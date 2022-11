Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - State cercando di ridurre il vostro budget per lo streaming in vista dei mesi invernali. Lo capiamo. Il gasolio costa molto, così come la spesa. Se HBO Max è potenzialmente in bilico nei prossimi mesi, ecco come cancellarlo. È il modo più semplice e veloce, a patto che vi ricordiate dove avete sottoscritto il primo abbonamento al servizio di streaming video.

Chi vi fattura HBO Max?

Per annullare l'abbonamento a HBO Max, è necessario innanzitutto scoprire dove si è sottoscritto l'account HBO Max o chi emette la fattura per il servizio.

Gli abbonamenti a HBO Max sono disponibili tramite HBO Max stessa o tramite fornitori di fatture di terze parti (ovvero dove avete sottoscritto l'abbonamento o chi vi fattura HBO Max). Ad esempio, è possibile che l'abbonamento a HBO Max sia stato sottoscritto tramite l'app HBO Max per iOS, l'app HBO Max per Android o l'app HBO Max per Samsung TV. In tal caso, l'abbonamento è stato sottoscritto tramite i rispettivi fornitori terzi.

Come scoprire chi vi ha fatturato HBO Max

Per sapere chi vi fattura HBO Max, andate su HBOMax.com e poi:

Telefono o tablet: Toccare il proprio profilo (in alto a destra), poi l'icona Impostazioni, quindi toccare o scorrere fino a Abbonamento.

Toccare il proprio profilo (in alto a destra), poi l'icona Impostazioni, quindi toccare o scorrere fino a Abbonamento. Computer: Scegliere il proprio profilo (in alto a destra), quindi scegliere Impostazioni e trovare Abbonamento.

Scegliere il proprio profilo (in alto a destra), quindi scegliere Impostazioni e trovare Abbonamento. Dispositivo TV: Scegliere l'icona Impostazioni, quindi scegliere Account.

Da qui è possibile scoprire a chi viene addebitato l'abbonamento (disponibile solo per i profili Adulti). Anche l'estratto conto bancario dovrebbe fornire queste informazioni, oppure potete chiedere al vostro fornitore di TV se vi addebita il costo.

Come cancellare HBO Max

Una volta scoperto chi vi fattura HBO Max, potete procedere alla cancellazione del servizio. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente fino alla cancellazione. Per evitare un addebito, Warner Bros Discovery avverte che avete un paio di giorni prima dell'inizio del prossimo ciclo di fatturazione per annullare l'abbonamento. Quando si annulla l'abbonamento, si può continuare a guardare in streaming fino alla fine del periodo di fatturazione.

HBO Max

Se vi siete abbonati a HBO Max direttamente tramite HBO Max, procedete come segue sul vostro computer:

Andate su HBOMax.com sul vostro computer e accedete al vostro account. Scegliete il vostro profilo (in alto a destra), quindi scegliete Impostazioni e trovate Abbonamento. Scegliere Gestisci abbonamento. Non c'è l'opzione Gestisci abbonamento? Notate a chi viene addebitato l'abbonamento. Scegliere Annulla abbonamento. Confermate la cancellazione e prendete nota della data di scadenza.

Ora avete cancellato HBO Max in cinque passi!

Fornitori di fatturazione terzi

Se l'abbonamento a HBO Max è stato sottoscritto tramite un provider di fatturazione di terze parti, i passaggi per la cancellazione variano a seconda del provider di fatturazione. Warner Bros Discovery mette a disposizione delle pratiche pagine di supporto per alcuni dei più diffusi provider di fatturazione di terze parti. Per sapere come annullare l'abbonamento, cercate il vostro fornitore di fatturazione qui sotto:

Quanto costa HBO Max?

Dopo mesi di anticipazioni, HBO ha lanciato il suo piano di streaming ad-supported per HBO Max nel giugno 2021.

Il nuovo livello è più economico di 5 dollari rispetto al piano normale e costa solo 10 dollari al mese negli Stati Uniti. Si tenga presente che l'obiettivo di HBO è stato fin dall'inizio quello di offrire un'esperienza di contenuti privi di pubblicità, per cui molti si sono chiesti come mai il network abbia intenzione di iniziare improvvisamente a incorporare gli spot pubblicitari. I dirigenti promettono "un'esperienza pubblicitaria elegante e di buon gusto, rispettosa della grande narrazione".

Chi sceglie di abbonarsi al livello più economico non solo avrà i nuovi annunci "di buon gusto" di HBO Max, ma anche meno funzioni premium. La qualità dello streaming video sarà limitata a 1080p, riservando lo streaming in 4K al piano regolare. Inoltre, alcuni titoli non saranno disponibili per la visione offline e anche le prime dei film in giornata saranno limitate agli abbonati al piano normale.

Gli abbonati al piano ad-supported potranno infine vedere questi titoli; dovranno solo aspettare mesi dopo la fine delle finestre di uscita nelle sale negli Stati Uniti. Gli abbonati al piano ad-supported avranno comunque accesso agli HBO Max Originals.

