(Pocket-lint) - Elvis ha recentemente superato i 250 milioni di dollari al botteghino, diventando il secondo biopic più grande di tutti i tempi dopo Bohemian Rhapsody. Ora, alla sua settima settimana di uscita, la Warner Bros ci ha regalato il suo debutto in VOD.

Ecco come guardare Elvis, compreso se è già disponibile in streaming o a noleggio su Amazon Prime Video. Abbiamo anche fornito dettagli sulla trama del film e completato il tutto con alcuni trailer. Buon divertimento.

Elvis è un biopic del 2022 diretto da Baz Luhrmann, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner. Il film segue la vita di Elvis Presley, il Re del Rock n Roll, ma è raccontato dalla prospettiva del suo corrotto manager Colonnello Tom Parker. Il film è interpretato da Austin Butler nel ruolo del protagonista e da Tom Hanks nel ruolo di Parker. Si assiste all'ascesa di Elvis alla fama, al suo complicato rapporto con i genitori, il manager e la moglie, e ai 20 anni della sua vita da superstar riprodotti sul grande schermo. È un film imperdibile per i fan di Elvis, per gli amanti della musica e per tutti coloro che amano i drammi musicali.

Lisa Marie Presley pensa che Butler dovrebbe vincere un Oscar per la sua interpretazione di suo padre, Elvis. Ha scritto su Twitter che è "a dir poco spettacolare. Assolutamente squisito. Austin Butler ha incanalato e incarnato magnificamente il cuore e l'anima di mio padre". Ha continuato: "A mio modesto parere, la sua interpretazione è senza precedenti e FINALMENTE fatta in modo accurato e rispettoso. (Se non riceverà l'Oscar per questa interpretazione, mi mangerò un piede, haha)".

Elvis è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes il 25 maggio 2022 ed è stato distribuito in Australia il 23 giugno 2022 e negli Stati Uniti il giorno successivo.

Elvis è stato reso disponibile per il noleggio o l'acquisto in digitale il 9 agosto 2022.

La Warner Bros Pictures ha prodotto il film e ne detiene i diritti di distribuzione, ma questo non significa che sia possibile vederlo in streaming su HBO Max. Elvis è invece disponibile on demand per il noleggio o l'acquisto su Amazon e altre piattaforme digitali.

Pocket-lint ha incorporato l'ultimo trailer di Elvis in cima a questa pagina. Il primo trailer del film è qui sotto.

ELVIS di Baz Luhrmann | Trailer ufficiale

