HBO Max e Discovery+ da combinare come un unico servizio di streaming

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Warner e Discovery si fonderanno presto, formando il gruppo Warner Bros Discovery, e un dirigente ha rivelato i piani per la fusione anche delle rispettive piattaforme di streaming Discovery+ e HBO Max.

Secondo Variety , il CFO dell'organizzazione combinata, Gunnar Wiedenfels, ha annunciato la proposta durante la 30a conferenza annuale di Deutsche Bank sui media, Internet e le telecomunicazioni lunedì 14 marzo.

Ha detto che sono in corso i preparativi per portare i servizi di streaming sotto lo stesso banner, anche se non ha fornito una tempistica. Nel frattempo, opereranno separatamente ma ci sarà una qualche forma di raggruppamento per gli abbonati.

"Crediamo in un prodotto combinato anziché in un pacchetto", ha spiegato.

"Riteniamo che l'ampiezza e la profondità di questa offerta di contenuti rappresenterà una fenomenale proposta di valore per il consumatore.

"La domanda è che per arrivare a quel punto e farlo in un modo che sia effettivamente un'esperienza utente eccezionale per i nostri abbonati, ci vorrà del tempo".

Con ogni probabilità, la fusione si tradurrà in una nuova piattaforma disponibile negli Stati Uniti e in altri territori in cui è disponibile HBO Max . Tuttavia, cosa significhi per il Regno Unito non è chiaro.

Attualmente, mentre Discovery+ opera nel Regno Unito, i contenuti HBO sono esclusivi di Sky a causa di un accordo di lunga data.

Inoltre, non è chiaro cosa significhi per BT Sport, poiché presto si fonderà anche con Discovery .

squirrel_widget_4152470

Scritto da Rik Henderson.