(Pocket-lint) - Il produttore di TV TCL ha collaborato in passato con Roku per le sue smart TV, ma ora ha adottato la piattaforma Fire TV di Amazon per i suoi ultimi apparecchi.

Disponibili da subito nel Regno Unito, in Germania, Spagna e Italia, i TV 4K HDR della serie CF630K sono disponibili con schermi da 50 e 55 pollici e sono dotati di Fire TV integrata. Questo include il supporto completo di Alexa attraverso un telecomando vocale incluso e l'accesso a tutti i servizi di streaming e alle app offerte da Fire TV Stick.

I modelli 50CF630K e 55CF630K supportano HDR10+ e Dolby Vision e utilizzano pannelli QLED (quantum dot). Inoltre, sono entrambi compatibili con Dolby Atmos (per l'alimentazione di una soundbar o di un sistema audio abilitato).

Sono dotati della tecnologia Game Master di TCL per il collegamento alle console, che include la modalità ALLM (Auto Low Latency Mode) per garantire che il televisore scelga le impostazioni giuste quando rileva un gioco.

I televisori sono abilitati a Freeview Play, per cui è possibile scorrere l'EPG per selezionare i programmi che si sono persi e trasmetterli istantaneamente attraverso il catch-up.

"Siamo entusiasti di lanciare la nostra prima serie di TCL Fire TV, che offre un'ampia selezione di contenuti di alta qualità che garantiscono un'esperienza visiva superba ai nostri clienti", ha dichiarato Frédéric Langin, vicepresidente di TCL Europe per le vendite e il marketing.

Entrambi i televisori sono attualmente disponibili con uno sconto di lancio su Amazon, che durerà fino all'11 novembre 2022. Il modello 50CF630K ha un prezzo normale di 379,99 sterline, ma ora è a 33,9 sterline, mentre il modello più grande 55CF630K ha un prezzo normale di 429,99 sterline, ma attualmente è a 389,99 sterline.

Scritto da Rik Henderson.