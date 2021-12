Data di uscita della serie TV di Halo, come guardare, trailer e altro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo mezzo decennio di sviluppo infernale, una serie TV di Halo è quasi alle porte.

A partire dal 2022, sarà esclusivo di Paramount+ e ora ci vengono offerti dei trailer per stuzzicare il nostro appetito.

Ecco tutto ciò che devi sapere sullo spettacolo live-action di Halo.

Stiamo ancora aspettando una data ufficiale per la messa in onda della nuova serie di Halo. Tuttavia, Paramount+ ha confermato che arriverà "allinizio del 2022".

La serie sarà esclusiva di Paramount+ negli Stati Uniti e in altre regioni in cui opera il servizio di streaming.

Ciò significa che sarà disponibile su Sky nel Regno Unito, con Paramount+ in arrivo sulle piattaforme dellemittente - Sky Q e Sky Glass - il prossimo anno.

La conferma ufficiale sul conteggio degli episodi è ancora imminente.

La serie è stata originariamente commissionata da Showtime per 10 episodi, ma da quando la Paramount+ lha presa, sembra che sia stata ridotta a nove episodi, come elencato su IMDB.

Sebbene la nuova serie TV di Halo sarà senza dubbio il più grande e costoso adattamento live-action, non sarà il primo.

In passato ci sono stati tre notevoli tentativi di portare Halo sul piccolo schermo.

Il primo è apparso nel 2007, con lo sviluppatore originale Bungie che ha collaborato con il regista Neill Blomkamp (District 9) per creare un trio di cortometraggi live-action sotto il nome collettivo, Halo: Landfall. Sono stati rilasciati online per aiutare a promuovere Halo 3 in quel momento.

Il secondo grande tentativo è apparso nel 2012 come una serie web di cinque episodi chiamata Halo 4: Forward Unto Dawn. Ogni episodio durava 15 minuti e la serie è difficile da rintracciare in questi giorni. È stato ospitato da Netflix per un po, ma non è più così.

Infine, altre cinque serie di episodi sono state lanciate con la Master Chief Collection su Xbox One nel 2014. Halo: Nightfall ha avuto i migliori valori di produzione finora ed è ora disponibile per lacquisto o il noleggio da Xbox Store.

Il nuovo spettacolo si concentrerà principalmente su John-117, AKA Master Chief, che sarà interpretato da Pablo Schreiber (Orange is the New Black). Natascha McElhone di Designated Survivor interpreta la dottoressa Catherine Halsey, mentre Jen Taylor riprende il ruolo di Cortana, una parte che ha avuto in tutto il franchise.

Della troupe, forse la nomina alla regia più significativa è Otto Bathurst, che è probabilmente meglio conosciuto per il suo pluripremiato lavoro in Peaky Blinders.

Un primo trailer della serie Halo ha debuttato durante i The Game Awards giovedì 9 dicembre 2021. Puoi guardarlo qui sotto.

Puoi anche vedere alcuni teaser pubblicati dallaccount Twitter ufficiale dello show, incluso questo: