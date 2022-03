Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - TalkTalk ha introdotto un nuovo TV box che offre Ultra HD, oltre 70 canali e servizi on demand utilizzando la piattaforma intelligente di Netgem.

Il TalkTalk TV 4K Box è stato realizzato in collaborazione con Netgem ed è disponibile per i clienti TalkTalk a banda larga in fibra nuovi ed esistenti.

Include l'accesso a Netflix, Amazon Prime Video e YouTube in 4K, oltre all'app TV di TikTok e un'ampia selezione di altre applicazioni di streaming. Ora sono disponibili anche Britbox, oltre ai consueti servizi di recupero gratuiti, come BBC iPlayer e ITV Hub.

Inoltre, i clienti possono collegare il proprio HDD USB o memory stick per registrare i programmi dal vivo per riprodurli in seguito.

È supportato anche il controllo vocale, con la compatibilità con Alexa integrata nella confezione.

Il prezzo parte da £ 4 al mese in aggiunta a un piano Internet in fibra esistente o nuovo. Puoi scoprire come ottenere il TalkTalk TV 4K Box qui .

"La nostra priorità è assicurarci di fornire i migliori pacchetti di intrattenimento e fibra sul mercato, a un ottimo rapporto qualità-prezzo", ha affermato Jonathan Kini, amministratore delegato del settore consumer di TalkTalk.

"Ecco perché siamo lieti di collaborare con Netgem per rilasciare il TalkTalk TV 4K Box, portando un intrattenimento di livello superiore ai nostri clienti e un facile accesso a TikTok, Netflix e Prime Video".

Scritto da Rik Henderson.