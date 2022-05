I popolari spettacoli di Channel 4 saranno disponibili su YouTube

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La britannica Channel 4 ha annunciato che metterà più di mille ore del suo catalogo di show televisivi su YouTube in episodi completi, permettendo alle persone di guardarli online gratuitamente.

Il roster includerà panel show come 8 out of 10 Cats accanto a reality TV come SAS: Who Dares Wins, ma la chiave per Channel 4 è che metterà annunci pubblicitari prima e probabilmente durante gli spettacoli.

Questi saranno presumibilmente programmatici attraverso la piattaforma di YouTube, e potrebbero apparentemente rappresentare un nuovo flusso di entrate per un canale che è sotto la pressione pubblica del governo britannico per fare più soldi.

Channel 4 ha citato la demografia molto più giovane che YouTube serve rispetto alla TV in onda come un altro motivo importante per l'accordo, nella speranza che renderà il marchio più familiare per gli utenti più giovani.

Gli spettacoli televisivi caricati non dovrebbero essere troppo vecchi, anche - Channel 4 ha detto che alcuni spettacoli saranno caricati su YouTube 30 giorni dopo la loro messa in onda, il che suggerisce che potrebbe diventare un modo valido per recuperare le uscite relativamente recenti che si potrebbero perdere.

Ilcanale YouTube di Channel 4 è la destinazione presunta per gli spettacoli, quindi tienilo d'occhio se hai voglia di guardare un po' di TV online.

PC Gaming Week (9 - 13 maggio) in associazione con Nvidia GeForce RTX

Che tu sia un veterano del PC Gaming o un principiante assoluto, ti abbiamo coperto!

Visita il nostro hub di PC Gaming per ottenere tutte le ultime notizie e recensioni, controllare alcune grandi caratteristiche e trovare i dettagli dei migliori prodotti in circolazione.

Con un sacco di grandi contenuti che escono ogni giorno, assicurati di mettere la pagina tra i preferiti e tornare per la tua dose quotidiana.

Scritto da Max Freeman-Mills.