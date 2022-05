Obi-Wan Kenobi ottiene un trailer più lungo per lo Star Wars Day

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La prossima serie TV di Obi-Wan Kenobi ha un altro trailer per stuzzicare l'appetito degli spettatori, in onore dello Star Wars Day di oggi. Si tratta di uno sguardo più lungo alle tribolazioni che il Maestro Jedi in clandestinità affronterà nella serie.

Lo show uscirà alla fine di maggio, dopo che le voci che lo davano in uscita oggi in onore di "May the fourth be with you" si sono rivelate lontane dalla realtà.

Il giorno non sarebbe mai passato senza qualcosa che lo segnasse, però, e la Disney l'ha obbligato con un bel trailer che termina con le più forti anticipazioni sulla presenza di Darth Vader nella storia, interpretato ancora una volta da Hayden Christensen.

Nel frattempo, otteniamo anche alcune linee vocali reali da Ewan McGregor come Obi-Wan, esortando Owen Lars ad accettare che Luke Skywalker avrà bisogno di addestramento una volta che sarà abbastanza grande per usare la forza e che sarà accolto con un certo rifiuto.

Ci sono anche molte inquadrature che stabiliscono la potenza delle forze inquisitorie che chiaramente daranno la caccia a Obi-Wan per tutto lo show, e sembrano piuttosto difficili da conquistare. Naturalmente, sappiamo che Obi-Wan sopravviverà data la sua presenza nei film originali di Star Wars, ma ci sarà comunque un pericolo.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Chris Hall.