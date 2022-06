Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per i fan di Star Wars che hanno sottoscritto un abbonamento a Disney+, nei mesi e negli anni a venire sono in arrivo diversi spettacoli, ma forse il più misterioso al momento è The Acolyte.

Il film ci porterà in una parte della linea temporale della serie che non abbiamo mai visto prima nei film o negli spettacoli e promette di esplorare alcune storie interessanti. Ecco tutti i dettagli che dovete sapere.

Non abbiamo molte informazioni certe sulla data di uscita di The Acolyte, a parte il fatto che è sicuramente in arrivo - Disney e LucasFilm hanno mostrato il suo logo alcune volte come parte della prossima serie di spettacoli di Star Wars, dopo tutto.

Tuttavia, al momento si ritiene che la serie sia ancora in fase di casting dei personaggi e di preparazione per la produzione, che pare sia prevista per la fine del 2022 o l'inizio del 2023. Ciò significa che non crediamo che vi siederete a guardare lo show prima della fine del 2023 o addirittura all'inizio del 2024.

La buona notizia, quando si tratta di una serie prodotta per Disney+, è che possiamo ancora dirvi con assoluta certezza come potrete guardarla: sul servizio di streaming Disney, ovviamente.

Sulla base dell'approccio adottato per The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e altri, siamo anche abbastanza sicuri che ci si possa aspettare una programmazione settimanale degli episodi, piuttosto che un dump in stile Netflix dell'intera stagione pronto per l'abbuffata.

Non sono stati annunciati casting ufficiali per la serie, quindi non sappiamo chi apparirà sui nostri schermi in The Acolyte. Conosciamo però la showrunner, Leslye Headland, che ha già lavorato a serie come Russian Doll.

Si tratta di una stella nascente e, stando alle interviste rilasciate finora, sembra che prenderà una direzione interessante.

Sebbene l'unica informazione ufficiale che abbiamo su The Acolyte sia il titolo, Vanity Fair ha scovato alcuni dettagli succosi in un'intervista con la Headland nel maggio 2022, dandoci parecchi elementi su cui basarci.

Innanzitutto, sappiamo che la serie sarà ambientata circa 100 anni prima de La minaccia fantasma, durante il declino di quella che la timeline di Star Wars chiama l'Alta Repubblica, un periodo di pace e prosperità.

Il periodo è stato ampiamente esplorato nei romanzi e nei fumetti e si caratterizza per l'autocompiacimento dei Jedi vestiti di bianco e oro che non riescono a immaginare il ritorno della minaccia Sith.

Il titolo di The Acolyte potrebbe derivare da un credente nel lato oscuro che è disposto a fare qualsiasi cosa per riportare in vita i Sith, se le voci sono fondate.

Headland ha dichiarato che la serie potrebbe concentrarsi sui "cattivi" in uno dei pochi momenti di Star Wars in cui sono effettivamente in inferiorità numerica.

Si vocifera che lo show abbia in programma anche l'utilizzo di personaggi familiari tratti dagli eccellenti giochi di Knights of the Old Republic, tra cui l'iconico Darth Revan. Questo sarebbe interessante visto che è in arrivo un remake del primo gioco, che potrebbe collegarsi bene alla storia.

Ora, la tempistica dell'inclusione di questi personaggi significa che potremmo sentirne parlare solo sotto forma di dialoghi o vederli in flashback, ma resta il fatto che sembra che avremo un sostanziale rafforzamento del lato Sith della faccenda.

Scritto da Max Freeman-Mills.