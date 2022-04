Cos'è Virgin Media Stream e quanto costa?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 offre ora un modo diverso per ottenere servizi TV e streaming se non si vuole o non si può avere la televisione via cavo o satellitare.

Chiamato Stream da Virgin Media, comprende un piccolo set-top-box, un telecomando e trasmette tutti i contenuti TV live e on demand su una connessione internet wireless o cablata.

Viene anche offerto senza contratto, così si paga solo per i pacchetti di intrattenimento che si desidera e si possono aggiungere e rimuovere ad hoc su base mensile.

Ecco tutto quello che devi sapere su Stream di Virgin Media, incluso quanto costa e come ottenerlo.

Stream di Virgin Media è un nuovo servizio e dispositivo Internet TV che permette agli utenti di guardare la TV in diretta e i contenuti on demand di Virgin TV e dei servizi di streaming partner, come Netflix, Disney+ e Prime Video di Amazon.

È esclusivo per i clienti a banda larga di Virgin Media ed è attualmente limitato a uno per famiglia - non c'è capacità multiroom con Stream al momento. Ha la ricerca vocale e il controllo attraverso il telecomando incluso, tuttavia.

Parte dell'appello è che tutti i canali e le piattaforme di streaming disponibili su Stream possono essere aggiunti su un contratto a rotazione di 30 giorni, in modo da poter tagliare e cambiare la tua linea di contenuti a seconda della scelta personale e delle finanze su base mensile. Questo è ottimo per chi è preoccupato per il costo della vita.

Inoltre, Virgin Media restituirà il credito Stream ai clienti ogni mese, con il 10 per cento del costo di ogni abbonamento. E, sono tutti inclusi in un'unica fattura, quindi è più facile tenere traccia della spesa.

Stream di Virgin Media i clienti ottengono anche l'accesso all'app Virgin TV Go per iOS/iPadOS e Android.

La scatola Stream from Virgin Media costa una quota fissa di 35 sterline. Non ci sono costi di installazione in quanto è possibile configurarlo facilmente da soli.

Il box include una vasta gamma di canali in HD come standard, più l'accesso a piattaforme di streaming gratuite, come BBC iPlayer e ITV Hub (presto ITVX).

Ci sono anche più abbonamenti di intrattenimento a pagamento che sono disponibili su contratti a rotazione di 30 giorni, in modo da poterli aggiungere o rimuovere su base mensile:

Costo: £12 al mese

£12 al mese Include: 25 canali HD, come Sky Max, Sky Showcase, Sky Showcase, Sky Documentaries, Sky Comedy, Sky Sports Mix, Eurosport, MTV e Gold

Costo: £4 al mese

£4 al mese Include: 7 canali, come Nick HD, Nick Jnr, Cartoon Network e Boomerang

Costo: 38,75 £ al mese

38,75 £ al mese Include: Tutti gli 8 canali Sky Sports in HD

Costo: £14.99 al mese

£14.99 al mese Include: Tutti i 11 canali Sky Cinema HD

Un pacchetto combinato Sky Sports HD e Sky Cinema HD è disponibile anche per 46,25 dollari al mese.

Costo: £18 al mese

£18 al mese Include: Tutti i 4 canali BT Sport in HD, più BT Sport Ultimate in 4K Ultra HD

Costo: Da £6,99 al mese (a seconda del livello)

Costo: £7.99 al mese

Costo: 4,99 sterline al mese

Si noti che è necessario abbonarsi a Netflix, Disney + e StarzPlay attraverso Virgin Media per ottenere il credito del 10 per cento indietro sulle spese di abbonamento, anche se è possibile collegare un account esistente al box per guardare i contenuti.

La scatola Stream from Virgin Media è minuscola - molto più piccola del telecomando incluso.

Può essere collegato via Wi-Fi e internet via cavo, anche se è necessario essere un cliente a banda larga di Virgin Media per usarlo. Si raccomanda anche di avere una velocità minima di internet di 50Mbps.

Ecco le specifiche complete:

Dimensioni: 80 x 80 x16mm

80 x 80 x16mm Connessioni: 1x HDMI v2.0b con HDCP 2.2, 1x Micro-USB per alimentazione e rete cablata passthrough

1x HDMI v2.0b con HDCP 2.2, 1x Micro-USB per alimentazione e rete cablata passthrough Wireless: Wi-Fi 5 a doppia banda (802.11ac), Bluetooth LE 4.2 (per il telecomando)

Wi-Fi 5 a doppia banda (802.11ac), Bluetooth LE 4.2 (per il telecomando) Sistema: Software RDK, interfaccia utente Horizon 4

Software RDK, interfaccia utente Horizon 4 Video: 4K 60fps con HDR(HDR10, HLG), HEVC, VP9

4K 60fps con HDR(HDR10, HLG), HEVC, VP9 Audio: Dolby Digital, Dolby Atmos passthrough

Dolby Digital, Dolby Atmos passthrough Potenza: Meno di 5W

Oltre ai pacchetti aggiuntivi di cui sopra, ci sono un certo numero di canali disponibili per guardare dal vivo senza costi aggiuntivi. Questi sono elencati di seguito:

BBC One HD

BBC Two HD

ITV 1 HD

Canale 4

Channel 4 HD

S4C HD

Canale 5 HD

ITV 2 HD

BBC Four HD

ITV 3 HD

Scegli

Quest HD

E4 HD

Film4 HD

Davvero

More 4 HD

Cbeebies HD

BBC News HD

CBBC HD

CITV

BBC Alba HD

BBC Parlamento HD

Dave

Drama

W HD

BBC Three HD

DMAX

5 USA

ITV 4 HD

Ieri

ITVBe HD

4Musica

5STAR

5Action HD

Quest Red

Sfida

4seven HD

5Selezionare

Blaze

FreeSports HD

CBS Reality

Tiny Pop

Grande! Film

BBC Scotland HD

Pop

Sky Arti

Sky Notizie

GB Notizie HD

TG4

RTE Uno

RTE Due

Sky Sport Racing HD

Anche il supporto delle app è ampio. Ecco le app disponibili al lancio:

Netflix

Disney+

Prime Video

YouTube

YouTube Bambini

Vimeo

BBC iPlayer

ITV Hub (ITVX)

Tutti 4

STV Player

Britbox

My5

Vevo

BBC Sounds

BaebleMusic

Dance TV

RadioLine

Al Jazeera

CNN

France24

Stream da Virgin Media sarà disponibile per i clienti a banda larga Virgin Media da mercoledì 27 aprile 2022.

Siamo ancora in attesa di dettagli ufficiali su come acquistare la scatola e aggiorneremo presto.

Scritto da Rik Henderson.