(Pocket-lint) - Kerstmis staat voor de deur en dat betekent dat de grote man cadeautjes gaat bezorgen. Je kunt hem in de gaten houden terwijl hij dat ook doet.

Er zijn een paar echt goede opties voor jong en oud om op de hoogte te blijven van de bewegingen van de kerstman online.

Plane Finder is een relatieve nieuwkomer in het concept. Het heeft de slee van de kerstman toegevoegd aan zijn gebruikelijke vliegtuigvolgsysteem, zowel online als in zijn iOS- en Android- apps, en het is de moeite van het bekijken waard. Sky heeft ook zijn eigen Santa Tracker op Sky Q in het VK - je kunt gewoon je stem gebruiken om te vragen "waar is de kerstman?" of "waar is de kerstman?" met behulp van de Sky Q-afstandsbediening.

Zowel NORAD als Google bieden echter al vele jaren soortgelijke diensten aan, en ze bieden veel meer dan alleen tracking - inclusief games en andere geweldige bonussen. Maar voor welke moet je een bladwijzer maken?

We hebben de NORAD Tracks Santa en Google Santa Tracker vergeleken om te zien wat ze te bieden hebben en welke het beste is om de kerstman te volgen.

Wat is NORAD Tracks Santa en wat bevat het?

Het North American Aerospace Defense Command, of NORAD, volgt de kerstman al meer dan 60 jaar. NORAD heeft een website waarmee je de grote bebaarde man kunt volgen terwijl hij cadeautjes over de hele wereld bezorgt. Als je naar de website gaat, kun je Santa's Village binnengaan om meer te weten te komen over verschillende vakantietradities en over NORAD en het is een voortdurende missie om de kerstman te volgen.

De website van NORAD ziet er iets gedateerder uit en is niet zo helder en levendig of modern als die van Google. We vinden het leuk dat er leuke animaties op de startpagina staan, maar tegelijkertijd ziet alles er een beetje rommelig uit. Het hoogtepunt van de site is waarschijnlijk de muziekspeler onderaan. We houden ook van de Let's Go-knop boven de aarde, die je rechtstreeks naar Santa's Village brengt.

Het is de moeite waard om Santa's Village te verkennen, dus bezoek de verschillende aspecten en luister naar kerstliedjes. Als u de site echter op kerstavond bezoekt, ziet u onmiddellijk een aftelling die wordt weergegeven over geanimeerde illustraties die de aarde weergeven in een baan om de aarde. En natuurlijk helemaal bovenaan is de Noordpool, de thuisbasis van de kerstman en zijn kleine helpers.

NORAD website en app

Je hebt toegang tot NORAD via haar website en apps voor Android en iOS . Ze zijn gratis te gebruiken.

Hoe NORAD de kerstman volgt:

Het is belangrijk om te onthouden dat NORAD en Google de Kerstman meestal op verschillende plaatsen plaatsen, en dat komt omdat ze verschillende methoden gebruiken om de Kerstman te volgen. Het is ook omdat de kerstman de neiging heeft zo snel te bewegen dat hij moeilijk te lokaliseren is! Zodra je hem op de ene locatie ziet, springt hij in een oogwenk naar de volgende. Vanuit de webbrowser brengt NORAD u automatisch naar een 3D-weergave van waar de Kerstman vliegt.

Onder aan dat scherm zie je een schatting van het aantal bezorgde cadeaus. Je kunt ook zien waar de kerstman voor het laatst is gezien en waar hij naartoe gaat. U kunt met uw muis klikken en slepen om de weergave te draaien, en u kunt ook de toetsenbordknoppen in de rechterbovenhoek gebruiken om in en uit te zoomen. Verder zou je de 2D/3D-knop linksboven kunnen gebruiken om een 2D-weergave van de wereld te krijgen.

Camerapictogrammen tonen plaatsen waar hij is gezien op NORAD's Santa Cam, en wanneer erop wordt geklikt, zie je een video van de kerstman die rond verschillende bezienswaardigheden en grote steden van de wereld vliegt. Om alle opgenomen clips te zien, klikt u in de NORAD-kaart op een pictogram op de trackerkaart om een afspeellijst te zien. Veel van deze functies zijn ook beschikbaar via de mobiele NORAD-apps.

Wat is de Google Santa Tracker en wat biedt deze?

Google volgt de kerstman sinds 2004 en werkt zijn jaarlijkse Santa Tracker bij omdat het wil dat kinderen elke dag terugkomen in de aanloop naar Kerstmis. Net als NORAD fungeert de vernieuwde tool ook als een centrum van activiteiten. Google ook een gebied dat Santa's Village heet, en vanaf begin december hebben mensen het dorp kunnen bezoeken om spelletjes te spelen en te leren over vakantietradities over de hele wereld.

Google heeft zijn tracker de afgelopen jaren geüpdatet om het navigeren gemakkelijker te maken. Vroeger was het niet duidelijk wat er nieuw was, maar nu is er een duidelijke tijdlijn voor elke dag in december, die je langs een pad naar kerstavond leidt. U kunt ook op de menuknop in de linkerbovenhoek van de pagina klikken om te zien welke inhoud vandaag nieuw is. Het inhoudsaanbod van Google is echt heel goed. De spellen zijn leuk en de mogelijkheid om code te leren is cool.

Je kunt zelfs zien hoe de kerstman zich voorbereidt op het vertrek op kerstavond. Maar we houden best van de Santa Selfie-activiteit , waarmee je de baard van de kerstman kunt scheren en föhnen. Je kunt de kleur zelfs veranderen in geel of roze of wat dan ook om de kerstman te helpen zich voor te bereiden op de grote nacht. De Elf Maker is ook leuk. Op kerstavond wordt er zowel op de website als in de app afgeteld.

Dus kinderen die vooral met Kerstmis uitkijken om hier te komen, zullen waarschijnlijk de voorkeur geven aan het aanbod van Google (ho ho).

Website en app

Je hebt toegang tot Google's Santa Tracker via zijn website , Android-app en extensie voor Chrome . Ze zijn gratis te gebruiken.

Hoe Google de kerstman volgt:

Net als de trackerkaart van NORAD, toont de kaart van Google de huidige locatie van de kerstman, samen met details over zijn volgende stop, een schatting van de afgeleverde geschenken en zijn afstand tot jou. De kaart van Google toont standaard plaatsen waar de Kerstman is geweest, dus je kunt op die locatie klikken om er meer over te weten te komen en geanimeerde video's te bekijken. Je kunt ook af en toe statusupdates van de kerstman zien (een soort nieuwsfeed).

De app werkt ook met Wear OS-horloges, dus je zou een Santa Tracker-wijzerplaat kunnen downloaden, zodat je 's nachts van je telefoon of computer kunt stappen en echt kunt genieten van tijd met familie. Maar als u het niet erg vindt om aan een bureau vast te zitten, bood Google ook een Chrome-browserextensie aan. Het plaatst een pictogram in de rechterbovenhoek van uw browser om de locatie van de kerstman in één oogopslag te onthullen.

De Android-app kan ook de positie van de kerstman laden en heeft de mogelijkheid om de locatie van de kerstman te Chromecast. Maar de gemakkelijkste manier om de locatie van de kerstman te vinden, is door naar Google.com te gaan. Vanaf daar hoef je alleen maar naar "Santa" te zoeken om zijn huidige locatie te krijgen.

