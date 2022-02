Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix ha introdotto una nuova funzionalità: la possibilità di eliminare manualmente programmi e film dalla riga "continua a guardare".

Ecco come - oltre a tutto ciò che devi sapere.

La maggior parte dei servizi di streaming ha una versione della riga "continua a guardare" di Netflix. È una delle prime cose che vedi quando apri Netflix su TV, telefono o laptop. In un'epoca in cui ci sono milioni di cose da trasmettere in streaming su dozzine di app di streaming, una riga "continua a guardare" ti aiuta a riprendere facilmente film, programmi e documentari che hai iniziato in precedenza e che devi finire.

Puoi finalmente sbarazzarti di film, programmi e documentari che non hai mai finito di guardare e che hai sempre ingombrato la riga "continua a guardare" dell'interfaccia utente di Netflix. Fondamentalmente sta dando a te e a tutti gli altri un po' più di controllo su ciò che vedi quando apri Netflix per la prima volta e ti consente di nascondere cose che potenzialmente hai iniziato, che non ti sono piaciute e che non vorresti più vedere.

La nuova funzionalità è già disponibile sulle app Web, mobili e TV di Netflix.

Per rimuovere un titolo, tutto ciò che devi fare è selezionarlo nella riga e scorrere verso il basso fino alla nuova opzione " Rimuovi da Continua a guardare ". Seleziona una volta per rimuoverlo; selezionare due volte per annullare rapidamente la rimozione.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Britta O'Boyle.