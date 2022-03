Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - YouTube TV sta finalmente testando il supporto per l'audio surround Dolby 5.1 su più dispositivi.

Il servizio di streaming TV in diretta di proprietà di Google prevede di testare il supporto su dispositivi Google TV, Android TV e Roku. In un tweet, YouTube TV ha annunciato che l'audio 5.1 "verrà lanciato su quei dispositivi" purché "tutto funzioni senza intoppi" durante il test. Se possiedi una Apple TV, Fire TV, Xbox o PlayStation, YouTube TV ha affermato che funziona ancora "internamente e con i partner" per lanciare il supporto su quelle piattaforme.

Stiamo ancora lavorando internamente e con i partner per abilitare 5.1 su Apple TV, Fire TV e console di gioco. Non ci piace farti aspettare, ma siamo entusiasti che tu ascolti presto l'audio 5.1. I nostri attuali dispositivi compatibili possono essere trovati qui: https://t.co/kfARTipLUG — YouTube TV (@YouTubeTV) 28 marzo 2022

La scorsa estate, YouTube TV ha annunciato per la prima volta che l'audio surround 5.1 sarebbe arrivato su "dispositivi selezionati". Attualmente supporta ufficialmente l'audio 5.1 su TV Samsung, LG e Vizio, nonché sui dispositivi di streaming Chromecast.

Tieni presente che puoi guardare solo alcuni programmi TV di YouTube con audio surround 5.1. Dipende se è disponibile per il programma che stai guardando e, ovviamente, hai bisogno di un dispositivo compatibile e di un sistema di altoparlanti che supporti 5.1. Hai anche bisogno della versione Cobalt 20 o successiva di YouTube TV, che puoi controllare selezionando la foto del tuo profilo nell'app YouTube TV, quindi facendo clic su Informazioni e selezionando Versione app.

Per ulteriori informazioni sui requisiti audio 5.1, incluso come controllare la tua versione Colbat, consulta la pagina di supporto di YouTube TV.

Scritto da Maggie Tillman.