Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie Animali fantastici è stata letteralmente fantastica per i fan del mondo dei maghi. Ha esteso la sequenza temporale dell'universo di Harry Potter introducendo anche il franchise al pubblico più giovane di oggi e, grazie a un terzo film di Animali fantastici che sta per debuttare, sta per crescere e diventare ancora più magico.

In attesa, ecco tutto ciò che sappiamo finora su Animali fantastici 3, dalla data di uscita in streaming ai trailer, al cast e altro ancora.

Il film si chiama ufficialmente Animali fantastici: I segreti di Silente.

Un sequel di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald del 2018, Animali fantastici: I segreti di Silente è diretto da David Yates, con una sceneggiatura di JK Rowling e Steve Kloves. Vedrà Eddie Redmayne riprendere il ruolo di Newt Scamandro. Basato su Animali fantastici e dove trovarli della Rowling, un libro di accompagnamento ai romanzi di Harry Potter, i film di Animali fantastici sono effettivamente prequel dei film di Harry Potter. E l'ultima puntata si svolge negli anni '30 - con i babbani e le comunità magiche entrambe dirette alla guerra.

Ecco il riassunto ufficiale di Animali fantastici e dove trovarli:

"Il professor Albus Silente sa che il potente e oscuro mago Gellert Grindelwald si sta muovendo per prendere il controllo del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander di guidare un'intrepida squadra di maghi e streghe. Presto incontrano una serie di vecchi e nuove bestie mentre si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald."

L'uscita del film era originariamente prevista per il 12 novembre 2021. Tuttavia, a causa dei cambiamenti nel cast e della pandemia di COVID-19, la prima è stata ritardata più volte.

Di seguito sono riportate le informazioni disponibili sulla data di uscita nelle sale più recenti.

L'ultima data di uscita di Animali fantastici: I segreti di Silente è il 15 aprile 2022 nei cinema statunitensi.

L'ultima data di uscita di Animali fantastici: I segreti di Silente è l'8 aprile 2022 nei cinema del Regno Unito.

Animali fantastici: I segreti di Silente uscirà nelle sale, in esclusiva, per iniziare. È prevista la disponibilità per lo streaming su HBO Max 45 giorni dopo il suo debutto nelle sale.

Animali fantastici: I segreti di Silente presenta diversi membri del cast di ritorno e alcuni volti nuovi.

Il cast comprende Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates e Jude Law. I nuovi membri del cast includono Oliver Masucci, Richard Coyle e Maria Fernanda Cândido. Inoltre, Mads Mikkelsen sostituisce Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald.

Eddie Redmayne - Newt Scamander, un impiegato del Ministero della Magia britannico che lavora nella Divisione Bestie del Dipartimento per la Regolazione e il Controllo delle Creature Magiche.

- Newt Scamander, un impiegato del Ministero della Magia britannico che lavora nella Divisione Bestie del Dipartimento per la Regolazione e il Controllo delle Creature Magiche. Katherine Waterston - Tina Goldstein, un'Auror che lavora per il Magical Congress of the United States of America (o MACUSA in breve)

- Tina Goldstein, un'Auror che lavora per il Magical Congress of the United States of America (o MACUSA in breve) Dan Fogler - Jacob Kowalski, un veterano No-Mag (americano per Babbano) che ha combattuto nella prima guerra mondiale.

- Jacob Kowalski, un veterano No-Mag (americano per Babbano) che ha combattuto nella prima guerra mondiale. Alison Sudol - Queenie Goldstein, la sorella di Tina, che, nel primo film, ha lavorato al fianco di Tina nel Federal Wand Permit Bureau.

- Queenie Goldstein, la sorella di Tina, che, nel primo film, ha lavorato al fianco di Tina nel Federal Wand Permit Bureau. Ezra Miller - Credence Barebone, un giovane che è un Obscurial, ospite di un parassita della magia oscura chiamato Obscuru.

- Credence Barebone, un giovane che è un Obscurial, ospite di un parassita della magia oscura chiamato Obscuru. Callum Turner - Teseo Scamandro, fratello maggiore di Newt e collega impiegato del Ministero della Magia.

- Teseo Scamandro, fratello maggiore di Newt e collega impiegato del Ministero della Magia. William Nadylam - Yusuf Kama, un mago francese di origine senegalese e alleato di Newt.

- Yusuf Kama, un mago francese di origine senegalese e alleato di Newt. Poppy Corby-Tuech - Vinda Rosier, una delle leali seguaci di Grindelwald.

- Vinda Rosier, una delle leali seguaci di Grindelwald. Jessica Williams - Professoressa Eulalie 'Lally' Hicks, professoressa alla Scuola di Magia e Stregoneria di Ilvermorny, la versione americana di Hogwarts.

- Professoressa Eulalie 'Lally' Hicks, professoressa alla Scuola di Magia e Stregoneria di Ilvermorny, la versione americana di Hogwarts. Jude Law - Albus Silente, uno dei maghi più potenti e futuro preside di Hogwarts.

- Albus Silente, uno dei maghi più potenti e futuro preside di Hogwarts. Mads Mikkelsen - Gellert Grindelwald, il cattivo principale della serie Animali fantastici.

Sì. Puoi guardare l'ultimo (secondo) trailer nella parte superiore di questa pagina. Il primo è sotto.

Per prepararti a Animali fantastici 3, dovresti guardare tutti i film di Harry Potter e Animali fantastici che siano mai stati pubblicati. Fortunatamente, abbiamo un ordine di orologi ordinato qui:

Scritto da Maggie Tillman.