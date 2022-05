Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nel 2020 la HBO ha confermato che avrebbe realizzato una quarta stagione di Westworld. La terza stagione si è conclusa nel maggio dello stesso anno e, nonostante il forte calo di spettatori, lo studio ha dichiarato che gli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy sarebbero tornati per continuare il loro dramma fantascientifico dal budget elevato. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulla prossima stagione di Westworld.

Numero di episodi della stagione 4 di Westworld: Otto episodi

Ci sono spoiler di seguito.

Basata sul film del 1973 diretto dall'autore di Jurassic Park Michael Crichton, Westworld è una serie drammatica che, per le prime due stagioni, è stata ambientata in un parco a tema androide progettato per assomigliare al West. La terza stagione ha trascorso più tempo nel mondo umano e si prevede che la quarta stagione continuerà su questa strada, riprendendo le trame esistenti.

Si tenga presente che la terza stagione di Westworld si è conclusa con [spoiler] il Caleb di Aaron Paul che ha iniziato una rivoluzione, ed è stata incentrata sul viaggio di Bernard per comprendere il Sublime, un server segreto in cui alcuni host sono fuggiti. Caleb probabilmente continuerà la rivoluzione al posto di Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood), morta alla fine della terza stagione. Il destino di Dolores, tuttavia, sembra ancora sconosciuto. Sebbene Serac - un folle trilionario ormai morto la cui IA controllava l'umanità - abbia cancellato i ricordi di Dolores, tutti gli host devono morire perché lei sia davvero morta.

Per quanto riguarda le altre storie, ci aspettiamo che Maeve (Thandiwe Newton) continui a cercare sua figlia e che Charlotte Hale (Tessa Thompson) continui a costruire il suo esercito di host. Nella quarta stagione, inoltre, è probabile che l'umanità scenda ulteriormente nell'anarchia.

Data di uscita di Westworld 4 stagione: 26 giugno 2022

La quarta stagione di Westworld uscirà il 26 giugno 2022.

Westworld tornerà su HBO Max. Come le prime tre stagioni della serie, è possibile guardare la quarta stagione di Westworld sul servizio di streaming video della HBO negli Stati Uniti.

La quarta stagione sarà disponibile in streaming su Sky Atlantic e Now TV nel Regno Unito.

Gli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy tornano per la quarta stagione di Westworld. Anche Aaron Paul, Tessa Thompson, Ed Harris, Jeffrey Wright e Thandiwe Newton torneranno per riprendere i loro ruoli. Tornerà anche Evan Rachel Wood, anche se il suo personaggio, Dolores Abernathy, è stato [spoiler] ucciso nel finale della terza stagione.

Anche Aurora Perrineau di Prodigal Son si sarebbe unita al cast.

La HBO ha recentemente pubblicato su YouTube un teaser trailer criptico per anticipare la prima di Westworld a giugno. Potete vedere il trailer qui sopra.

Gli altri li inseriremo qui sotto non appena saranno disponibili.

Per essere veramente preparati alla quarta stagione di Westworld, è necessario guardare le stagioni dalla prima alla terza. Mi dispiace, non è possibile saltare queste ultime e riuscire a capire e godersi la nuova stagione.

È possibile guardare le prime tre stagioni su HBO Max negli Stati Uniti. Costa 14,99 dollari al mese e può essere annullato in qualsiasi momento.

Oppure potete acquistare le stagioni su Amazon:

È anche possibile noleggiare Westworld su Amazon Prime Video:

