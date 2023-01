Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha condiviso un teaser trailer del suo prossimo film su Gran Turismo®, che arriverà nei cinema quest'estate. Durante il CES 2023, lo studio ha rivelato un primo sguardo all'adattamento con protagonisti Archie Madekwe, Orlando Bloom e David Harbour. Il filmato promozionale del dietro le quinte include ovviamente riprese di una pista da corsa e di auto sportive, oltre a spezzoni del videogioco.

Leggi: Consigli e trucchi per iniziare Gran Turismo 7

Se siete entusiasti di Gran Turismo, ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film.

Film di Gran Turismo (2023): Cosa c'è da sapere

L'anno scorso Sony Pictures ha annunciato ufficialmente il titolo del prossimo adattamento cinematografico del popolare videogioco Gran Turismo di Kazunori Yamauchi e Polyphony Studios. Ricordiamo che Gran Turismo è sulla tabella di marcia della Sony almeno dal 2013, quando The Wrap ha affermato che i produttori di Cinquanta sfumature di grigio Mike De Luca e Dana Brunetti erano in trattativa per dirigere un film d'azione basato sulla serie di videogiochi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il nuovo film della Sony, intitolato Gran Turismo, sarà diretto da Neill Blomkamp. Secondo Deadline, che ha condiviso per primo il logline di Sony che delinea la trama del film, esso si basa sulla storia vera di Jann Mardenborough: "Il film è la storia definitiva della realizzazione dei desideri di un adolescente giocatore di Gran Turismo, le cui abilità di gioco hanno permesso di vincere una serie di concorsi Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa".

Gran Turismo (2023) film: Data di uscita

Data di uscita nelle sale

Sony distribuirà in esclusiva Gran Turismo® nei cinema di tutto il mondo a partire dall'11 agosto 2023.

Data di uscita in streaming

Non è ancora stata rivelata una data di uscita in streaming per Gran Turismo.

Gran Turismo (2023) film: Il cast

Gran Turismo è interpretato da Archie Madekwe nel ruolo di un videogiocatore adolescente che aspira a diventare un pilota di auto da corsa e vince un concorso Nissan. Nel cast figurano anche David Harbour, Darren Barnet, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou, Orlando Bloom e persino Geri Horner (che forse conoscerete meglio come Ginger Spice). Il regista sudafricano Neill Blomkamp ha diretto questa produzione a grande budget. È noto per film come District 9, Elysium e Chappie. La sceneggiatura è stata scritta da Jason Hall e Zach Baylin. Il film è prodotto da Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan e Dana Brunetti.

Gran Turismo (2023) film: Trailer

Il regista Blomkamp ha terminato le riprese di Gran Turismo in Ungheria solo pochi mesi fa e, stando a quanto riferito da Sony, è attualmente in fase di post-produzione, quindi il teaser trailer non include in realtà molte riprese del film in uscita. Tuttavia, è possibile farsi un'idea di cosa aspettarsi, oltre a dare un'occhiata al dietro le quinte. Il trailer, della durata di un minuto, è visibile qui sopra.

Si tratta dell'unico trailer finora disponibile, a partire da gennaio 2023.

Scritto da Maggie Tillman.