Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nel 2016 YouTube ha lanciato Youtube Originals , una divisione guidata da Susanne Daniels che si dedica alla produzione di programmi e film premium per la piattaforma YouTube .

In molti modi, potrebbe essere vista come la risposta di YouTube a Netflix , proprio come YouTube Shorts è la risposta della piattaforma a TikTok .

La divisione ha subito molte iterazioni, è iniziata con film e programmi sceneggiati basati sui migliori creatori della piattaforma, come lo spettacolo Scare PewDiePie creato dai produttori esecutivi di The Walking Dead .

Successivamente YouTube Originals ha iniziato a concentrarsi su spettacoli più tradizionali in stile hollywoodiano e ha avuto un certo successo con la serie Cobra Kai , un sequel di The Karate Kid.

Alla fine, tuttavia, la divisione ha registrato pochi successi sin dal suo inizio.

Ora, il Chief Business Officer di YouTube, Robert Kynci, ha annunciato su Twitter che YouTube smetterà di produrre la maggior parte dei suoi contenuti YouTube Originals.

Un aggiornamento su YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) 18 gennaio 2022

La dichiarazione afferma: "Con la rapida crescita arrivano nuove opportunità e ora i nostri investimenti possono avere un impatto maggiore su un numero ancora maggiore di creatori se applicati ad altre iniziative, come il nostro Creator Shorts Fund, Black Voices Fund e la programmazione di Live Shopping, solo per citarne alcuni".

Il tweet rivela anche che Susanne Daniels lascerà l'azienda a marzo e che questo ha contribuito alla decisione di ridurre gli sforzi.

YouTube afferma che continuerà a onorare gli impegni esistenti per gli spettacoli in corso, che includono il prossimo spettacolo di fitness di Will Smith e la miniserie dietro le quinte di Alicia Keys.

Scritto da Luke Baker.