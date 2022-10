Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sul mercato c'è un nuovo Mini TV LED da 85 pollici che TCL ritiene debba trovare posto nella vostra casa. Forse ha ragione.

TCL ha sicuramente inserito tutte le specifiche e le parole d'ordine giuste in questo apparecchio. Innanzitutto, c'è l'enorme schermo da 85 pollici che supporta la tecnologia di retroilluminazione Mini LED. Questo dovrebbe garantire neri più profondi, colori più vivaci e un'immagine complessivamente piacevole da guardare, aiutata dalle 448 zone di controllo del contrasto distribuite sul pannello.

Il pannello è ovviamente a 4K e ha una frequenza di aggiornamento variabile che arriva fino a 120 Hz, per un divertimento di gioco più fluido. TCL afferma che esiste una modalità di gioco automatica appositamente progettata per questo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Come per tutti i buoni televisori di oggi, sono supportati tutti gli HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG. Inoltre, TCL afferma che la sua tecnologia AiPQ Engine utilizza l'apprendimento automatico per sfruttare i suoi tre algoritmi principali di qualità dell'immagine: Smart HDR per colori particolarmente vivaci, Smart 4K Upscaling per immagini più nitide e Smart Contrast per immagini migliori. Tutto ciò sembra impressionante, ma dovremmo provarlo per sapere se si tratta solo di marketing.

Tutto questo non ha importanza se non si può collegare nulla al nuovo televisore, ma TCL promette porte HDMI 2.1 e il supporto per AMD FreeSync Premium. Ci sono anche dei piedini regolabili per il televisore che dovrebbero garantire la possibilità di posizionare questo enorme televisore quasi ovunque, indipendentemente dalle dimensioni del vostro supporto.

Quanto costerà tutto questo? TCL afferma che il televisore Serie 6 da 85 pollici (85R655) è ora disponibile al prezzo di 1.999,99 dollari, che sembra ragionevole considerando la tecnologia coinvolta.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.