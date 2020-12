Hoe u ongewenste kerstcadeautjes kunt verwijderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kerstdag was in een oogwenk voorbij. Je hebt je cadeautjes uitgepakt, veel te veel tijd doorgebracht met de schoonfamilie en (waarschijnlijk) te veel gedronken. Pas als de kater van eten of drinken is verdwenen, realiseer je je dat sommige geschenken die je hebt gekregen niet zo opwindend of verbazingwekkend zijn als je eerst dacht.

Of het nu gaat om een paar nieuwe sokken, een smoothiemaker of een Mamma Mia Blu-ray, je hebt liever het geld. Het klinkt misschien nogal Scrooge-achtig en verre van ons om de feeststemming te temperen, maar in deze moeilijke tijden kunnen we allemaal een beetje extra wonga gebruiken. Trouwens, is het niet beter dat iemand iets van onze cadeautjes haalt in plaats van dat ze op een plank zitten en stof verzamelen? Wij denken van wel.

Met dit in gedachten hebben we een lijst samengesteld met de beste plaatsen waar u uw ongewenste geschenken kunt verkopen en daarbij al het belangrijke geld kunt inzamelen. Bah onzin!

eBay zou niet echt een introductie nodig hebben. De online veilingsite wordt over de hele wereld gebruikt en is de perfecte plek om ongewenste persberichten te verwijderen.

Het enige dat u hoeft te doen om een vermelding op te zetten, is de zeer eenvoudige stappen te volgen die eBay biedt. U kunt enkele fotos toevoegen (u kunt er 12 gratis toevoegen) samen met een beschrijving - we denken dat ongewenst cadeau de meest gebruikte uitdrukking is na Kerstmis, en selecteer vervolgens een reserve of minimumprijs die u wilt dat uw artikel verkoopt voor. Je kunt wachten om te zien hoe de veiling verloopt of een Nu kopen-optie aanbieden voor ongeduldige koopjesjagers. In sommige gevallen kunt u met een smartphone eenvoudig de barcode van het artikel scannen en eBay vult alle details voor u in.



Als je een nieuwe gebruiker bent, zorg er dan voor dat je een geschikte geheime gebruikers-ID bedenkt, anders kunnen je plannen om geld te verdienen om je oren crashen als een geliefde het zorgvuldig geselecteerde cadeau ziet dat ze voor je hebben gekocht, opduikt eBay. Je bent gewaarschuwd.

Onthoud dat eBay niet de enige plek is om je spullen online te verkopen. Veel retailwebsites bieden een verkopersgedeelte aan, met als beste voorbeeld Amazon Marketplace .

Het vermelden van items is eenvoudig en Amazon zorgt voor een groot deel van de administratie voor je, dus het enige wat je hoeft te doen is ervoor te zorgen dat je het item opstuurt zodra iemand het heeft gekocht. Nogmaals, wees voorzichtig met wat u kiest als uw openbare ID, want u wilt niet dat familieleden met arme ogen uw arme ongewenste persisten daar opmerken.

Opgericht in 2000, Gumtree was vroeger een in Londen gevestigde site voor mensen die net was verhuisd naar de stad. Het is nu een van de grootste lokale advertentiesites in het VK en is ook actief in verschillende andere landen. Dit is niet alleen een geweldige plek om te zoeken naar huizen om te huren en te kopen, of banen en diensten, het is ook een goede plek om ongewenste goederen (gratis) te verkopen en misschien zelfs een koopje te doen.

Het idee is om lokale kopers persoonlijk te ontmoeten om de verzendkosten te verminderen. Deze site is zeer geschikt voor grotere items zoals meubels. Als je op Gumtree gaat verkopen, zorg er dan voor dat je je aan de veiligheidstips van de site houdt, zoals het tegelijkertijd wisselen van geld en goederen en een vriend meenemen om de koper te ontmoeten.

Facebook is het meest gebruikte sociale netwerk ter wereld, dus het is logisch dat het ook een eigen marktplaats heeft waar je je spullen kunt verkopen. Pas wel op dat de persoon die je het ongewenste cadeau heeft gegeven er niet is, anders zou je in heet water terecht kunnen komen. En hoewel Marketplace de officiële doorverkoopruimte van Facebook is, zijn er tal van groepspaginas voor het verkopen van dingen bij jou in de buurt.

Als u zich slecht voelt over het wegwerken van uw ongewenste druk, maar u wilt een beetje zelfrespect behouden, waarom doneert u dan uw giften aan een goed doel?

Je plaatselijke liefdadigheidswinkel accepteert alles wat je niet wilt, zolang het in goede staat verkeert (en het is natuurlijk niets onbetrouwbaars of illegaals). Door uw goederen aan een liefdadigheidswinkel te schenken, profiteert u misschien niet van financieel voordeel, maar u weet tenminste dat iemand die het minder goed heeft dan u zelf een koopje krijgt en een goed doel de winst zal krijgen. U kunt kijken op uw lokale kringloopwinkels hier .

Regifting is misschien een afschuwelijk woord, zowel in de zin van harteloos geschenken weggeven als in de zin van het gebruik van het woord cadeau als een werkwoord, maar het kan een handige manier zijn om die ongewenste problemen op te ruimen. Dit bevrijdt niet alleen je huis van dingen die je niet wilt, maar je bespaart ook geld op het kopen van nieuwe cadeautjes voor mensen.

Het behoeft geen betoog dat u ervoor moet zorgen dat u uw item niet registreert aan de persoon die het aan u heeft gegeven, of aan iemand met wie ze samenwonen of die ze regelmatig zien. Zorg er ook voor dat het cadeau nog in onberispelijke staat is en dat je het opnieuw inpakt en een nieuw label gebruikt.

We suggereren niet dat je al je cadeautjes meteen uitlaadt zodra je je kerstpud hebt opgebruikt. Hopelijk worden de meeste van je cadeautjes met gratie en een glimlach op je gezicht geaccepteerd, ook al waren ze niet bepaald de 55-inch 4K OLED-tv waar je naar op zoek was.

Zorg ervoor dat u goed nadenkt voordat u een van uw persen laat vallen, en als u ze gaat verkopen of ruilen, wees dan discreet en houd rekening met de gevoelens van uw naasten. Je wilt toch niet dat je oudtante Mabel de Rudolph-sokken ziet waar ze de helft van haar pensioen aan heeft uitgegeven nu door de etalage van de plaatselijke liefdadigheidswinkel?

Geschreven door Max Langridge. Bewerken door Britta O'Boyle.