Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Sony Pictures ha confermato che il sequel di Ghostbusters: Afterlife è previsto per il prossimo anno.

Attualmente soprannominato Ghostbusters: Afterlife 2 in attesa di un nome ufficiale, il film uscirà in tempo per il Natale del 2023.

Ecco cosa sappiamo finora.

LaSony ha annunciato il sequel del suo film campione d'incassi del 2021 sin dal Ghostbusters Day, all'inizio di giugno.

L'account Twitter ufficiale di Ghostbusters ha rivelato che il nuovo film è in arrivo con il nome in codice "Firehouse" - un riferimento al quartier generale degli anni '80 degli Acchiappafantasmi originali, che si è visto anche in una sequenza dei titoli di coda dell'ultimo film.

"L'ultima volta che abbiamo visto la Ecto-1, stava tornando a Manhattan: la casa degli Acchiappafantasmi. È lì che inizia la nostra storia. Il nome in codice è FIREHOUSE" -@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs- Ghostbusters (@Ghostbusters) 9 giugno 2022

In effetti, questa sequenza ci dà il miglior indizio su cosa aspettarci in Afterlife 2. La stazione dei pompieri di New York è stata acquistata dall'ex acchiappafantasmi Winston Zeddemore (Ernie Hudson) e sembra avere ancora un'unità di contenimento attiva nel seminterrato. Un disastro e una buona ragione per un sequel.

La storia non è ancora stata confermata, ma è una trama come un'altra.

Comunque si chiami, Ghostbusters: Afterlife 2 arriverà nei cinema il 20 dicembre 2023.

Per quanto riguarda i servizi di streaming, è molto probabile che sia disponibile a noleggio circa due mesi dopo (come per l'ultimo film). È comunque difficile stabilire una data effettiva, dato che il precedente cambio di rotta è stato in parte influenzato dalla pandemia di cancro dell'epoca.

Non si sa ancora se Paul Rudd, Finn Woolfhard o il resto del cast dell'ultimo film - compresi Dan Aykroyd e Bill Murray - riprenderanno i loro ruoli nel sequel. Saremmo sorpresi se Ernie Hudson non partecipasse, considerando il suo coinvolgimento nel restauro della Ecto-1 e della stazione dei pompieri in cui sembra essere ambientato il film.

È stato confermato che Jason Reitman sarà ancora una volta il regista. Il regista è anche coautore della sceneggiatura insieme a Gil Kenan, suo collaboratore anche in Afterlife.

Vi forniremo ulteriori informazioni su Ghostbusters: Afterlife 2 non appena ne avremo notizia.

Scritto da Rik Henderson.