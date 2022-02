Jack Ryan Stagione 3: come guardare, cosa aspettarsi e come recuperare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Jack Ryan è stato un successo per Amazon Video . È basato sul protagonista più noto di Tom Clancy, Jack Ryan, un analista della CIA che si ritrova ritirato dal suo lavoro d'ufficio e gettato nell'azione.

Un eroe riluttante, Jack Ryan protesta spesso dicendo che è un analista piuttosto che un agente sul campo e questo conferisce a Ryan un fascino vulnerabile e si adatta all'inclinazione politica dei thriller di Clancy; Ryan è più intelligente di quanto sia forte e questo lo ha sempre reso un personaggio popolare.

La prima stagione di Jack Ryan è andata in onda nel 2018 ed è stato un titolo in vetrina per Amazon, essendo uno dei primi a offrire Dolby Atmos e Dolby Vision sulla piattaforma. La stagione 2 è andata in onda nel 2019, quindi l'attesa per la stagione 3 è stata lunga.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla stagione 3 di Jack Ryan, con alcuni dettagli che stanno emergendo sulla stagione 4.

La data di uscita della terza stagione non è stata annunciata. È stato confermato che la produzione è terminata, ma non c'è una data per quando entrerà a far parte della piattaforma.

C'è un suggerimento "Q2 2022" per il programma, quindi potrebbe apparire su Amazon Video nei prossimi due mesi.

Jack Ryan è un'esclusiva Amazon, quindi è disponibile per i membri Prime che possono trasmetterlo in streaming su Prime Video. C'è una prova di 30 giorni se non l'hai mai usato.

Le stagioni precedenti possono essere guardate anche su Prime Video.

Non c'è un trailer ufficiale per la stagione 3. Ci aspetteremmo che questo appaia quando ci sarà la conferma della data di uscita.

Le precedenti stagioni di Jack Ryan si sono svolte in sequenza da una all'altra e sappiamo che vedremo il ritorno di John Krasinski nei panni di Ryan, Wendell Pierce nei panni di James Greer e Abbie Cornish nei panni di Cathy Mueller. È stato confermato che Betty Gabriel si unirà al cast nel ruolo di Elizabeth Wright, capo della stazione.

La terza stagione vede Jack Ryan coinvolto nella cospirazione su cui sta indagando, vedendo il personaggio principale in fuga dalla CIA e coloro su cui stava indagando. Ciò vede l'azione svolgersi in tutta Europa, con una serie di luoghi confermati dai post sui social durante le riprese. Ryan sta ancora cercando di salvare il mondo dal conflitto, ma questa volta è anche lui nella cornice.

Un'altra missione è all'orizzonte. Dove in Europa vorresti vedere il viaggio di #JackRyan? — Jack Ryan (@jackryanamazon) 24 giugno 2021

Come per le stagioni precedenti, non c'è alcun collegamento con i libri originali di Tom Clancy, ad eccezione dei personaggi. Attualmente, non ci sono collegamenti ad altri film nel Ryanverse , anche se si ipotizza che un collegamento potrebbe essere creato attraverso un futuro film di Rainbow Six.

Si prevede che ci saranno otto episodi. La durata di ogni episodio è diversa, ma hanno una media di circa 50 minuti ciascuno.

Non è noto se verranno rilasciati tutti in una volta sola o se verranno rilasciati settimanalmente.

Sì, la quarta stagione di Jack Ryan è stata ufficialmente confermata, insieme a una delle nuove star dello show Michael Peña. Il ruolo esatto che Peña interpreterà è attualmente sconosciuto e non abbiamo sentito molto della trama della quarta stagione.

Sappiamo che Ryan, Greer e Mueller torneranno.

È rimasto impegnato. #JackRyan tornerà per la stagione 4. pic.twitter.com/yUyIX0KenA — Jack Ryan (@jackryanamazon) 14 ottobre 2021

