Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - RIP HBO Max e Discovery+. Vi conoscevamo appena.

Due anni fa, all'inizio della pandemia, HBO ha unito HBO Now, HBO Go e l'app HBO standalone e ha creato quello che oggi conosciamo come HBO Max. Si tratta di un rivale diretto di Disney+ e Paramount+, che offre film HBO, programmi originali HBO Max e contenuti di vari marchi cinematografici e televisivi di WarnerMedia. Ora, con un colpo di scena a sorpresa (anche se se ne era parlato per la prima volta online settimane fa), Warner Bros Discovery ha annunciato che l'anno prossimo sostituirà HBO Max con un nuovo servizio di streaming. Ma non è tutto: Anche Discovery+ sarà inglobato in questo nuovo servizio di streaming video.

Ecco cosa c'è da sapere su questo drastico cambiamento nel mondo dello streaming.

Non è esattamente così. Il marchio ha i giorni contati e il servizio sarà sostituito da uno nuovo. Le prime notizie emerse alla fine dell'estate del 2022 parlavano di HBO Max in via di dismissione. Poi, durante una conferenza stampa del 3 agosto 2022, l'amministratore delegato di Warner Bros Discovery David Zaslav ha annunciato che sia HBO Max che Discovery+ saranno sostituiti da un nuovo servizio nell'estate del 2023. "HBO Max ha una serie di caratteristiche competitive, ma ha avuto problemi di prestazioni e di clienti", ha dichiarato Zaslav, ammettendo in pratica che il suo servizio di streaming di punta ha fallito in occasione di grandi eventi di anteprima come Mayor of Easttown, Euphoria e Succession.

Warner Bros Discovery ha poi suggerito che Discovery+ è alimentato da una tecnologia migliore e che sarà la chiave del suo nuovo servizio.

Discovery+ è stato lanciato all'inizio del 2022, ma a marzo 2022 contava solo 24 milioni di abbonati. In confronto, HBO Max è stato lanciato nel maggio 2022 e un anno dopo, secondo quanto riferito, aveva 70 milioni di abbonati a pagamento. E le notizie più recenti indicano che ha 77 milioni di abbonati a livello globale. Mentre HBO Max si concentra sui contenuti sceneggiati di HBO e sulla programmazione originale di Max, Discovery+ si concentra su contenuti non sceneggiati, come i reality show dei marchi Discovery. Dalla fusione di WarnerMedia con Discovery, avvenuta la scorsa primavera, si è parlato di un'unione tra HBO Max e Discovery+. Ora si prevede che i due servizi si fonderanno nel 2023.

"Pensiamo che il prodotto sarà superbo", ha dichiarato l'amministratore delegato di Warner Bros Discovery David Zaslav durante una conferenza stampa del 3 agosto 2022.

Attualmente il lancio è previsto per l'estate del 2023.

Warner Bros Discovery non ha annunciato il nome del nuovo servizio di streaming combinato HBO Max e Discovery+, né tanto meno il suo costo. Tuttavia, negli Stati Uniti, HBO Max costa 15 dollari al mese per lo streaming senza pubblicità o 10 dollari al mese per lo streaming con pubblicità. Discovery+ parte da 4,99 dollari al mese con pubblicità. È lecito pensare che il nuovo servizio possa costare fino a 20 dollari al mese, ma si tratterebbe di uno dei servizi di streaming più costosi finora.

In mezzo a tutti i cambiamenti apportati ai suoi servizi di streaming, la Warner Bros Discovery ha anche annunciato di aver cancellato una serie televisiva live-action del DCEU intitolata Batgirl. Lo show era stato girato e aveva superato la fase di post-produzione, ma ora non uscirà mai in DVD e nemmeno sui servizi di streaming. Altri film esclusivi di HBO Max sono stati contemporaneamente rimossi dal servizio di streaming, anche se sono ancora disponibili per l'acquisto o il noleggio.

Scritto da Maggie Tillman.