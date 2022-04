Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Warner Bros ha riferito di aver dato il via libera a un sequel per The Batman di Matt Reeves, l'ultima entrata nel franchise di Batman con Robert Pattinson.

The Batman è uscito nel marzo 2022 e ha guadagnato 760 milioni di dollari al box office globale. È stato visto da 4,1 milioni di famiglie su HBO Max durante la prima settimana in cui era disponibile per lo streaming, secondo Deadline, che ha anche affermato che il dirigente della Warner Bros Toby Emmerich ha usato CinemaCon martedì per annunciare il sequel. Ha detto che sia Reeves che Pattinson torneranno per il nuovo film.

Attualmente, non si conoscono ancora molti altri dettagli.

Pocket-lint ha visto The Batman nelle sale, e mentre le opinioni sul film differiscono tra il nostro staff, sicuramente avrebbe potuto essere più breve, e alcune scene erano stridenti o di cattivo gusto. Ma il tono generale oscuro e genuinamente spaventoso, così come lo sfondo da thriller poliziesco, hanno reso un solido blockbuster che ci è piaciuto. Ha anche aggiunto un pizzico di realismo al personaggio di Bruce Wayne.

Dopo tutto, è un uomo adulto che indossa un mantello a forma di pipistrello per picchiare i teppisti nelle strade di Gotham City per vendicare i suoi genitori. The Batman lo rende dolorosamente ovvio nel corso di tre ore.

Ma è comunque un buon film - e apparentemente molti sono d'accordo, perché attualmente detiene un punteggio di recensione dell'85% su Rotten Tomatoes.

Speriamo che il sequel sia altrettanto divertente (ma non così lungo).

Scritto da Maggie Tillman.