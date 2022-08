Andor riceve un nuovo trailer e una nuova data di uscita

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La prossima grande serie televisiva di Star Wars è stata (molto) spostata nel calendario delle uscite Disney: Andor inizierà a essere trasmessa in streaming il 21 settembre 2022, anziché il 31 agosto.

Questo ritardo potrebbe però essere compensato dal fatto che ora la serie debutterà con una serie di tre episodi che saranno disponibili tutti nello stesso momento.

La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer della serie che rende molto più chiaro il tipo di storia che possiamo aspettarci di vedere.

Oltre alla storia delle origini di Cassian Andor di Rogue One, sembra che assisteremo alla nascita della Ribellione, guidata dall'interno dell'Impero da personaggi come Mon Mothma e altri.

Forest Whitaker tornerà a vestire i panni dell'inquietante combattente per la libertà Saw Gerrera, con un aspetto più giovane e un po' meno affaticato rispetto a quello che ha durante l'azione di Rogue One, più avanti nella linea temporale.

La serie racconterà i tumultuosi tentativi dei vari ribelli di mettere insieme un gruppo e una strategia coerenti, e l'ultimo trailer in realtà non si concentra nemmeno tanto sullo stesso Andor.

Ci sono alcuni scorci di immagini molto belle in alcuni punti, ed è chiaro che passeremo più tempo sulla città-pianeta Coruscant di quanto non abbiamo fatto da anni, il che è rinfrescante dato che era un luogo memorabile nei film prequel.

Scritto da Max Freeman-Mills.