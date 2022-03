Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo diversi ritardi, The Batman di Matt Reeves è uscito nelle sale di tutto il mondo. Con Robert Pattinson nel ruolo del protagonista, il film racconta la storia del "secondo anno" di Bruce Wayne nei panni del Crociato Incappucciato. Descrive in dettaglio Batman che cerca di fermare l'Enigmista, che prende di mira l'élite di Gotham City. Ecco tutto ciò che devi sapere sul film, incluso quando puoi riprodurlo in streaming.

Questo ultimo riavvio del personaggio avrà luogo separatamente dal DCEU in corso. Interpreterà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e vedrà Matt Reeves diretto. Batman dovrebbe collaborare con il commissario Gordon (Jeffrey Wright) e Batwoman (Zoe Kravitz) per affrontare L'Enigmista (Paul Dano) e Il Pinguino (Colin Farrell). Ecco la sinossi ufficiale:

"Batman si avventura negli inferi di Gotham City quando un sadico assassino lascia dietro di sé una scia di indizi criptici. Quando le prove iniziano ad avvicinarsi a casa e la portata dei piani dell'autore diventa chiara, deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e portare giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge la metropoli".

The Batman (2022) è classificato PG-13 negli Stati Uniti e ha una durata totale di 2 ore e 56 minuti. Uff!

Ecco le principali star di The Batman:

Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman

nel ruolo di Bruce Wayne/Batman Zoe Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman

nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton/L'Enigmista

nel ruolo di Edward Nashton/L'Enigmista Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Il pinguino

nel ruolo di Oswald Cobblepot/Il pinguino Jeffrey Wright nel ruolo di Gordon

nel ruolo di Gordon Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth

The Batman (2022) è uscito nelle sale il 4 marzo 2022 negli Stati Uniti, nel Regno Unito e altrove. Il film è anche in programmazione nelle sale IMAX.

The Batman (2022) non è ancora disponibile per lo streaming online.

Nel 2021, WarnerMedia ha annunciato che sarebbe passato a una "finestra cinematografica di 45 giorni" nel 2022. Il CEO di WarnerMedia Jason Kilar ha anche detto al podcast Recode lo scorso dicembre che The Batman apparirà il giorno 46 su HBO Max. Ciò significa che, con The Batman che uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, il film dovrebbe essere disponibile per lo streaming su HBO Max il 19 aprile 2022.

Negli Stati Uniti, HBO Max costa $ 14,99 al mese per il piano premium senza pubblicità. Oppure puoi pagare $ 9,99 al mese per il piano supportato dalla pubblicità.

Finora sono stati pubblicati diversi trailer del film. Puoi controllare l'ultimo sopra. Ne abbiamo incorporati anche altri di seguito.

THE BATMAN - Trailer principale

Il Batman | Rimorchio ufficiale | DC

The Batman - DC FanDome Teaser

Il trailer di Batman - Il pipistrello e il gatto

Dovresti davvero guardare alcuni degli altri film e spettacoli di Batman per essere completamente preparato a guardare The Batman, anche se non è necessario. Fortunatamente, abbiamo un ordine di orologi ordinato qui:

