Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Super Bowl è qui ancora una volta, e ciò significa che una serie di annunci ad alto budget di una miriade di aziende, inclusi i giganti della tecnologia, stanno utilizzando il più grande evento sportivo del paese per mostrare i propri prodotti. Quest'anno sono i Rams ad affrontare i Bengals il 13 febbraio. ma a chi importa? Siamo qui per le pubblicità pazze e costose che vanno in onda durante il grande gioco.

Mentre alcune aziende hanno già iniziato a pubblicare l'intero spot del Super Bowl online, altre stanno solo lanciando brevi teaser per suscitare entusiasmo. Abbiamo raccolto i migliori, di seguito.

Lo spot pubblicitario di Big Game di Amazon: Mind Reader (annuncio)

Gwyneth Paltrow Grande gioco teaser | Uber Don't Eats in arrivo il 13.02.22 (teaser)

Qualcosa di elettrico sta preparando | BMW USA x Arnold Schwarzenegger (teaser)

"A Lot in Common" Riunione del liceo di Demi Moore e Mila Kunis (annuncio)

"Idris chiama i suoi leggendari raggi per un consiglio" (teaser)

'Domande' con Megan Thee Stallion (teaser)

'Le impronte delle zampe' con Charlie Puth (teaser)

'Cosa stiamo facendo?' con Seth Rogen e Paul Rudd (teaser)

"Road to Super Bowl LVI" con Mannings, Jerome Bettis, Terry Bradshaw e Victor Cruz (annuncio)

'Evil Laugh' con Hannah Waddingham (teaser)

Pubblicità (teaser) del Sam's Club VIP Super Bowl LVI (56)

Nissan presenta: Thrill Driver (annuncio)

Rompicapo del cane Robo | La Kia EV6 completamente elettrica (teaser)

Affumica i tacchini con BIC EZ Reach Lighter, Snoop Dogg e Martha Stewart (teaser)

Squarespace x Zendaya Big Game (teaser)

Il Super Bowl è previsto per domenica 13 febbraio 2022, con il calcio d'inizio alle 18:30 ora orientale.

Questo è il Super Bowl LVI, o Super Bowl 56.

Il SoFi Stadium di Inglewood, in California, ospiterà per la prima volta il Super Bowl.

I Cincinnati Bengals giocheranno contro i Los Angeles Rams nel Super Bowl LVI.

I Bengals sono andati da 10 a 7 nella stagione regolare, hanno vinto l'AFC North per la prima volta dal 2015 e si sono guadagnati la testa di serie numero 4 nei playoff dell'AFC. Hanno sconfitto i Las Vegas Raiders (26-19) nel round di apertura, quindi hanno sconfitto i Tennessee Titans (19-16) e Kansas City Chiefs (27-24) per raggiungere il Super Bowl. I Los Angeles Rams erano anche la testa di serie numero 4 nei playoff della NFC dopo una stagione regolare da 12 a 5 e un titolo NFC West. I Rams sconfissero gli Arizona Cardinals (34 a 11), i Tampa Bay Buccaneers (30 a 27) e i San Francisco 49ers (20 a 17) per raggiungere il Super Bowl.

I Bengals hanno giocato due volte il Super Bowl, perdendo entrambe le volte contro i 49ers: 26 a 21 nel Super Bowl XVI nel 1982 e 20 a 16 nel Super Bowl XXIII nel 1989.

Nel frattempo, i Rams hanno avuto quattro precedenti apparizioni al Super Bowl, solo una delle quali ha vinto. Hanno vinto 23 a 16 sui Titans nel Super Bowl XXXIV nel 2000; ma hanno perso 31 contro 19 contro i Pittsburgh Steelers nel Super Bowl XIV nel 1980, 20 contro 17 contro i New England Patriots nel Super Bowl XXXVI nel 2002 e 13 contro 3 contro i Patriots nel Super Bowl LIII nel 2019.

Scritto da Maggie Tillman.