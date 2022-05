Andor su Disney+: Data di uscita, trama, cast e dettagli della serie prequel di Rogue One

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - "Se lo stiamo facendo davvero, voglio aiutare", dice Cassian Andor in Rogue One - e Andor è pronto a espandere il suo ruolo nell'universo di Star Wars con la sua serie personale, in arrivo su Disney+.

Disney+ investe nelle storie di Star Wars: abbiamo visto il successo di The Mandalorian, la rivitalizzazione di Boba Fett e, più recentemente, l'approfondimento della storia di Obi-Wan Kenobi.

La prossima mossa ci porta nel territorio dei prequel di Rogue One. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Andor.

31 agosto 2022

Andor uscirà il 31 agosto 2022 con un lancio di due episodi, in esclusiva su Disney+.

È stato confermato che la serie sarà composta da 12 episodi, di cui due per iniziare, mentre per i successivi 10 episodi è prevista un'uscita settimanale.

Sì, sembra che ci saranno altri 12 episodi, anche se, secondo Variety, non si tratterà di stagioni, ma di una Parte 2. Le riprese inizieranno nel novembre del 2021.

Le riprese inizieranno nel novembre del 2022, quindi l'uscita è prevista per il 2023.

#Andor, una serie limitata, in streaming il 31 agosto su @DisneyPlus. pic.twitter.com/J00VgyU1DB- Star Wars (@starwars) 26 maggio 2022

Secondo la Disney:

La serie "Andor" esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor alla scoperta della differenza che può fare. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti sono stati coinvolti. È un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Il trailer (che potete vedere qui sotto) è cupo e ci mostra un'epoca di oppressione nella galassia, il potere dell'Impero e i semi della ribellione che vengono gettati. Si intravede il Senato Galattico, si vedono i clone troopers e si approfondisce la storia dei ribelli che ci porta in Rogue One - e che già conosciamo in Una nuova speranza. Abbiamo l'impressione che si tratterà della differenza che le piccole persone possono fare contro il grande potere - una classica situazione di ribellione.

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, si apprendono ulteriori dettagli sull'ambientazione di Andor. La storia inizia con la distruzione del pianeta natale di Cassian Andor, che si vede rifugiato e si rivolge alla ribellione. Ma non si tratta solo della vita di Cassian Andor, la nuova serie seguirà in parallelo la vita di Mon Mothma, il leader dei ribelli, e ci mostrerà come questi due personaggi si scontrano nella loro ascesa contro l'impero.

Secondo quanto riferito, Andor è ambientato 5 anni prima di Rogue One - e questo ci fa chiedere se vedremo anche il passaggio dai clone troopers agli Stormtroopers all'interno della storia di Andor.

Certamente sì. Questo trailer è stato rilasciato il 26 maggio 2022 alla Star Wars Celebration. Trattandosi di un teaser trailer, ci aspettiamo che ne seguano altri più vicini al lancio.

L'elenco del cast di Andor è impressionante, con diversi personaggi che riprendono ruoli da Rogue One, il che significa che ci sarà una grande continuità. Non tutti i personaggi sono stati confermati:

Diego Luna - Cassian Andor

Genevieve O'Reilly - Mon Mothma

Stellan Skarsgard -

Adria Arjona

Denise Gough

Kyle Soller

Forest Whitaker - Saw Gerrera

Fiona Shaw

Tony Gilroy, che ha co-scritto la sceneggiatura di Rogue One, è il creatore e lo showrunner, quindi ci aspettiamo che sia strettamente collegato al film Rogue One.

La serie sarà disponibile esclusivamente su Disney+.

squirrel_widget_187869

Se volete recuperare la trama, il film più importante sarà probabilmente Rogue One, che introduce il personaggio di Cassian Andor.

È possibile trovare una cronologia completa dei film e degli spettacoli di Star Wars qui, e la sezione più interessante è quella iniziale, che riguarda l'ascesa dell'Impero, prima di arrivare a Una nuova speranza.

Scritto da Chris Hall.