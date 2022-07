Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Con House of the Dragon, che sarà presentato a breve, HBO aggiungerà tutte le otto stagioni della serie originale di Game of Thrones al suo servizio di streaming HBO Max in 4K con supporto per HDR 10, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Chi è ossessionato dalla serie saprà che La casa del drago racconta la sanguinosa guerra civile scoppiata dopo la morte di Viserys I, che nella nuova serie HBO Max sarà interpretato da Paddy Considine. Viserys ha nominato erede la figlia maggiore Rhaenyra dopo la morte della prima moglie. Ma la sua seconda moglie ritiene che il trono debba passare ai suoi figli. Tra queste due donne nasce un conflitto che costringe tutte le casate di Westeros a scegliere da che parte stare. Questo infligge una ferita mortale alla dinastia Targaryen, un impatto che può essere rintracciato 170 anni dopo nella serie originale di Game of Thrones.

La visione della serie originale, che ha debuttato nel 2011 sulla HBO, vi aiuterà sicuramente a prepararvi alla Casa del Drago. La serie prequel uscirà su HBO Max negli stessi formati premium il 21 agosto 2022.

Per aiutarvi e farvi risparmiare tempo, Pocket-lint ha compilato un elenco di quattro episodi imperdibili di Game of Thrones che vi permetteranno di aggiornarvi il più possibile. Oltre a questi quattro episodi, abbiamo suggerito alcune letture: Una novella, un racconto e un libro di pseudo-storia, tutti scritti da George RR Martin. (Ha scritto la serie di romanzi fantasy "Le canzoni del ghiaccio e del fuoco", da cui è tratto Game of Thrones).

Infine, vi consigliamo di guardare uno speciale animato della serie originale di Game of Thrones. Tra tutto questo, preparatevi a tutto il Fuoco e il Sangue in arrivo in House of the Dragon.

Cosa guardare prima di House of the Dragon

Motivo: Conoscere tutte le casate di Westeros.

La Casa del Drago è ambientata nel 129 d.C., mentre Game of Thrones è ambientato nel 298 d.C.. Ma le famiglie che compongono le principali casate di Westeros sono ancora presenti. Nonostante lo show sia ambientato 170 anni prima degli eventi della serie originale, anche le famiglie hanno per lo più le stesse priorità: I Lannister si preoccupano del denaro, gli Stark del loro onore e i Targaryen del Trono di Spade. Sebbene ci siano delle eccezioni, queste ultime hanno un impatto maggiore.

Naturalmente, un altro motivo per guardare la puntata è quello di vedere per la prima volta le uova di drago che Daenerys riceve come regalo di nozze.

Motivo: Nascono i draghi.

Quando Daenerys (interpretata da Emilia Clarke in Game of Thrones) schiude le sue uova nel finale della prima stagione, è la prima volta che nasce un drago in 150 anni. Sembrava anche che Dany si fosse imbattuta in una sorta di formula che avrebbe potuto aiutare a far nascere i draghi, dato che aveva messo le uova nella pira funeraria di Khal Drogo e poi si era unita a loro mentre bruciava. Speriamo che La casa del drago mostri un po' di più della magia che sta dietro alla nascita dei draghi.

Forse scopriremo anche perché i Targaryen non sono riusciti ad allevarne altri per 150 anni.

Motivo: Shireen spiega la Danza dei Draghi e Daenerys cavalca Drogon.

Non possiamo non includere l'episodio che condivide il titolo con la guerra civile descritta in House of the Dragon.

In questo episodio, vediamo Daenerys diventare la prima persona a cavalcare un drago in un secolo e mezzo, cosa a cui dovremmo abituarci prima di House of the Dragon. Ma il vero motivo per guardare questo episodio è che spiega al meglio la Danza dei Draghi nella serie originale. Shireen legge una storia della guerra e ne parla con suo padre e Davos prima del macabro destino che la attende.

Motivo: Vedere i draghi di Dany in guerra e la Battaglia dei Bastardi.

Questo è uno degli episodi più emozionanti di Game of Thrones e dovrebbe definire le vostre aspettative per la Casa del Drago. Questo episodio segna la prima volta che vediamo la vera forza distruttiva dei draghi, poiché Dany trova la sua gente a Mereen assediata da un esercito più numeroso che non ha alcuna possibilità di sopravvivere una volta liberati i draghi. Nel frattempo, La battaglia dei bastardi offre anche uno degli sguardi più emozionanti su come si presenta una battaglia su larga scala a Westeros, cosa che non abbiamo visto abbastanza nel corso della serie. Con un budget più ampio e una storia caratterizzata da numerose battaglie più grandi di quella vista in questo episodio, speriamo di vedere molto di più di quello che questo episodio ci ha dato in House of the Dragon.

Motivo: Shireen narra tutti gli eventi della Danza dei Draghi, che culmina in un racconto su due Targaryen che combattono sui loro draghi in alto nel cielo.

Questo film d'animazione è stato incluso nel Blu-Ray della quinta stagione di Game of Thrones. È narrato da Kelly Ingram, che nella serie originale interpretava Shireen Baratheon. Il film è interpretato anche da Pedro Pascal (che interpreta Oberyn Martell) e Conleth Hill (che interpreta Varys). Il video dura 20 minuti. Potete vederne una copia su YouTube, qui sopra.

Motivo: La principessa e la regina è una novella di George RR Martin che mostra come il rapporto tra la principessa Rheanyra Targaryen e la regina Alicent Hightower si sia evoluto fino a sfociare in una guerra civile.

Rheanyra sarà interpretata da Emma D'Arcy e Milly Alcock in House of the Dragon. Viene nominata erede del padre, ma quest'ultimo si risposa con Alicent Hightower, interpretata da Olivia Cooke. Alicent avrà due figli dal Re e questo porterà a un'atmosfera di costante conflitto tra le due famiglie che vivono nella Fortezza Rossa. Alla fine, ogni membro della corte dovrà schierarsi, mentre il Re, ormai anziano, si aggrappa saldamente a un patto che è andato in frantumi.

Motivo: The Rogue Prince è un racconto breve di George RR Martin incentrato sulle conseguenze del fatto che Daemon Targaryen sia stato scavalcato nella linea di successione.

Matt Smith interpreterà Daemon in House of the Dragon. Daemon è l'erede del Trono di Spade, finché suo fratello Viserys (con l'aiuto del suo Primo Cavaliere, Otto Hightower) non decide che Daemon è un jolly troppo grande per affidargli il Trono di Spade. Questo porta alla nomina di Rheanyra a erede. Il prevedibile Daemon non è d'accordo con questa idea e parte per fondare il proprio regno in una catena di isole al largo della costa di Dorne, note come le Pietre dei Passi.

Motivo: Fuoco e sangue è una storia dei Re Targaryen scritta da George RR Martin.

È scritto dal punto di vista di un Maestro che scrive gli eventi decenni dopo, quindi non tutto ciò che contiene può essere considerato un fatto assoluto. Vi racconterà praticamente tutti gli eventi principali che accadono durante la Danza dei Draghi. Se siete lettori che desiderano saperne di più su ciò che è accaduto prima di Game of Thrones, questo è il libro che fa per voi.

Gli episodi aggiornati saranno disponibili nell'agosto 2022. Per poterli vedere in streaming su HBO Max è necessario essere in fascia premium senza pubblicità. L'abbonamento costa 14,99 dollari al mese.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Britta O'Boyle.