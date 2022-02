Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con il nuovo spettacolo di Amazon Prime, Reacher, che ha rilanciato il personaggio principale di Jack Reacher, le cose sono diventate un po' più complicate per coloro che cercano di passare dagli eccellenti libri di Lee Child per vedere alcune versioni sullo schermo delle sue intricate trame.

Qui, ti guideremo attraverso i dettagli chiave che devi sapere su come guardare lo spettacolo, nonché su come interagiscono con i film di Tom Cruise e se ci sono altre stagioni in arrivo.

Il nuovo programma TV uscirà su Amazon Prime Video il 4 febbraio 2022, quindi è proprio dietro l'angolo.

Ciò significa che, indipendentemente da dove risiedi, puoi semplicemente sottoscrivere un abbonamento o una prova Amazon Prime Video per ottenere l'accesso a Prime Video e poter guardare la stagione senza costi aggiuntivi.

squirrel_widget_237190

La cosa importante da capire è che lo show di Amazon è un riavvio completo del personaggio: non c'è continuità tra i due film di Tom Cruise, Jack Reacher e Jack Reacher: Never Go Back, l'ultimo dei quali è stato rilasciato nel 2016.

Il casting di Tom Cruise è stato notoriamente controverso poiché è un uomo particolarmente basso nonostante la sua significativa esperienza nei film d'azione, e Jack Reacher è descritto nei libri come praticamente gigante, oltre ad essere biondo.

Ciò significa che se stai cercando di guardare tutti gli adattamenti là fuori in questo momento, puoi praticamente farlo in due parti:

Per prima cosa, dai un'occhiata ai due film di Tom Cruise, a partire da Jack Reacher e poi passando a Never Go Back.

Quindi, puoi passare alla nuova serie Amazon, che ha scelto Alan Ritchson per il ruolo del protagonista.

squirrel_widget_6543967

Lee Child ha scritto una vasta gamma di romanzi di Jack Reacher, ciascuno incentrato sul suo eroe che arriva in una città, scopre che sta succedendo qualcosa di molto sbagliato e cerca di rimediare con mezzi spesso brutali.

I due film di Tom Cruise erano basati sui libri di metà serie One Shot e Never Go Back, sebbene giocassero un po' con le trame.

La nuova serie TV su Amazon è basata su Killing Floor, il primo romanzo di Reacher , e prende un ritmo più lento per scorrere il libro in otto episodi con un po' più di tempo dedicato a determinate sequenze.

squirrel_widget_6543996

Sono ancora i primi giorni per lo spettacolo Amazon Prime: come per tutti gli spettacoli di servizi di streaming, saranno le cifre di visualizzazione a determinare se ne verrà prodotto di più.

Speriamo che ottenga più tirature dal momento che il catalogo arretrato dei libri di Reacher contiene alcuni archi narrativi davvero ben fatti che racchiudono colpi di scena e suspense, ma nulla è garantito.

Scritto da Max Freeman-Mills.