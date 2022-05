Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - The Mandalorian è una delle serie più popolari dell'universo di Star Wars, che genera più entusiasmo da parte dei fan di alcune uscite nelle sale cinematografiche.

La seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa nel dicembre 2020, e i fan impazienti hanno atteso a lungo notizie sul prossimo episodio. Siamo lieti di annunciare che la notizia è finalmente arrivata e abbiamo tutte le informazioni su come e quando potrete vederla.

In uscita a febbraio 2023

In esclusiva per Disney+

La data di uscita di The Mandalorian Season 3 è stata annunciata alla Star Wars Celebration nel maggio 2022, e potremo scoprire cosa succederà con Grogu e Din nel febbraio 2023.

Come per le stagioni precedenti, sarà un'esclusiva del servizio di streaming Disney+. Ci aspettiamo che venga rilasciato un episodio a settimana come le stagioni precedenti, ma questo non è ancora stato confermato.

Mentre gran parte della trama rimane un mistero, i dettagli rivelati nel trailer mostrato alla Star Wars Celebration ci danno qualche indizio su ciò che possiamo aspettarci:

Sembra che gran parte della trama della terza stagione sarà incentrata sugli eventi dell'episodio Il libro di Boba Fett, molto incentrato sui Mandaloriani. Din Djarin è stato scartato dai Figli della Guardia perché si è tolto l'elmo. Quindi, ora deve tornare a Mandalore per immergersi nelle "Acque vive" ed essere perdonato per il suo passo falso.

Alla fine della Stagione 2, Din Djarin ha sconfitto il Moff Gideon in battaglia, aggiudicandosi il possesso della Darksaber. Chi ottiene la Darksaber è considerato il leader dei Mandaloriani e sappiamo che Bo-Katan si considera il legittimo proprietario. Siamo abbastanza certi che tenterà di sconfiggere Din nella prossima stagione.

Per il resto, la maggior parte della trama rimane una speculazione, e non vediamo l'ora di vedere dove andrà a parare.

Il trailer della terza stagione è stato presentato alla Sar Wars Celebration nel maggio 2022, ma non è ancora stato rilasciato al pubblico. Aggiungeremo questo trailer, insieme ad altri, a questo articolo non appena saranno disponibili.

Nel frattempo, date un'occhiata al nostro articolo completo su tutto ciò che sappiamo finora su The Mandalorian Stagione 3, compreso come recuperare le stagioni precedenti.

