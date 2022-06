Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Warner Bros porterà il personaggio di Black Adam sul grande schermo quest'autunno, con un film autoconclusivo della DC Comics interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson nei panni del cattivo/antieroe titolare. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film di Black Adam, compreso quando sarà possibile vederlo in streaming online comodamente da casa.

Spesso ritratto come un cattivo, Black Adam ha una storia complicata che è stata riscritta più volte. È apparso sporadicamente per decenni e persino nella serie televisiva animata Shazam del 1981. Nella sua prima storia d'origine, Adam è stato definito come un antico faraone e il primo mortale a cui sono stati concessi i poteri di Shazam (il cui nome inizialmente stava per la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, la potenza di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio). Adam è praticamente un Superman malvagio.

Sarà interessante vedere se il personaggio diventerà un antieroe nel nuovo film di Black Adam. Il trailer accenna a un retroscena traumatico che coinvolge suo figlio e lascia intendere: "Ci sono eroi e cattivi. Gli eroi non uccidono le persone" - a cui Black Adam risponde: "Beh, io lo faccio".

Ecco il riassunto ufficiale della Warner Bros per il suo film su Black Adam:

"Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli dei egizi - e imprigionato altrettanto rapidamente - Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno".

Black Adam sarà distribuito da Warner Bros negli Stati Uniti il 21 ottobre 2022 e sarà disponibile in streaming 45 giorni dopo (quindi intorno al 5 dicembre 2022).

Black Adam è una produzione Warner Bros, quindi uscirà su HBO Max negli Stati Uniti 45 giorni dopo il debutto nei cinema. HBO Max costa 9,99 dollari al mese.

Il primo trailer del film della Warner Bros ha debuttato al CinemaCon 2022. Potete vederlo in cima a questa pagina.

Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra e scritto da Adam Sztykiel con Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Oltre a Dwane Johnson nel ruolo di Black Adam, spicca Pierce Brosnan. Interpreta Kent Nelson o Doctor Fate, un membro della Justice Society of America e figlio di un archeologo. Altri membri della JSA che compaiono sono Carter Hall o Hawkman (interpretato da Aldis Hodge), un archeologo in grado di volare; Albert Rothstein o Atom Smasher (interpretato da Noah Centineo), in grado di cambiare dimensioni e forza; e Maxine Hunkel o Cyclone (interpretata da Quintessa Swindell), che controlla il vento e genera suoni.

Black Adam è uno spin-off di Shazam (2019) ed è l'undicesimo film del DC Extended Universe (DCEU). Quindi, se ve la sentite, dovreste guardare il DCEU (vedi la nostra guida all'ordine di visione qui sotto). Non sembra essere una visione obbligatoria, ma è sempre divertente affrontare un superfilm avendo una solida conoscenza dell'universo.

