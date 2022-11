Gli streamer HBO Max e Discovery+ si fondono prima del previsto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver inizialmente dichiarato che HBO Max e Discovery+ si sarebbero fusi nell'estate del 2023, Warner Bros. Discovery afferma ora che la fusione avverrà invece in primavera.

La mossa vedrà Warner Bros. Discovery (WBD) fondere HBO Max e Discovery+ con i suoi due servizi di streaming prima del previsto, anche se la finestra esatta non è ancora stata condivisa al di là del vago periodo primaverile. La conferma è arrivata durante l'ultima conferenza stampa della società, quindi è sicuramente ufficiale.

Tuttavia, ci sono ancora molte domande da fare sulla fusione. Per cominciare, nessuno sembra ancora sapere come si chiamerà il servizio di streaming combinato. Tuttavia, alcuni contenuti di Discovery+ hanno già iniziato a spostarsi su HBO Max, suggerendo forse che quest'ultimo sarà utilizzato per il servizio combinato.

WBD non ha però finito con i suoi piani di streaming. L'azienda sta anche lavorando a un servizio di streaming gratuito e ad-supported che sarà lanciato nel 2023. Il presidente e amministratore delegato di WBD, David Zaslav, ritiene che "essendo l'azienda con la più grande library televisiva e cinematografica del settore", possa scegliere nuovi modi per rendere disponibili tali contenuti ai propri clienti. Uno di questi modi sembra essere la vendita di annunci pubblicitari.

L'inserimento di annunci pubblicitari nei contenuti in streaming è di gran moda in questo momento, anche se la maggior parte delle aziende vende anche un abbonamento. Sia Netflix che Disney+, ad esempio, hanno già lanciato o lanceranno a breve dei livelli con supporto pubblicitario.

Scritto da Oliver Haslam.