Nieuw jaar: zeven technische resoluties voor 2021 op uw lijst

(Pocket-lint) - Er is weer een jaar begonnen. Je hebt waarschijnlijk allerlei goede voornemens gemaakt - stoppen met roken, minder drinken, meer uitgaan (indien mogelijk), minder uitgeven, etc.

Hoewel sommige daarvan beter beheersbaar zijn dan andere, hebben we zeven technische resoluties afgerond die prettig en gemakkelijk zouden moeten zijn om aan vast te houden. Deze resoluties houden niet in dat je je verzet tegen de chocolade of vijf keer per week naar de sportschool gaat. In plaats daarvan zouden ze u moeten helpen om vanaf begin 2021 alles op orde te krijgen.

Als je gadgets in je kantoor of huis hebt liggen, is dit het moment om ze op te ruimen.

Of het nu een stereosysteem is waarvoor je met de kerst een vervanging hebt gekregen, of een oude handset, koop het dan op eBay, breng het naar een liefdadigheidswinkel of kijk of een recyclingsite zoals Music Magpie je iets te bieden heeft, want de kans is groot dat je gadgetcollectie zal dit jaar waarschijnlijk blijven groeien.

App-updates verschijnen niet alleen voor de lol.

Een update brengt normaal gesproken een oplossing voor een bug, of maakt de app zelf sneller, soms introduceert het zelfs nieuwe functies, dus ze zijn het waard om te doen, en blijf op de hoogte - negeer ze niet.

Het is beter om veilig te zijn dan sorry, en hoewel voor sommige accounts u uw wachtwoord regelmatig moet wijzigen, doen andere dat niet.

Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens, e-mails en accounts veilig zijn, is het de moeite waard om uw wachtwoorden te wijzigen, ook al voegt u pas aan het begin van elk jaar een ander nummer toe aan het einde van uw origineel.

Een back-up maken van uw laptop of desktop is iets dat u niet altijd denkt te doen totdat u alles kwijt bent. Als u dus wat extra geld over heeft, is het de moeite waard om een externe harde schijf te kopen - u kunt hier onze functie over de beste lezen .

Probeer er niet een dag aan het begin van het jaar een back-up van te maken en het vervolgens de komende 12 maanden te laten staan, maar dat is in ieder geval beter dan helemaal niet.

Dropbox en Google Drive zijn geweldige manieren om al je bestanden bij je te houden, zodat je ze kunt openen vanaf elk apparaat waarop je werkt, of dat nu je telefoon, tablet, laptop of desktop is.

Ze zijn gratis om lid te worden en je krijgt een beetje gratis opslag voordat je voor meer moet betalen, plus je hebt toegang tot je account via de Dropbox- of Google-websites in je browser of de apps zelf, zolang je een internetverbinding hebt.

Als je een aantal sociale media-accounts hebt, maar er maar één of twee echt gebruikt, is het misschien de moeite waard om de accounts te verwijderen waar je geen moeite meer mee hebt en meer aandacht te besteden aan de accounts die je wel hebt.

Je kunt ook je vrienden op Facebook of de mensen die je volgt op Twitter doornemen en beslissen of je er een kunt verwijderen, zodat je alleen updates krijgt van de mensen die je echt wilt in 2021.

De contacten in uw telefoon zijn een ander ding dat zo nu en dan moet worden opgeruimd. Een jaar is lang en mensen veranderen van baan en nummer, dus het is de moeite waard om door te gaan, te controleren op duplicaten en ervoor te zorgen dat iedereen die je nodig hebt, wordt bewaard.

Je kunt net zo goed de mensen die je het afgelopen jaar niet hebt gesproken, kwijtraken en een back-up van je telefoon maken zodat je de contacten op je computer hebt opgeslagen, evenals je fotos voor het geval je je telefoon kwijtraakt .

Geschreven door Britta O'Boyle.