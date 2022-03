Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - The Batman è finalmente nelle sale e WarnerMedia non perde tempo a capitalizzare il suo successo di critica. Lo studio ha annunciato di aver dato il via libera a uno spin-off televisivo che andrà direttamente al suo servizio di streaming HBO Max . Chiamata The Penguine (titolo provvisorio), è una serie limitata con Colin Farrell nel ruolo del protagonista.

Colin Farrell riprenderà il ruolo del Pinguino, alias Oswald Cobblepot, il cattivo di Batman. Basato sui personaggi creati da Bob Kane e Bill Finger per la DC, The Penguin mostrerà Cobblepot mentre scala i ranghi del mondo criminale di Gotham. In un comunicato stampa che annunciava l'ordine diretto alla serie , la Warner Media lo ha descritto come un dramma DC che "si espande sul mondo che il regista Matt Reeves ha creato per il blockbuster globale della Warner Bros Pictures 'The Batman' e si concentra sul personaggio interpretato da Farrell nel film".

Ogni storia ha un inizio. The Penguin (titolo provvisorio), una nuova serie limitata con protagonista Colin Farrell, è in arrivo su @hbomax . Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell e Lauren LeFranc saranno i produttori esecutivi. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe — DC (@DCComics) 9 marzo 2022

Variety ha riferito per la prima volta che lo spettacolo era in lavorazione già lo scorso settembre, ma la Warner Media non ha ancora fornito una data di uscita per The Penguin.

The Penguin sarà una serie limitata originale in esclusiva per HBO Max .

Negli Stati Uniti, HBO Max costa $ 14,99 al mese per il piano premium senza pubblicità. C'è anche un piano supportato da pubblicità per $ 9,99 al mese.

Il Pinguino sarà prodotto dal regista di The Batman Matt Reeves, insieme a Farrell, Dylan Clark e Lauren LeFranc, che è lo showrunner.

Attualmente, la Warner Media ha annunciato che Colin Farrell tornerà per la serie limitata solo dopo aver recitato nel film Batman uscito di recente. Penguin è noto per il suo cappello a cilindro, il monocolo e gli ombrelli mortali, ed è stato precedentemente interpretato dagli attori Burgess Meredith, Danny DeVito e Robin Lord Taylor.

Dato che lo spettacolo deve ancora iniziare la produzione, non ci sono trailer ufficiali.

Scritto da Maggie Tillman.