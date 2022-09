Come guardare Bullet Train (2022): È già in streaming?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bullet Train è un film d'azione che si svolge su un treno pieno di assassini mortali. Il film, che vanta un cast all-star con Brad Pitt nel ruolo di protagonista, ha entusiasmato il pubblico quest'estate: le risate sono tante, così come i brividi, e noi abbiamo apprezzato il viaggio dall'inizio alla fine.

Ecco come guardare Bullet Train, se è disponibile in streaming o a noleggio. Abbiamo anche fornito alcuni dettagli sulla trama e completato il tutto con alcuni trailer. Saliamo a bordo.

Brad Pitt interpreta un assassino, nome in codice Ladybug, che sembra essere maledetto da una serie di sfortune. Dopo una pausa, torna al suo primo lavoro ed è determinato a farlo senza violenza o complicazioni.

In teoria, si tratta di un lavoro semplice. Salire sul treno, prendere la valigetta e scendere. Naturalmente, le cose non vanno come previsto e Ladybug si ritrova intrappolato su un treno pieno di assassini, ognuno con motivazioni collegate e contrastanti.

Il film ha diviso la critica: alcuni ne lodano la creatività, la comicità e la violenza da cartone animato, mentre altri sostengono che ci sia semplicemente troppo da fare e che manchi di sostanza. A noi è piaciuto molto e ci è sembrato un mix di Assassinio sull'Orient Express e Kill Bill.

Dopo una serie di ritardi, Bullet Train è stato finalmente distribuito nelle sale il 3 agosto 2022 nel Regno Unito e il 5 agosto negli Stati Uniti.

Ci sono notizie contrastanti sulla data di uscita di Bullet Train in digitale on-demand. Alcune fonti affermano che il film sarà disponibile già dal 27 settembre 2022, mentre le uscite in Bluray e DVD seguiranno il 18 ottobre 2022. Altri dicono che è più probabile che arrivi a novembre. In ogni caso, siamo certi che arriverà prima delle vacanze natalizie.

Su Amazon sono già attivi i preordini per le versioni 4K Bluray, DVD e digitale.

Non è stata annunciata alcuna data ufficiale per i servizi di streaming in abbonamento.

Quando Bullet Train arriverà in digitale on-demand, sarà disponibile presso tutti i principali operatori, compresi Amazon Prime Video e iTunes.

Alla fine, probabilmente, il film approderà su Netflix, grazie a un accordo tra Sony Pictures e la piattaforma di streaming. Non c'è stato alcun annuncio ufficiale, ma se l'uscita di Uncharted di Sony è un dato di fatto, è probabile che arrivi sei mesi dopo l'uscita nelle sale. Se ciò si rivelerà vero, il film verrà aggiunto nel febbraio 2023.

L'accordo tra Sony e Netflix prevede che il film sia disponibile su Netflix (almeno negli Stati Uniti) per 18 mesi, prima di passare a Disney+.

Pocket-lint ha incorporato l'ultimo trailer di Bullet Train nella parte superiore di questa pagina. Il vecchio trailer del film è qui sotto.

Scritto da Luke Baker.