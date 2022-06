YouTube TV ora supporta l'audio 5.1 su Google TV, Android TV e dispositivi Roku

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - YouTube ha annunciato l'ampliamento della disponibilità dell'audio surround 5.1 su YouTube TV.

In precedenza l'audio surround di YouTube TV era disponibile solo su alcuni dispositivi, tra cui i prodotti Samsung, LG e Vizio. Ora YouTube sta estendendo il supporto a Google TV, Android TV e dispositivi Roku.

Per poterne usufruire al meglio è necessario disporre di uno di questi dispositivi compatibili e di un sistema di altoparlanti, ma per il resto sarà finalmente possibile godere del 5.1 su YouTube.

Stiamo ancora lavorando internamente e con i partner per abilitare il 5.1 su Apple TV, Fire TV e console di gioco e vi aggiorneremo qui quando saranno disponibili. Per l'elenco completo dei dispositivi attualmente compatibili, consultare il sito https://t.co/kfARTipLUG- YouTube TV (@YouTubeTV) 7 giugno 2022

YouTube non solo ha annunciato il supporto per Google TV, Android TV e Roku, ma sta anche lavorando per abilitare la compatibilità con altri dispositivi in futuro.

Questi dispositivi includono Apple TV, Fire TV e console. Quindi, se state aspettando con il fiato sospeso l'audio surround sul vostro dispositivo preferito, potreste non dover aspettare ancora a lungo.

YouTube afferma che ottenere l'audio surround 5.1 è facile:

"Se il vostro dispositivo e la vostra configurazione soddisfano i requisiti, otterrete automaticamente l'audio 5.1 ogni volta che è disponibile per il programma che state guardando... Tenete presente che alcuni canali di YouTube TV non offrono programmi con audio surround 5.1". Se si pensa di dover ricevere l'audio 5.1 per il programma che si sta guardando, il modo migliore per verificare se il programma ha l'audio surround è guardare i dettagli dell'audio in Statistiche per nerd".

Per aprire lo strumento Statistiche per i nerd, aprite l'app YouTube TV, andate su Impostazioni e selezionate l'icona del bug. Verranno visualizzati i dettagli del video in riproduzione e, se è dotato di audio surround, nella sezione Codecs verrà indicato AC-3/EAC-3.

Scritto da Adrian Willings.