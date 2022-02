Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La stagione 2 di The Umbrella Academy si è sicuramente conclusa con un cliffhanger, ma cos'è la Sparrow Academy e in che modo i membri originali correggeranno la sequenza temporale?

Se questo non significa nulla per te, ti consigliamo vivamente di interrompere subito la lettura e guardare le stagioni 1 e 2 su Netflix .

Per il resto di voi, ecco tutto ciò che dovete sapere sulla stagione 3 di The Umbrella Academy.

La terza stagione di The Umbrella Academy andrà in onda quest'anno ma non abbiamo ancora una data precisa.

L'account Twitter dei fan @umbrellaacademy afferma che sarà "l'estate 2022".

THE UMBRELLA ACADEMY STAGIONE 3 - ESTATE 2022! pic.twitter.com/yesMqSFB14 — the umbrella academy ︎ aggiornamenti della stagione 3 (@umbrellaacademy) 29 gennaio 2022

Le riprese si sono concluse nell'agosto 2021, quindi è probabile che la fase di post-produzione sia quasi terminata. Ci aggiorneremo quando Netflix annuncerà una data ufficiale per la prima.

Come per le stagioni 1 e 2, la stagione 3 di The Umbrella Academy sarà esclusiva di Netflix in tutte le regioni in cui è disponibile il servizio di streaming, inclusi Stati Uniti, Regno Unito ed Europa centrale.

Come per le due stagioni precedenti, ci saranno 10 episodi nella terza stagione di The Umbrella Academy.

Distogli ora lo sguardo se vuoi evitare gli spolier per le stagioni 1 e 2.

Dopo aver salvato il mondo dall'apocalisse (di nuovo), i membri dell'Academy sono riusciti a tornare nel 2019 solo per ritrovarsi in una linea temporale diversa.

La Umbrella Academy è ora la Sparrow Academy, Reginald Hargraves è ancora vivo, così come Ben, e c'è una nuova banda di studenti superpotenti. Gli originali vorranno tornare alla loro linea temporale o questa è la loro nuova casa. Lo scopriremo senza dubbio in questa stagione poiché prende in prestito parte della trama dall'arco narrativo di Hotel Oblivion nei fumetti.

Il primo episodio TV si chiamerà "Meet the Family", che ti dà un breve indizio su cosa aspettarti. Tutto quello che sappiamo per certo è che lo showrunner Steve Blackman ha detto a Digital Spy che sarà "più selvaggio, più grande e più buffo" che mai.

Ha anche rivelato che ci saranno "alcuni cambiamenti sorprendenti in cui le persone adoreranno in qualche modo approfondire, e c'è molta crescita per questa famiglia quest'anno in un modo che le persone semplicemente non si aspetteranno".

L'intero cast originale ritorna, incluso Elliott Page nei panni di Vanya, e il superbo Robert Sheehan nei panni di Klaus, mentre una nuovissima collezione di attori interpreterà i ruoli dei bambini della Sparrow Academy.

Ciò include Justin Cornwell come Marcus, Britne Oldford come Fei, Jake Epstein come Alphonso, Genesis Rodriguez come Sloane e Cazzie David come Jayme. Il passero numero sei - Christopher - sarà interpretato da Existential Dread Inducing Psykronium Cube. Sì, è un misterioso cubo telechenetico.

Tutti i 20 episodi di The Umbrella Academy finora sono disponibili su Netflix.

Non c'è ancora un trailer in quanto tale. Tuttavia, un video teaser è apparso su Twitter sotto l'account ufficiale della Sparrow Academy nell'ottobre 2021.

Noi siamo il dono. Buon compleanno a noi! pic.twitter.com/rpdrcVaaDA — Accademia dei passeri (@thesparrowacad_) 1 ottobre 2021

Non è ancora noto se la stagione 3 di The Umbrella Academy sia l'ultima. Netflix deve ancora fare un annuncio sui piani futuri.

Scritto da Rik Henderson.