorgen te maken, u kunt hier online doorgaan .

De mute-knop van Twitter is een weinig bekende truc die zwaar ingetogen is. Hiermee kun je een account blijven volgen, maar verbergt de tweets en retweets van je tijdlijn.

Het is een eenvoudige manier om iemand van je Twitter te ontdoen zonder hem te ontvolgen en hem dus te beledigen. Ze zullen nooit weten wanneer je ze dempt! Klik gewoon op het instellingenmenu rechts van iemands profiel en selecteer vervolgens dempen. Makkelijk.

Privacytips zijn altijd het vermelden waard, vooral als het om Facebook gaat, aangezien iedereen en hun moeder het sociale netwerk gebruiken. Heb je ooit Facebook op een vreemd apparaat gecontroleerd en je vervolgens gerealiseerd dat je bent vergeten uit te loggen?

Wees niet bang - u kunt nog steeds op afstand uitloggen. Ga naar het vervolgkeuzemenu "instellingen" op uw Facebook, selecteer vervolgens "beveiliging" en navigeer naar "wanneer u bent ingelogd".

Van daaruit kunt u alle geopende sessies zien en ze sluiten.

Als je merkt dat je wifi thuis een beetje slordig is, dan kan het zijn dat je wat interferentie krijgt van de wifi van je buren die overlapt met die van jou. De Wifi Analyzer-app is misschien het antwoord op je problemen. Deze app scant frequenties en doet aanbevelingen over de optimale kanalen voor gebruik op uw netwerk om overlap te voorkomen. Het resultaat is snellere wifi met veel minder gedoe.

Om een directe downloadlink voor muziek te vinden, zoek je "[naam van album of nummer] -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of "laatst gewijzigd" (mp3|wma|aac|flac)" .

Het vertelt Google om webpagina's weer te geven die directe downloadlinks bieden naar de muziek die u probeert te vinden. Hier is een voorbeeld van het album Straight Outta Compton:

Google zoeken deze zin: straight outta compton -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of "laatst gewijzigd" (mkv|mp4|avi)

Dit is wat Google aan de oppervlakte zal brengen.

Klik op een van de bovenste links, zoals deze , om directe downloadlinks voor de nummers in het album te krijgen.

Onthoud dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud van internet illegaal is. Je kunt beter gewoon Spotify gebruiken.

Hier is een handige hack om te voorkomen dat je Apple-oplaadkabels en andere snoeren gaan rafelen: pak de veer uit een balpen, rek hem uit en wikkel hem om het deel van het snoer dat de neiging heeft te buigen, en het houdt het voor altijd recht , waardoor het na jaren niet verslijt.

Hier is een goede video-tutorial die laat zien wat je moet doen.

Met deze truc hoef je nooit meer een rekenmachine te gebruiken - als je maar een Mac hebt: gebruik het commando (⌘) + spatie om snelle berekeningen uit te voeren in Spotlight-zoeken.

Wilt u het laatst gebelde nummer terugbellen? De snelste manier is om op de belknop van je telefoon te drukken. Het zal hun nummer terugbellen. Het is niet nodig om toegang te krijgen tot uw contacten of bellijsten.

Wie wist dat je nooit echt op de punt op een smartphone hebt getikt? Het enige wat je hoeft te doen is twee keer op de spatiebalk drukken voor een punt, en de volgende letter wordt automatisch ook een hoofdletter. Als je een aangepast toetsenbord zoals Swiftkey gebruikt , kun je het programmeren om ook andere slimme dingen te doen, zoals het voorspellen van je zin.

LEGO minifigs zijn perfect gevormd om je Apple-bliksemkabels en andere kabels vast te houden. Plak gewoon een LEGO-steen op je bureau, bevestig dan een minifiguur en haal je koorden door zijn handen. Ja, je kunt ons later bedanken.

We denken dat kleine trucjes ook leuk zijn. Als u bijvoorbeeld op K of de spatiebalk drukt terwijl u een video op YouTube bekijkt, wordt de video gepauzeerd of afgespeeld. Hoe netjes is dat? En het werkt ongeacht waar u het laatst op de pagina hebt geklikt.

Er zijn ook andere sneltoetsen:

Druk op J om 10 seconden terug te spoelen

Druk op L om 10 seconden vooruit te spoelen

F zet je op volledig scherm

Home brengt je naar het begin van de video

M dempt het geluid

Pijltjes omhoog en omlaag zetten het volume hoger en lager

Zoeken op YouTube is nog nooit zo eenvoudig geweest als met deze truc: wanneer je de Google Chrome-browser gebruikt, kun je YouTube.com in je adresbalk typen, vervolgens op het tabblad klikken en YouTube rechtstreeks zoeken vanuit je adresbalk. Voorbij zijn de dagen van daadwerkelijk naar YouTube gaan om iets te vinden.

Deze kleine truc werkt ook met andere sites. U kunt rechtstreeks vanuit uw adresbalk naar Amazon, Netflix en zelfs Pocket-lint zoeken.

Deze is gewoon grappig... Download de RunPee-app op je iOS-, Android- of Windows-apparaat en het zal je vertellen wanneer je het beste naar het toilet kunt gaan terwijl je een film kijkt, zodat je geen geweldige scène hoeft te missen of plotwending.

U kunt elke Wikipedia-pagina elektronisch weergeven in PDF-, ZIM- of OpenDocument-formaat, of bestellen als een gedrukt boek. Op deze pagina ziet u hoe u in vier stappen een boek maakt op basis van Wikipedia-artikelen.

Google biedt een Android-apparaatbeheerder waarmee u een verloren of gestolen apparaat kunt vinden, maar u kunt ook Google 'vind mijn telefoon' gebruiken om uw Android-apparaat te lokaliseren. Onthoud dat u moet zijn aangemeld bij het Google-account dat aan uw Android is gekoppeld.

Wanneer je moet studeren voor een belangrijk examen op de universiteit of de middelbare school, google gewoon "site:edu [onderwerp] examen", en dan krijg je links naar tonnen voorbeeldexamens met oplossingen en alles.

Hier is een voorbeeld:

Google zoeken deze exacte zin: site:edu python examen

Dit is wat Google aan de oppervlakte zal brengen.

Download de Honey add-on-extensie naar uw Chrome-browser om direct geld te besparen. Het past automatisch couponcodes toe tijdens het afrekenen bij elke online winkel. Woehoe!

Nogmaals, we houden van privacytips. Wij weten zeker dat jij dat ook doet. Er is een briljante website die bekend staat als HaveIBeenPwned.com . Deze site controleert eenvoudig uw e-mailadres om u te waarschuwen als en wanneer het is gecompromitteerd in een datalek. Dit werkt ook met terugwerkende kracht.

Elke openbaar onthulde hack die uw e-mailadres bevat, wordt gemarkeerd met deze tool. Als je het controleert en je e-mailadres in een van de lijsten vindt, raden we je ten zeerste aan je wachtwoorden te wijzigen en een wachtwoordbeheerder te gebruiken om dingen in de toekomst veilig te houden .

Het is soms super vervelend om online accounts te sluiten, omdat services de optie onder instellingen en helpmenu's zullen begraven. Zeg hallo tegen een website genaamd AccountKiller.com . Het geeft stapsgewijze handleidingen over hoe u gemakkelijk online accounts van populaire websites kunt verwijderen.

Als je een oude telefoon hebt liggen die stof ligt te verzamelen, dan kun je hem beter gebruiken door hem als dashcam te gebruiken. Met een goede oplaadkabel, schermbevestiging en een dedicated dashcam app maak je voor weinig geld een schitterend dashcam toestel. Bekijk hier een geweldige gids .

Elke tech-liefhebber heeft wel ergens in huis een trekking, doos of tas vol kabels. Maar hoe vaak raken deze kabels gewoon in de knoop en worden ze een ondraaglijke puinhoop? Instructables heeft een handleiding voor het gebruik van lege toiletrollen om uw kabels op hun plaats te houden en gescheiden te houden.

Als je toetsenbord een beetje smerig is, vol stof en pluisjes, dan zouden een paar Post-it-notities je meteen moeten helpen. Wrijf het plakkerige uiteinde door de openingen om het snel en gemakkelijk schoon te maken.

Diner voor twee koken, maar niet genoeg ruimte in de magnetron? Je kunt deze truc gebruiken om twee maaltijden tegelijk te bereiden. Je zult ze echter langer moeten laten staan, omdat de instructies slechts voor één maaltijd zijn bedoeld en anders niet goed gaar zijn, maar in ieder geval zijn beide maaltijden tegelijkertijd klaar.

Als je een rafelende stroomkabel hebt die wat liefde en zorg nodig heeft, dan is Sugru het antwoord. Deze Play-Doh-achtige vormbare lijm die kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan fixes, waaronder afdekdraden. Er zijn ook tal van andere toepassingen voor Sugru, of het nu gaat om het repareren of verbeteren van huishoudelijke artikelen. We raden u ten zeerste aan om de lijst met ideeën te bekijken .

Net als de hack om niet meer gebruikte telefoons in dashcams te veranderen, kun je ook een oude telefoon gebruiken als alternatief voor een slimme thuiscamera. Met een eenvoudige app genaamd Manything kun je het oude apparaat opnieuw gebruiken. CNET heeft een volledige tutorial over hoe dit te doen.

Als je Google Chrome ooit hebt gevraagd om je wachtwoorden op te slaan, dan heb je toegang tot dat wachtwoord via de browserinstellingen. De eenvoudigste manier om bij de instelling te komen, is door dit in de adresbalk van uw browser te typen - chrome://settings/passwords. Vervolgens kunt u het wachtwoord voor elke site onthullen om elders te gebruiken.

Er is een manier om elke YouTube-video met een leeftijdsbeperking te bekijken zonder in te loggen op uw account. Voeg gewoon "nsfw" toe voor "youtube" in de URL-link in uw adresbalk. Hier is een voorbeeld: Originele video: www.youtube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps Niet-beperkte versie: www.nsfwyoutube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps

Degenen onder jullie die superefficiënt zijn, willen waarschijnlijk weten hoe lang het duurt om een specifiek boek door te lezen voordat je gaat zitten om het te lezen.

Welnu, een website genaamd HowLongToReadThis.com schat in feite de tijd die nodig is om een boek te lezen. En het is ook erg nauwkeurig, in onze tests in ieder geval.

Als u aan slapeloosheid lijdt, zult u dol zijn op een website met de naam sleepyti.me . Het helpt u bij het berekenen van de beste tijd om naar bed te gaan en wakker te worden voor een optimale nachtrust. Het idee is dat als je midden in een slaapcyclus wakker wordt, je je moe en duizelig voelt, maar wakker worden tussen de cycli in houdt je fris en alert.

Deze site regelt het allemaal voor je - zodat je tussen de cycli wakker kunt worden.

WhatsApp is niet beperkt tot je mobiele telefoon.

Er is een web-app die alles vanaf je telefoon synchroniseert. Als je de Chrome-browser op je computer hebt geïnstalleerd, ga dan naar de WhatsApp-webpagina , scan de QR-code en volg de instructies voor je telefoon.

Als u de timer moet bijhouden of als er een tijdje een alarm afgaat om u eraan te herinneren iets te doen, is Google er om u te helpen. Typ gewoon "start een timer" in de zoekmachine om precies dat te doen.

Als u een afbeelding in Paint wilt bewerken, kunt u deze kopiëren of opslaan van internet. Maar wist u dat u gewoon de afbeeldings-URL kunt kopiëren en deze in Paint kunt "openen" door de URL rechtstreeks in het vak met de bestandsnaam in het geopende venster te plakken? Dit scheelt zeker een paar seconden tweaken.

Als de luidsprekers van je smartphone niet op orde zijn of als je wat meer volume nodig hebt voor je ochtendwekker om je te helpen uit bed te komen, dan is hier een eenvoudige oplossing. Stop je telefoon in een kopje en dat zal het geluid versterken en je de indruk geven van meer volume.

Deze hack is een proces in twee stappen, maar het is de moeite waard om te doen. Uiteindelijk hoef je nooit meer je wifi-wachtwoord op te geven. Bezoek eerst deze site en gebruik deze om een unieke QR-code te maken op basis van uw netwerkgegevens. Ga dan naar Etsy voor een kruissteek met QR-code om echt een vleugje klasse aan het geheel toe te voegen. Gemonteerd in een frame wordt het zeker iets bijzonders.

Hier is nog een geldbesparende tip: als je veel gebruik maakt van Amazon, zorg er dan voor dat je begint te profiteren van een website genaamd camelcamelcamel.com . Het volgt producten voor u en waarschuwt u wanneer de prijzen dalen. Het is ook een geweldige manier om te controleren of iets dat in de aanbieding is, echt een goede prijs heeft of dat het eerder goedkoper is geweest.

Wil je een YouTube-video converteren naar een GIF? Voeg gewoon gif toe vóór youtube in de URL-link in uw adresbalk. Hier is een voorbeeld:

Originele video - www.youtube.com/watch?v=_OVg8uov78I

GIF-download - www.gifyoutube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Als je een digitaal document hebt dat je moet ondertekenen, is dit het moment om eindelijk de Preview-app op Mac te gebruiken. In plaats van de documentatie af te drukken om te ondertekenen, kunt u het menu Extra openen in Voorvertoning en vervolgens Annoteren > Handtekening > Handtekeningen beheren kiezen, waarna een dialoogvenster voor het vastleggen van handtekeningen verschijnt. Gebruik gewoon uw muis om een handtekening te tekenen die u kunt opslaan/invoegen in elk document.

Hier is een goede tutorial voor meer details.

Altijd al meer willen weten over uw buurt? Wikipedia heeft een tool in de buurt die een groot aantal verschillende pagina's toont over plaatsen en dingen bij jou in de buurt. Ga gewoon naar deze site , geef toestemming voor toegang tot uw locatie, dan ziet u een lijst met Wikipedia-artikelen op basis van waar u zich bevindt. Verbazingwekkend.

Macs hebben een handige sneltoets waarmee je woorddefinities in een fractie van een seconde kunt opzoeken. Om een definitie op te zoeken, markeert u een woord dat u ziet, drukt u vervolgens op command+control+D en er verschijnt een dialoogvenster met de info.

Om een directe downloadlink naar een film te vinden, zoekt u "[filmnaam] -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of "laatst gewijzigd" (mkv|mp4|avi)".

Het vertelt Google om webpagina's weer te geven die directe downloadlinks bieden naar de film die u probeert te vinden. Hier is een voorbeeld voor A Clockwork Orange:

Google zoeken deze zin: A Clockwork Orange -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of "last modified" (mkv|mp4|avi)

Dit is wat Google aan de oppervlakte zal brengen.

Klik op een van de bovenste links, zoals deze , om directe downloadlinks voor de film te krijgen.

Houd er rekening mee dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud van internet illegaal is. Je kunt beter Netflix, Amazon Prime of een andere videostreamingservice gebruiken.

Wilt u controleren of een gebruikersnaam in gebruik is of beschikbaar is op populaire sites? Gebruik gewoon Namechk.com . Het controleert zelfs domeinnamen.

Voordat u een verdachte site bezoekt, gebruikt u Google "safebrowsing: [websitenaam]", en selecteert u vervolgens de link naar deze site om een geschiedenis van 90 dagen van malwarepogingen op de site te bekijken. Hier is een voorbeeld:

Google zoekt deze exacte zin: safebrowsing: Pocket-lint

Google zal deze resultaten vervolgens naar boven halen.

Klik op die voor de Safe Browsing-tool van Google en u zou dit moeten zien .

Het roken van voedsel is een geweldige manier om te bewaren, het duurt eeuwen en vereist regelmatige temperatuurmeting.

Dit slimme bedrijf heeft een video-babyfoon gebruikt om de temperatuurmeter op afstand in de gaten te houden, zodat ze niet steeds naar buiten hoeven om de barbecue te controleren. Genie.

Ben je het zat om je telefoon vast te houden? Snijd een been van een pizzatopper en het wordt een leuk krukje om je smartphone op te zetten. Zorg dat je er geen pizzavet op krijgt terwijl je ermee bezig bent.

Op zoek naar een plek om je koptelefoon of gamingheadset op te hangen als je ze niet gebruikt? Een goedkope bananenhanger is misschien het antwoord. Het heeft geen RGB, maar het is een leuke hack om je spullen op te bergen.

Deze professor heeft een aantal leuke goudklompjes gedeeld voor diegenen die geld willen besparen op interessante lectuur.