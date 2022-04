Puoi guardare Halo: The Series su YouTube ora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il primo episodio di Halo: The Series è ora disponibile per la visione gratuita su YouTube.

Debuttando la scorsa settimana, lo spettacolo live action di nove episodi è solitamente esclusivo di Paramount+ , ma il servizio di streaming offre l'intera premiere gratuitamente nella speranza di ottenere nuovi abbonati.

Purtroppo, questo è rilevante solo per i telespettatori statunitensi. Paramount+ deve ancora arrivare nel Regno Unito (sarà disponibile su Sky Q e Sky Glass nei prossimi mesi) e mentre il servizio è attivo in altri paesi, come Canada, Australia e Paesi nordici, l'episodio gratuito non è t disponibile lì.

In effetti, al momento non esiste un modo autorizzato per guardare Halo: The Series nel Regno Unito. Tuttavia, se desideri vedere l'episodio gratuito al di fuori degli Stati Uniti, puoi farlo utilizzando una VPN, dai un'occhiata al nostro pratico riepilogo dei migliori servizi VPN qui .

La versione YouTube dello spettacolo può essere trovata nella parte superiore di questa pagina, se sei in grado di visualizzarla.

Halo: The Series si concentra su Master Chief - John-117 - interpretato da Pablo Schreiber di Orange è la fama di New Black. Natascha McElhone di Designated Survivor interpreta la dottoressa Catherine Halsey, mentre Jen Taylor riprende il ruolo di voce di Cortana, una parte che ha interpretato durante il franchise del gioco.

Se riesci a guardarlo, è attualmente in streaming su Paramount+ ora.

Scritto da Rik Henderson.