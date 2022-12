Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Spider-Man: Into the Spider-Verse ha conquistato il mondo quando è uscito nel 2018, con un bellissimo stile d'animazione e una storia sentita che ha conquistato il pubblico e la critica.

Ora sono previsti due sequel, il primo dei quali arriverà a metà del 2023, intitolato Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ecco tutti i dettagli chiave da sapere, compresa la data di uscita e tutti i trailer finora rilasciati.

Data di uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse

L'uscita nelle sale di Across the Spider-Verse è prevista per il 2 giugno 2023, molto tempo dopo la data inizialmente prevista per l'aprile 2022.

Il film ha avuto una gestazione interessante: inizialmente era stato annunciato che sarebbe uscito in due parti, una un anno dopo la prima, sottotitolate "Parte 1" e "Parte 2", ma poi la cosa è stata abbandonata.

I film saranno ancora due, ma il terzo film avrà un titolo proprio: Spider-Man: Oltre lo Spider-Verse (in uscita il 29 marzo 2024).

Come guardare Spider-Man: Oltre lo Spider-Verse

Poiché si tratta di un film della Sony e non di un film prodotto da un team interno della Marvel o da un'azienda come Netflix, non sarà possibile vedere Across the Spider-Verse in streaming subito dopo l'uscita nelle sale.

Dovrete invece attendere l'acquisto su richiesta e l'uscita di DVD o BluRay prima di poterlo guardare a casa.

Quindi, per il momento, segnate in agenda la data di uscita e tenete d'occhio gli annunci relativi allo streaming - aggiorneremo questo articolo ogni volta che arriveranno notizie rilevanti.

Trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Abbiamo avuto un paio di trailer per Across the Spider-Verse - il primo è stato un primo sguardo esteso al film nel dicembre 2021.

Da quel momento in poi è stato silenzio radio per poco più di un anno, fino a quando, nel dicembre 2022, abbiamo finalmente ottenuto un vero e proprio trailer del film, che potete vedere qui sotto.

Entrambi i trailer iniziano in maniera lenta, prima di crescere in immagini pazzesche e dare un'occhiata al multiverso degli Uomini Ragno che attraverseremo con Miles.

Spider-Man: Across the Spider-Verse cast e troupe

In Across the Spider-Verse tornano un bel po' di voci, compresi i principali membri del cast dell'ultimo film. L'elenco dei principali membri del cast è riportato di seguito.

Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales

Hailee Steinfeld nel ruolo di Gwen Stacy

Oscar Isaac nel ruolo di Mugel O'Hara (Spider-Man 2099)

Jake Johnson nel ruolo di Peter B. Parker

Issa Rae nel ruolo di Jessica Drew

Brian Tyree Henry: Jefferson Davis

Luna Lauren Velez: Rio Morales

Daniel Kaluuya nel ruolo di Spider-Punk

Jason Schwartzman nel ruolo di Macchia

Jorma Taccone nel ruolo dell'Avvoltoio

Dal punto di vista della produzione, il film è ancora una volta co-scritto da Phil Lord e Christopher Miller insieme a Dave Callaham, ed è diretto da un trio composto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

La storia di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sappiamo che il prossimo film sullo Spider-Verse si occuperà ancora una volta delle ramificazioni del multiverso per Miles Morales, che cerca ancora di condurre una vita normale a Brooklyn.

Questa volta sembra che sia al college, cresciuto ma ancora un ragazzo nel cuore, e dai trailer che abbiamo visto sarà chiamato da Gwen Stacy dalla sua dimensione.

Da lì potrebbe succedere di tutto, ma si può immaginare che ci sarà una minaccia da superare in qualche modo.

Si scontrerà con diversi Spider-People provenienti da diversi universi, tra cui l'arido Spider-Man 2099 di Oscar Isaac, che potrebbe essere un antagonista da sconfiggere.

Il comunicato ufficiale della Sony è il seguente:

"Miles Morales torna per il prossimo capitolo della saga del Premio Oscar® Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-People incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri Ragni e deve ridefinire il significato di eroe per poter salvare le persone che ama di più".

